ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Mart Pazar gecesi yaptığı Stratejik Kripto Rezervi (SCR) paylaşımı piyasayı hareketlendirdi. Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada XRP, ADA, SOL gibi altcoin’lerin ABD’nin stratejik kripto rezervine dahil edileceğini duyurdu.

I love the genius of announcing a strategic reserve on a Sunday, when traditional markets are closed and Wall Street sleeps. For the first time, retail investors win. Traditional finance better catch up, or it will quickly become extinct. The world no longer runs on a Mon-Friday,… pic.twitter.com/EPtbEisbdI — Eric Trump (@EricTrump) March 3, 2025

Bu gelişmenin ardından Eric Trump, yaptığı paylaşımla geleneksel finans dünyasına mesaj gönderdi:

“Wall Street kriptoya uyum sağlamalı, yoksa yok olacak. Dünya artık haftada 5 gün, 9-5 mesaiyle çalışmıyor.”

Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Donald Trump’ın duyurusunun ardından kripto para piyasasında sert yükselişler yaşandı. Bitcoin (BTC) %10 artışla 94.343 dolara ulaşırken Ethereum (ETH) %13 yükseldi. XRP %33, Solana (SOL) %25, Cardano (ADA) ise yaklaşık %60 değer kazandı.

Bu yükselişlerin en önemli nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social platformunda yaptığı paylaşım. Trump söz konusu paylaşımda ABD’nin Stratejik Kripto Rezervi oluşturacağını ve bu rezervin ADA, SOL, XRP, ETH ve BTC’yi içereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“ABD Kripto Rezervi, bu kritik sektörü Biden yönetiminin yıllarca süren yolsuz saldırılarından sonra yükseltecek. Bu yüzden XRP, SOL ve ADA’yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi kurulmasını emreden yürütme kararımı imzaladım.”

Trump yaptığı bir başka paylaşımda Stratejik Kripto Rezervinin temel taşlarının Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) olacağını açıkladı. Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ve elbette BTC ve ETH gibi değerli kriptolar rezervin merkezinde olacak. Bitcoin ve Ethereum’u seviyorum!”

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları piyasada heyecan yarattı ve bazı soruları da beraberinde getirdi. ABD’nin stratejik rezervinde XRP, ADA ve SOL gibi popüler altcoin’lerin yer alacak olması, dünyanın en büyük ekonomisinin doğrudan kripto para satın alıp almayacağına dair tartışmalara yol açtı. Zira beklentiler söz konusu stratejik rezervin ABD’nin el koyduğu varlıklar oluşturulacağı yönündeydi.

Kripto Para Sektörü İkiye Bölündü

Trump’ın Stratejik Kripto Rezerv planı, kripto para topluluğunda fikir ayrılıklarına yol açtı. Bitcoin maksimalistleri, ABD’nin stratejik kripto rezervinin yalnızca Bitcoin’den oluşması gerektiğini savunuyor ve hükümetin piyasaya müdahalesinin tehlikeli olabileceğini öngörüyor.

Öte yandan altcoin destekçileri ise Trump’ın bu açıklamasını olumlu karşılıyor ve kripto para piyasasının büyümesi için kritik öneme sahip olduğuna inanıyor. Bazıları ise ABD’nin kripto para rezervi oluşturmasına tamamen karşı çıkıyor ve gelecekte ABD’nin bütçe açığını kapatmak için rezervlerini satmayı tercih edebileceğini belirtiyor.

Gözler Beyaz Saray’daki Kripto Zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi açıklaması, Bitcoin (BTC) fiyatının son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından geldi. Trump’ın açıklamalarının ardından Bitcoin (BTC) 95.000 dolar sınırına kadar yükseldi.

Kripto para topluluğu, Trump’ın 7 Mart Cuma günü Beyaz Saray’da düzenleyeceği Kripto Zirvesine odaklanmış durumda. Bu zirvede ABD’nin ulusal stratejik kripto rezerv planına ilişkin kritik kararların alınacağı öngörülüyor.