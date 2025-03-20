EOS Network, Web3 bankacılığına geçiş stratejisinin bir parçası olarak ismini Vaulta olarak değiştireceğini duyurdu. Bu dönüşüm, yeni bir token sembolü ve token takas portalını da içeriyor. Geçiş sürecinin 2025 Mayıs ayının sonunda tamamlanması planlanıyor, ancak tarihin değişebileceği belirtiliyor.

Şirketin hedefi, merkeziyetsiz teknolojiler ile geleneksel finans sistemleri arasındaki boşluğu kapatmak olacak.

EOS’un Vaulta’ya Dönüşümü

Resmi basın açıklamasına göre, marka değişikliği yıllardır süren planlama ve geliştirme çalışmalarının sonucu olarak hayata geçiriliyor. Amaç, güvenli, ölçeklenebilir ve kapsayıcı bir finansal ekosistem oluşturmak. Vaulta Foundation’ın Kurucusu ve CEO’su Yves La Rose, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu dönüşüm sadece bir isim değişikliği değil; herkes için açık ve erişilebilir finansal hizmetler sunma misyonumuzda ileriye atılmış kararlı bir adım. Vaulta, yıllarca süren planlama, stratejik gelişim ve titiz tasarım sürecinin bir ürünü olarak kapsamlı bir Web3 bankacılığı yaklaşımını temsil ediyor. Web3, küresel finansı dönüştürme potansiyeline sahip ve Vaulta bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor.”

Vaulta’nın yeniden markalaşma sürecinin bir parçası olarak Vaulta Bankacılık Danışma Konseyi oluşturulacak. Bu konsey, geleneksel finans ve Web3 sektörlerinden uzmanları bir araya getirerek merkeziyetsiz finans ile geleneksel finansı birleştirme stratejileri geliştirecek.

Konseyin öncelikli görevleri arasında, küresel düzenlemelere uyumlu bir strateji belirlemek ve potansiyel pilot projeleri hayata geçirmek yer alıyor. Konsey üyeleri arasında Systemic Trust CEO’su Lawrence Truong, Tetra CEO’su Didier Lavalle, ATB Financial Dijital Finans Kıdemli Direktörü Alexander Nelson ve ATB Financial Kıdemli İş Çözümleri Uzmanı Jonathan Rizzo bulunuyor.

Vaulta, Web3 bankacılık ekosistemini geliştirmek için Ceffu, Spirit Blockchain ve Blockchain Insurance Inc. gibi sektör liderleriyle stratejik ortaklıklar kuracak. Bu iş birlikleri, dijital varlıkların kullanım alanlarını genişletmeyi hedefleyen dört temel sütuna (Four Pillars) odaklanacak:

Varlık Yönetimi Tüketici Ödemeleri Portföy Yönetimi Sigorta Çözümleri

Öte yandan, Vaulta token, şu anda EOS’un işlem gördüğü 137’den fazla borsada listelenecek. Son gelişmelerin ardından 24 saat içinde EOS fiyatı yüzde 25’ten fazla artış göstererek Salı günü kısa süreliğine 0,65 dolar seviyesinin üzerine çıktı.