ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki dava, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Son gelişmeler, davanın Ripple lehine sonuçlanabileceğine ilişkin beklentileri bir hayli arttırdı.

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimini Donald Trump kazandı. Donald Trump kampanya sürecinde SEC Başkanı Gary Gensler’i kovacağını vadetmişti. Trump’ın seçimi kazanmasıyla birlikte Gensler, 20 Ocak’ta görevinden istifa edeceğini açıkladı. Tüm bu gelişmeler, SEC’e yeni atanacak başkanın göreve gelmesiyle birlikte Ripple ile SEC arasındaki davanın nihayet sonuçlanabileceğine dair beklentileri arttırdı.

BREAKING: 🇺🇸 LEADING CANDIDATE FOR WHITE HOUSE “CRYPTO CZAR” STATES RIPPLE $XRP CASE WILL BE DISMISSED!

“If you’re a betting man would they drop the XRP case?” – @CGasparino

“I would bet they would.” – @giancarloMKTS

