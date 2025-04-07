Kripto para yatırımcısı Xaif, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ın Fox Business’ta yaptığı son açıklamaları analiz etti. Xaif, Trump’ın sözlerinin XRP’ye işaret edebileceğini öne sürdü.

Xaif’in paylaşımında, Trump’ın bankaların sunduğu hiçbir hizmetin blockchain teknolojisinden daha iyi, daha ucuz ve daha verimli olmadığını söylediği vurgulandı. Xaif, XRP için önemli gelişmelerin yaklaştığını düşündüğünü belirtti ve Trump’ın açıklamalarının bu dijital varlığın kullanım alanlarıyla örtüştüğünü ifade etti.

Eric Trump’ın Bankalar ve Blockchain Üzerine Açıklamaları

Eric Trump, röportajında emlak sektöründeki geçmişinin, bankaların işletmeler üzerindeki gücünü fark etmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Bankaların politik etkilerle şirketleri engelleyebildiğini belirten Trump, bu durumun kendisini kripto para ve blockchain teknolojisini keşfetmeye yönlendirdiğini söyledi.

Trump, modern finans sisteminin neden hâlâ belirli saatler içinde çalıştığını ve kredi alma süreçlerinin neden bu kadar yavaş ve eski olduğunu sorguladı. Blockchain’in daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir alternatif sunduğunu savundu. Ayrıca Bitcoin’e olan desteğini dile getirerek, Bitcoin’in güçlü bir değer saklama aracı, yüksek likiditeye sahip bir varlık ve emlak piyasasına karşı etkili bir koruma sağladığını ifade etti.

Trump’ın Blockchain Görüşlerinin Geniş Perspektifi

Eric Trump’ın yorumları, kamuoyunda blockchain teknolojisinin potansiyeline dair artan farkındalığı yansıtıyor. Açıklamaları, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kripto paraların geleneksel finans sistemlerini nasıl dönüştürebileceği konusundaki tartışmalarla örtüşüyor. Kripto para topluluğundaki birçok kişi, finansal sistemdeki verimsizliklerin blockchain’in benimsenmesini hızlandıracağına inanıyor.

Trump’ın bu açıklamaları, ABD’de kripto paralara yönelik devam eden düzenleyici incelemeler sırasında geldi. Bankacılık sistemine yönelik eleştirileri ve alternatif finans çözümlerine verdiği destek, finansal sistemin merkeziyetçiliği ve kontrolü konusundaki geniş çaplı tartışmaları da güçlendirdi.

XRP’ye Olan İlginin Devam Etmesi

Xaif’in, Trump’ın açıklamalarının XRP’ye yönelik bir destek olarak yorumlanabileceği yönündeki görüşü, XRP’nin küresel finans alanındaki potansiyel rolüne dair uzun süredir devam eden anlatıyı destekliyor. XRP, hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmasıyla biliniyor. Bazı yatırımcılar, finansal kurumların XRP’yi likidite yönetimi ve ödemeler için giderek daha fazla benimseyeceğine inanıyor.

Eric Trump, XRP’yi doğrudan anmasa da blockchain’in geleneksel bankacılığa kıyasla sunduğu avantajlara dikkat çekmesi, hangi dijital varlıkları en değerli gördüğüne dair spekülasyonları artırdı.