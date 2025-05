Trump Organization’ın Başkan Yardımcısı Eric Trump, bankacılık sektörüne yönelik sert uyarılarda bulundu. Geleneksel bankacılık sisteminin “bozuk, yavaş ve pahalı” olduğunu söyleyen Trump, finans kuruluşlarının dijital dönüşüme ayak uydurmazsa 10 yıl içinde tarihe karışabileceğini ifade etti.

Dubai’de gerçekleştirilen bir röportajda konuşan Trump, mevcut finansal sistemin yavaş, verimsiz ve maliyetli olduğunu vurguladı. SWIFT sistemini “tam bir felaket” olarak tanımlayan Trump, blokzincir tabanlı çözümlerin daha hızlı ve erişilebilir olduğunu savundu. Ayrıca “Eğer bankalar olacakları göremezse, 10 yıl içinde tarih olacaklar.” dedi.

Trump, bankacılık sisteminin yalnızca yüksek bakiyeye sahip kişilere hizmet verdiğini belirtti. Kripto paralara ilgisinin, sistemin çoğunluk için “silah haline getirildiğini” fark etmesiyle başladığını ifade etti.

Ayrıca, siyasi görüşlerinden dolayı mağdur edilenlerin geleneksel sistemde dışlandığını söyleyerek, “Kırmızı şapka takan insanlar için bankalar çalışmıyor.” ifadelerini kullandı.

Eric Trump: If banks don’t watch what’s coming, they’ll be extinct in ten yearshttps://t.co/8aSBw1ewCm

— TifaniesweTs (@TifaniesweTs) April 30, 2025