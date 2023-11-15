Kripto para piyasasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), spot Bitcoin ETF’leri hakkındaki kararı merakla bekleniyor. Hatta kısa bir süre içerisinde SEC’in bu hafta bazı başvuruları onaylayacağına dair haberler medyaya yansımıştı.

Bununla birlikte Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının yaklaşmasıya birlikte BTC fiyatı yükseliş trendini sürdürüyor. Ancak ABD’de açıklanan enflasyon rakamları, Bitcoin’deki fiyat hareketlilikleri üzerinde etkili olabilir.

ABD’de enflasyon Ekim ayında yavaşladı ancak yine de %3,2 ile yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Fed Başkanı Jerome Powell, Ekim ayında yaptığı açıklamada ABD merkez bankasının enflasyonla mücadelesinin henüz sonlanmadığını açıkladı.

Bununla birlikte ABD Çalışma Bakanlığı’na göre Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi, mevsimsel etkilerden arındırıldığında son 12 aylık dönemde %3,2 artış yaşadı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış TÜFE ise Ekim ayına göre değişmedi.

Enflasyon, Bitcoin’i Nasıl Etkiliyor?

Son bir haftalık süreçte kurumsal ve büyük yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisi azalırken enflasyondaki yavaşlama Bitcoin fiyatına fayda sağlayabilir. Enflasyon rakamlarının düşmesi, piyasa katılımcılarını daha fazla risk almaya teşvik ederek kısa vadede Bitcoin fiyatına destek sağlayabilir.

Bununla birlikte uzun vadede ABD dolarının arzının artması, sınırlı arza sahip Bitcoin’e yönelik talebi arttırabilir. Çünkü Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i ve blockchain’ini, deflasyonist bir yapıya sahip olacak şekilde geliştirdi.

Bitcoin (BTC), itibari para birimlerindeki enflasyon nedeniyle yıllar içerisinde bir değer saklama aracı olarak benimsenmesini sürekli arttırdı. Jefferies’in analistlerinden biri, Bitcoin’in, itibari para birimlerindeki enflasyona karşı kritik bir koruma sağladığını dile getirmişti.