Kripto para ve blockchain sektörlerinin yeni trendi ERC-404, adından sık söz ettirir oldu. ERC-404 ve ilgili projeleri son dönemde neredeyse her gün duyuyoruz.

Peki ERC-404 nedir? Tam olarak ne işe yarar? Nasıl çalışır? Hangi projeler kullanıyor?

Tüm bu soruların cevabı yazımızda.

ERC-404 Nedir?

ERC-404, adından da tahmin edilebileceği üzere Ethereum tabanlı bir token standardıdır. Deneysel bir standart olan ERC-404, Ethereum’daki çoğu kripto paranın kullandığı ERC-20 standardı ile yine Ethereum tabanlı popüler NFT standardı ERC-721’i bir araya getiriyor.

Acme (X kullanıcı adı 0xacme) ve Ctrl tarafından geliştirilen bu hibrit standart, adını internetin belki de en bilinen hata kodu 404’ten (dosya bulunamadı veya sayfa bulunamadı) alıyor.

Henüz çok yeni bir standart olan ERC-404, ilk kez Şubat 2024’te piyasaya çıktı ve bir proje tarafından kullanılmaya başlandı. Standart Ethereum tabanlı olsa da blockchain ağının resmi bir standardı değil.

ERC-404 Ne İşe Yarıyor?

ERC-404, alınıp satılabilen token’ların kullandığı ERC-20 ve takası veya bölünmesi mümkün olmayan NFT’lerin kullandığı ERC-721 arasında köprü işlevi görüyor.

NFT’leri kısmen takas edilebilir (semi-fungible) hale getiren ERC-404, NFT’lerin bölünmesini ve parçalı sahipliği mümkün kılıyor. NFT’ler tıpkı diğer token’lar gibi birimlere bölünebiliyor ve borsalarda alınıp satılabiliyor.

ERC-404 standardının bir araya getirdiği her iki standart da aslında izole kalmayı sürdürüyor, yalnızca işlem zamanı etkileşime giriyorlar. ERC-404 token sahipleri, aslında ERC-20 ve ERC-721 standardında iki denk token sahibi oluyor.

Bölünen NFT’lerin transferinde “bas ve yak” adlı bir mekanizma kullanılıyor. ERC-404, NFT sayısı konusunda kafa karışıklığını önlemek için parçalı transfer sırasında ERC-20 token ile işlem yapıyor ve ilgili ERC-721 token’ı yakıyor.

NFT sahipleri, ayrıca istediklerinde parçaları bir araya getirerek yeniden bütün bir NFT oluşturabiliyor. Bu birleşim sırasında yeni bir ERC-721 token basılıyor.

Tüm bu özellikler sayesinde NFT piyasasındaki likidite muazzam ölçüde artarken, NFT’lere ulaşım da kolaylaşıyor ve demokratikleşiyor. Ayrıca dinamik hale gelen NFT’lerin yeni kullanım alanları bulma olasılığı artıyor.

Ancak çok yeni bir standart olan ERC-404’ü kullanmanın bazı riskleri de var. Örneğin parçalı NFT birleşiminde ortaya çıkan NFT, yukarıda bahsedilen mekanizmadan dolayı orijinal NFT’den farklı bir token olabiliyor.

Standardın kodları da henüz resmi bir şekilde denetlenmiş değil.

ERC-404 Kullanan Projeler

Pandora, ERC-404 konusunda öncü olarak standardı ilk kez kullanan proje oldu.

NFT koleksiyonu, Yunan mitolojisinden bir öğe olan Pandora’nın kutusunu andıran, küp şeklinde ve farklı renklerde 10 bin parçadan oluşuyor. Pandora, CoinMarketCap’e göre 16.500 doların üzerinden işlem görüyor.

ERC-404 standardında bir diğer NFT koleksiyonu DeFrogs, punk stilinde çizilmiş 10 bin kurbağa görselinden oluşuyor. NFT’ler, entegre platformlarda profil resmi olarak kullanılabiliyor. DeFrogs, ortalama 1.010 dolardan işlem görüyor.

ERC-404 tabanlı bir başka NFT koleksiyonu Monkee de profil fotoğrafı olarak kullanılabiliyor. Punks404 ve EtherRock404, ERC-404 standardını kullanan NFT koleksiyonlarından diğer ikisi.