Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), ABD eyaletlerinin üzerinde çalıştığı Stratejik Bitcoin Rezervleri ile ilgili son gelişmelere dair yorum yaptı.

Bitcoin’i, para ve internet gibi çığır açan icatlara benzeten CZ, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Binance’in kurucu ortaklarından CZ, Montana eyaletinin yerel bir Bitcoin rezervi oluşturmayı öneren yasa tasarısını oylama aşamasına taşıdığı haberine değindi. CZ, bu gelişmeyi Satoshi Action Fund’ın CEO’su ve kurucu ortağı Dennis Porter’ın paylaşımına dayanarak aktardı.

Porter’ın paylaşımına göre, Montana, Stratejik Bitcoin Rezervi konusunu komiteden geçirerek meclis oylamasına taşıyan dördüncü eyalet oldu. Daha önce Utah, Oklahoma ve Arizona eyaletleri de benzer bir süreci başlatmıştı.

You can buy bitcoins after the US government is done buying, or before.

There is no other choice, btw. 🤷‍♂️ https://t.co/Xb2eEOaDA0

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 19, 2025