Dün, yani 5 Mart’ta 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu tazeleyen Bitcoin (BTC) sonrasında sert bir fiyat düzeltmesine giderek yaklaşık 10.000 dolar değer kaybetti.

Saatler içerisinde 69.000 dolardan 59.326 dolara kadar gerileyen BTC, kripto para piyasasında paniğe yol açtı. Ancak kısa bir süre içerisinde toparlanan BTC yeniden 67.000 dolar seviyesine geri dönmeyi başardı.

Bitcoin’de son birkaç haftada yaşanan yükselişlerin büyük ölçüde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Spot Bitcoin ETF’leri 10 Ocak 2024’te onaylandı ve 11 Ocak tarihinde ABD borsalarında işlem görmeye başladı. O dönemde BTC 45.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Aradan geçen yaklaşık 2 aylık süreçte Bitcoin (BTC) fiyatı yaklaşık %50 oranında artarak 69.000 dolara ulaştı.

Bitcoin 69.000 dolara son olarak 10 Kasım 2021 tarihinde yükselmişti. Dün bu rekoru yeniden tazeleyen lider kripto para birimi sonrasında yaklaşık 10.000 dolarlık sert bir düşüş yaşadı. Ancak bu düşüşe rağmen uzmanlar, endişelenmek için hiçbir nedenin olmadığını düşünüyor.

Ayılar Devreye Girdi

Bitcoin (BTC) 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde harika bir performans sergiledi. Analizler, Bitcoin’in gidecek hala uzun bir yolu olduğunu gösteriyor.

Son haftalarda yaşanan yükselişler sonucunda ayılar güç kaybederken yaşanan üç uzun pozisyon sıkıştırması (short squeeze) kripto para piyasasında güvenleri sarstı. Söz konusu short squeeze’ler 27 Şubat, 28 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde geldi.

CryptoQuant verileri, ABD’deki kurumsal yatırımcıların FOMO’ya kapıldığını ve Bitcoin satın almak için acele ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla Bitcoin’de daha büyük ve daha uzun süreli bir fiyat düzeltmesi beklentisine rağmen yatırımcıların güvenleri sarsılmadı.

CrytoQuant’ın analistlerine göre ayılar, Bitcoin’de spekülasyon yapmak için üç girişimde bulundu. Ancak bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı ve ayılar bu durum karşısında dehşete düştü. Ayıları hayal kırıklığına uğratan en önemli faktör, ABD’li kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e gösterdiği ilgi oldu.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Son Durum Ne?

10 Ocak’ta onaylanan spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başladı. İşlem görmeye başladıkları ilk haftalarda beklentileri karşılamayan ve dolayısıyla kripto para piyasasında da düşüşlere yol açan spot Bitcoin ETF’leri Şubat ayında toparlandı.

Veriler, spot Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başladıkları 11 Ocak tarihinden bu yana 7,5 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşadıklarını gösteriyor. Bu net sermaye girişleri, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inde yaşanan devasa çıkışlara rağmen gerçekleşti.

5 Mart 2024 tarihinde spot Bitcoin ETF’leri 10 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşarak rekor kırdı. 10 milyar dolarlık rekor işlem hacminin önemli bir bölümünü BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT oluşturuyor. Bu süreçte IBIT’in yönetimi altındaki BTC’lerin toplam değeri de yeni bir rekor kırdı.