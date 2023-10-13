Kripto para analisti EAGRAG CRYPTO, XRP fiyatının 0,10 dolara gerileyebileceğini iddia etti. EAGRAG CRYPTO’ya göre böyle bir düşüşün gerçekleşmesi, benzersiz bir satın alma fırsatına yol açabilir.

Özet:

EAGRAG CRYPTO, XP’nin 0,38 dolarlık Fibonacci desteğinin altına gerilemesi durumunda 0,10 dolara düşebileceğini iddia etti. Ancak mevcut fiyatlardan %80’lik astronomik bir düşüşe işaret eden bu öngörü, piyasayı etkileyebilecek olası bir siyah kuğu olayının gerçekleşmesine bağlı.

Her ne kadar 0,10 dolarlık fiyat tahmininde bulunsa da EAGRAG CRYPTO, XRP konusunda hala iyimser ve varlık çok daha yüksek seviyelere ulaşana kadar satış yapmayı düşünmüyor.

EAGRAG CRYPTO geride bıraktığımız günlerde Ripple (XRP) için 7 ve 27 dolarlık fiyat tahminlerinde bulunmuştu.

XRP’de %80’lik Düşüş Olasılığı Var mı?

Ripple (XRP) son dönemde kripto para topluluğunun ana gündem maddelerinden bir tanesi. Bu nedenle birçok önde gelen isim ve analist, XRP fiyatına ilişkin fiyat tahminlerinde bulunuyor. Her ne kadar bu bu tahminlerin büyük bir kısmı yükseliş odaklı olsa da düşüş öngören tahminler de yok değil.

EAGRAG CRYPTO, bu kapsamda son 7 aydır XRP’de çok güçlü bir destek olarak çalışan Fibonacci seviyesi 0,38 dolara dikkat çekti. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin bu seviyenin altına gerilemesi durumunda 0,10 dolara kadar gerileyebileceğini iddia etti. EAGRAG CRYPTO, bankalar, kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar gibi geleneksel finans oyuncularının “XRP’yi kelepir fiyat seviyelerine çekmek için kasıtlı olarak fiyatını düşürebileceklerini iddia etti.

EAGRAG CRYPTO, %80’lik düşüş öngörsünün kulağa pek olası gelmediğini ve yalnızca bir Siyah Kuğu olayının yaşanması durumunda gerçekleşebileceğini belirtti.

0,10 dolarlık fiyat tahminine rağmen EAGRAG CRYPTO, XRP konusunda hala iyimser. EAGRAG CRYPTO bu nedenle çok daha yüksek seviyelere ulaşana kadar XRP’lerini satmayacağını açıkladı.

EAGRAG CRYPTO’nun Önceki XRP Fiyat Tahminleri

CryptoPotato olarak 22 Eylül’de EAGRAG CRYPTO’nun 7 dolarlık XRP fiyat tahmini yaptığını bildirmiştik.

EAGRAG CRYPTO o dönemde XRP’de yükselişin başlaması için 0,57 dolarlık fiyat seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. Analist, XRP’nin bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başarması durumunda %180’lik önemli bir yükseliş yaşayarak 1,40 dolara yükselebileceğini iddia etmişti.

Haftalar sonra 4 Ekim’de yeni bir XRP fiyat tahmininde bulunan EAGRAG CRYPTO, 7 dolarlık tahminini 27 dolarak güncelledi. Analist bu öngörüsünü Ripple’ın SEC davasını kazanması ve sınır ötesi ödemelerdeki rolünün artması olasılıklarına dayandırdı.

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