ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki dava, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Son gelişmeler, davanın Ripple lehine sonuçlanabileceğine ilişkin beklentileri bir hayli arttırdı.

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimini Donald Trump kazandı. Donald Trump kampanya sürecinde SEC Başkanı Gary Gensler’i kovacağını vadetmişti. Trump’ın seçimi kazanmasıyla birlikte Gensler, 20 Ocak’ta görevinden istifa edeceğini açıkladı. Tüm bu gelişmeler, SEC’e yeni atanacak başkanın göreve gelmesiyle birlikte Ripple ile SEC arasındaki davanın nihayet sonuçlanabileceğine dair beklentileri arttırdı.

BREAKING: 🇺🇸 LEADING CANDIDATE FOR WHITE HOUSE “CRYPTO CZAR” STATES RIPPLE $XRP CASE WILL BE DISMISSED! “If you’re a betting man would they drop the XRP case?” – @CGasparino “I would bet they would.” – @giancarloMKTS Do you believe the SEC leadership under President Trump… pic.twitter.com/6YRNJ1hwdh — Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) November 26, 2024

Eski Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Chris Giancarlo, bu süreçte önemli bir açıklamada bulundu:

“Davanın düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bahse girerim ki düşürecekler.”

Ripple-SEC Davasında Olası Senaryolar

ABD’li avukatlar Jeremy Hogan ve Fred Rispoli de Ripple-SEC davasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Hogan, SEC’in kaybettiği tüm kripto davalarını geri çekeceğini ve Ripple davasının 125 milyon dolarlık bir uzlaşma ile sonuçlanabileceğini öngördü. Jeremy Hogan şunları kaydetti:

“Mahkemenin belirlediği tutarın altında bir uzlaşmaya varılması garip olur. Coinbase ve diğer davalar ise tamamen düşecektir. Bu süreç zaman alacak ama yazdan önce bir çözüme ulaşabilir.

Rispoli ise SEC’in davayı geri çekeceğine yönelik beklentilerin “gerçekçi olmadığını” savunarak, 125 milyon dolarlık cezanın SEC’in elde edebileceği en büyük kazanım olduğunu belirtti. Ancak yeni yönetimin davanın gereksiz olduğunu kabul ederek uzlaşmaya varabileceğini de ekledi:

“Bu, cezada bir indirim ve Ripple’ın XRP satışlarının artık yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilmediğine dair bir anlaşma içerebilir.”

Ripple Cephesinden İpucu

Ripple’ın Hukuk Direktörü Stuart Alderoty, yaptığı gizemli bir paylaşımda CEO Brad Garlinghouse ve ekibi överek davanın yakın zamanda sonuçlanabileceğine dair ipuçları verdi. Ripple topluluğu, bu mesajı olası bir zaferin habercisi olarak yorumladı.