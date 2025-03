ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Mart Pazar gecesi yaptığı Stratejik Kripto Rezervi (SCR) paylaşımı piyasayı hareketlendirdi. Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada XRP, ADA, SOL gibi altcoin’lerin ABD’nin stratejik kripto rezervine dahil edileceğini duyurdu.

I love the genius of announcing a strategic reserve on a Sunday, when traditional markets are closed and Wall Street sleeps. For the first time, retail investors win. Traditional finance better catch up, or it will quickly become extinct. The world no longer runs on a Mon-Friday,… pic.twitter.com/EPtbEisbdI

