Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), ABD eyaletlerinin üzerinde çalıştığı Stratejik Bitcoin Rezervleri ile ilgili son gelişmelere dair yorum yaptı.

Bitcoin’i, para ve internet gibi çığır açan icatlara benzeten CZ, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“Bitcoin’den Kaçış Yok”

Binance’in kurucu ortaklarından CZ, Montana eyaletinin yerel bir Bitcoin rezervi oluşturmayı öneren yasa tasarısını oylama aşamasına taşıdığı haberine değindi. CZ, bu gelişmeyi Satoshi Action Fund’ın CEO’su ve kurucu ortağı Dennis Porter’ın paylaşımına dayanarak aktardı.

Porter’ın paylaşımına göre, Montana, Stratejik Bitcoin Rezervi konusunu komiteden geçirerek meclis oylamasına taşıyan dördüncü eyalet oldu. Daha önce Utah, Oklahoma ve Arizona eyaletleri de benzer bir süreci başlatmıştı.

You can buy bitcoins after the US government is done buying, or before. There is no other choice, btw. 🤷‍♂️ https://t.co/Xb2eEOaDA0 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 19, 2025

CZ, bu gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, finansal kurumların ve bireysel yatırımcıların Bitcoin almaya ya ABD federal hükümeti ve tüm eyaletler Bitcoin alımını tamamladıktan sonra ya da onlardan önce başlayabileceklerini söyledi. Çünkü CZ’ye göre, “başka bir seçenek yok.”

You can buy bitcoins after the US government is done buying, or before. There is no other choice, btw. 🤷‍♂️ https://t.co/Xb2eEOaDA0 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 19, 2025

Bir takipçisinin yorumu üzerine ise CZ, Bitcoin’in internet ve para gibi hayatın ayrılmaz bir parçası olacağını belirterek, “Bitcoin’den kaçış yok… Tıpkı interneti veya parayı kullanmamak gibi bir seçeneğinizin olmaması gibi.” dedi.

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Bağışladığı BNB’yi Geri Aldı ve Üzerine Kâr Etti

Öte yandan CZ, bir gün önce ekosistemde bağış yapmanın önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ancak bağışladığı kripto parayı faiziyle geri aldı.

Arjantin Devlet Başkanı’nın kısa süreliğine destek verdiği LIBRA coin dolandırıcılığı, birçok yatırımcıyı mağdur etti. CZ, bu mağdurlara yardım etmek amacıyla 150 BNB bağışladı. Bağışın yapıldığı anda bu miktarın değeri yaklaşık 100 bin dolardı.

Bağışı bir üniversite öğrencisine gönderdi. Öğrenci, mağdurlara daha fazla destek olabilmek için kendi cebinden 50 bin dolar ekledi. CZ, bu öğrencinin BNB yatırımlarından iyi kazanç sağlamış olabileceğini söyledi. Gelişmelerin ardından ilginç bir olay yaşandı. CZ’nin bağış yaptığı cüzdana, gönderdiği miktardan daha fazlası ve üstelik farklı kripto paralar geri ödendi.