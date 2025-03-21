Bitcoin biriktirme ve yatırım firması Metaplanet, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ı, yeni oluşturduğu Stratejik Danışma Kurulu’na üye olarak atadı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu yeni kurulun oluşturulması ve Eric Trump’ın atanması, firmanın Bitcoin ekonomisindeki konumunu güçlendirecek. Ayrıca, Trump’ın iş dünyasındaki, finans sektöründeki ve gayrimenkul alanındaki tecrübelerinin büyümeye katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Metaplanet’in Temsilci Direktörü Simon Gerovich, Eric Trump’ın atanmasına destek verdiğini belirterek, Trump’ın firmanın vizyonunu ilerletme yolunda önemli bir kazanç olacağını söyledi.

Stratejik Danışma Kurulu’na Yeni İsimler Eklenecek

Metaplanet’in basın açıklamasında, Bitcoin’in benimsenmesini artırmak amacıyla kurula dünya çapında tanınmış ve etkili liderlerin de dahil edileceği belirtildi. Şu anda Eric Trump, kurulun bilinen tek üyesi olsa da şirket, kısa süre içinde başka atamalar yapmayı planlıyor.

Trump’ın bu görevi üstlenmesi, firmanın Bitcoin piyasasındaki etkisini artırması beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor. Simon Gerovich de konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Eric Trump’ı Stratejik Danışma Kurulumuzun ilk üyesi olarak ağırlamaktan onur duyuyoruz ve onu yıllık toplantımızda görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Gerovich, Trump’ın iş dünyasındaki deneyimi ve Bitcoin topluluğuna duyduğu ilginin, Metaplanet’in küresel ölçekte öncü bir Bitcoin hazinesi şirketi olma hedefini hızlandırmada kritik bir rol oynayacağını da vurguladı.

Metaplanet, 2026 Hedefine Doğru 150 Bitcoin Daha Satın Aldı

Öte yandan şirket, son günlerde Bitcoin alımlarını artırarak dikkat çekiyor. Japon firma, 18 Mart’ta yaklaşık 1,88 milyar yen harcayarak 150 Bitcoin satın aldı. Bu, Bitcoin başına yaklaşık 83 bin 671 dolara denk geliyor. Ancak bu alımdan sonra firmanın hisse değeri aynı gün yüzde 0,5 oranında geriledi.

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Buna rağmen 21 Mart’ta firmanın hisseleri toparlandı. Tokyo Borsası’nda işlem gününün ilk 80 dakikasında Metaplanet hisseleri yüzde 17,8 oranında artarak 4 bin 730 Japon yenine, yani yaklaşık 31,74 dolara yükseldi.

Ayrıca, şirket 5 Mart’ta 497 Bitcoin daha satın almış ve bu alımdan sonra hisse değeri art arda yüzde 20 yükselmişti.