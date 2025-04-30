Trump Organization’ın Başkan Yardımcısı Eric Trump, geleneksel bankacılık sisteminin “kırık, yavaş ve pahalı” olduğunu söyleyerek, kripto para dünyasına ayak uyduramayan bankaların 10 yıl içinde yok olacağını öne sürdü.

“Bankalar Yok Olmanın Eşiğinde”

Eric Trump, bankacılık sisteminin yalnızca ultra zenginlere hizmet ettiğini, kripto paralara ise bankacılığın “çoğunluğa karşı silah olarak kullanıldığını” fark ettikten sonra yöneldiğini belirtti.

“SWIFT gibi sistemler tam bir felaket” diyen Trump, blockchain’in mevcut finans kurumlarından çok daha etkili olduğunu savundu.

“Bankalar eğer neyin geldiğini görmezden gelirse, 10 yıl içinde yok olurlar.”

Açıklamalar, Eric Trump’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’ı kapsayan Körfez ziyareti öncesinde Dubai’de yapılan bir röportajda geldi. Trump ailesi son yıllarda Körfez bölgesine sık ziyaretlerde bulunurken, bu bölgeleri dijital varlıklar için küresel merkezler olarak tanımlıyor.

Eric Trump, kripto paraların bireyler için daha hızlı, ucuz ve erişilebilir finansal araçlar sunduğunu belirterek, “Bugün herkes bir DeFi uygulaması indirip, banka masrafları olmadan cüzdandan cüzdana anında para gönderebilir.” dedi.

JP Morgan ve Goldman Sachs gibi geleneksel finans devleri bile, bu değişime karşı kendi blockchain ağlarını ve dijital varlık işlem masalarını kurarak adapte olmaya çalışıyor.

Trump Ailesi Kriptoyu Destekliyor

Donald Trump yönetimi kripto paraları resmen destekleme taahhüdünde bulunmuştu. Başkan Trump, 6 Mart’ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD Bitcoin rezervi oluşturulması ve dijital varlık stoğu kurulması için harekete geçti.

“Eğer kripto gelecek olacaksa, bunun ABD’de çıkarılması, üretilmesi ve geliştirilmesi gerekir.” dedi. Trump ailesi, kendi memecoin projelerini de başlattı: TRUMP ve MELANIA. Bu durum bazı etik uzmanlarının çıkar çatışması uyarılarını beraberinde getirdi.

Trump’lar ayrıca World Liberty Financial isimli bir kripto platformu kurdu. Ortakları arasında emlak milyarderi ve Beyaz Saray Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da bulunuyor.

Mart ayında Eric Trump ve Donald Trump Jr., ABD doları destekli bir stablecoin çıkarma planlarını açıkladı. Aynı ay, American Bitcoin adında yeni bir Bitcoin madencilik şirketi de kurdular. Bu şirketin ortakları arasında Hut 8 CEO’su Asher Genoot yer alıyor.

Kripto sektörünün hızla büyüdüğü ve geleneksel finans sistemlerinin sorgulandığı bir dönemde, Trump ailesinin bu alandaki etkisi dikkat çekiyor. Bankaların ise bu değişime nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.