ERC-7265 standardı, olası bir saldırı durumunda Ethereum tabanlı token’lerin transfer edilmesini önlemek için DeFi protokollerine bir devre kesici mekanizması eklenmesini öneriyor.

Merkezsiz finans (DeFi) alanı, 2020 yılından bu yana kayda değer bir büyüme yaşadı ve kripto para piyasasının en önemli parçalarından biri haline geldi. Elbette DeFi, merkezsiz yapısı nedeniyle saldırılara da davetiye çıkardı.

DefiLlama verileri bugüne kadar DeFi protokollerinden yaklaşık 5 milyon dolarlık fon çalındığını gösteriyor. Hal böyle olunca Ethereum geliştiricileri olası saldırılar sonucu doğacak zararları önlemek için harekete geçti ve bu kapsamda ERC-7265 adı verilen yeni bir token standardı geliştirdi.

ERC-7265 Nedir?

ERC-7265 standardı aralarında Fluid Protocol kurucusu Meir Bank, Dereg kurucusu Phillipe Dumonet ve Hydrogen Labs’in akıllı sözleşme geliştiricisi Diyahir Campos’un da yer aldığı bir ekip tarafından geliştirilmiştir.

Ethereum’da ERC-7265 standardı, olası bir saldırı durumunda DeFi protokollerinde devre kesici mekanizmasının uygulanmasını öneriyor. Bu mekanizma, geçici olarak protokoldeki işlemleri devre dışı bırakıyor ve saldırı durumunda protokolden token çekilmesini engellenmesini hedefliyor.

ERC-7265, akıllı sözleşme arayüzünde çalışan ve belirli bir metriğe ulaşıldığında token transferini askıya alan bir Ethereum İyileştirme Önerisi’dir (EIP).

DeFi protokollerinde olası bir saldırı durumunda fonlar, geliştiricilerin bilgisi olmaksızın çalınıyor. Bu tür saldırılara mantık hataları, yeniden giriş saldırıları ve oracle manipülasyonları örnek gösterilebilir.

ERC standartları geliştiricilerin Ethereum ağında token geliştirirken göz önünde bulundurmaları gereken dizi kural ve düzenlemeyi de içeriyor. Bu kapsamda yeni önerilen ERC standartları da bunlara uygun olarak geliştiriliyor.

ERC-7265 Nasıl Çalışıyor?

ERC-7265 standardı özellikle DeFi alanındaki güvenlik riskleri konusunda kritik bir önlem olarak ön plana çıkabilir.

ERC-7265’in yaygın olarak benimsenmesi durumunda DeFi’de güvenlik iyileştirmesi ve protokol istikrarının arttırılması durumlarında fayda sağlıyor.

ERC-7265 ayrıca Ethereum’daki DeFi protokollerine ekstra bir güvenlik katmanı ekliyor. ERC-7265 olası bir hack durumunda sözleşme ödemesini ertelemelerini veya token transferini değiştirmelerini kolaylaştırıyor. ERC-7265 ayrıca DeFi kullanıcılarına da koruma sağlıyor.

ERC-7265 Standardının Avantaj ve Dezavantajları

ERC-7265’in avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunuyor. ERC-7265, Ethereum protokollerinin güvenliğini, esnekliğini ve geniş çapta benimsenmesini arttıran çeşitli avantajlarla sahip.

ERC-7265, kullanıcıların güvenlik risklerini azaltmalarına yardımcı olur ve kötü niyetli saldırılara karşı koruma sağlar. Standart ayrıca flash kredi saldırılarını önleyerek saldırganların protokolün rezervlerini boşaltmasını engeller.

Öte yandan ERC-7265’in dezavantajları arasında devre kesicilerin devreye girmesiyle tüm ağın durması gösterilebilir. Bununla birlikte devre kesicilerin tüm DeFi protokolleriyle uyumlu olup olmadığına dair de herhangi bir garanti bulunmuyor.