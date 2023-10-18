Son dönemde analistler Ripple’ın XRP’si için birçok fiyat tahmini yaptı. Bu XRP fiyat tahminleri 0,10 dolar ile 500 dolar arasında değişiyor.

Özet:

2023 yılında XRP’nin popülaritesini arttırmasıyla analistler birçok fiyat tahmininde bulundu.

Tahminlerden bir tanesi XRP’nin 0,10 dolara gerileyeceğini öngörürken bir diğeri ise 500 dolara yükseleceğine işaret ediyor.

XRP’nin 500 dolara yükselmesi için piyasa değerinde yaşanması gereken artış göz önünde bulundurulduğunda, bu tahminin gerçekleşmesi pek de olası görünmüyor.

Gerçekçi Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri

Ripple’ın SEC karşısında son 4 ayda iki önemli zafer kazanmasıyla birlikte XRP’nin popülaritesinde kayda değer bir yükseliş yaşandı. Sonuç olarak XRP, ABD merkezli kripto para borsalarında yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği kripto para oldu. Bu nedenle yatırımcılar, analistlerin XRP fiyat tahminlerine büyük ilgi gösteriyor.

Twitter’daki kripto para analistlerinden EGRAG CRYPTO, XRP’nin 2024 yılında 1,12 dolar ile 1,40 dolara yükselebileceğine dair analizler paylaştı. EGRAG CRYPTO ayrıca XRP’nin 0,38 dolarlık Fibonacci seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise 0,10 dolara kadar düşüş yaşayabileceğini öngörüyor.

EGRAG CRYPTO bu tür bir düşüşün yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtirken varlığın son 7 aydır söz konusu 0,38 dolarlık seviyenin üzerinde işlem gördüğünü ifade etti.

Astronomik Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri

EGRAG CRYPTO ayrıca XRP için 27 dolarlık astronomik bir fiyat tahmininde bulundu. Twitter analisti, XRP’nin “Anka Kuşunun Yükselişi” olarak adlandırdığı bir yükseliş trendine başlayabileceğini öngörüyor. Oaksacorn adlı bir analist ise XRP için 43 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. Oaksacorn bu öngörüsünü 2015-2017 yılları arasında gerçekleşen piyasa döngüsüne dayandırıyor.

İmkansız Gibi Görünen Ripple (XRP) Fiyat Tahmini

En çok şaşkınlık yaratan XRP fiyat tahmini Shannon Thorp’tan geldi. Shannon Thorp, XRP fiyatının önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde 500 dolara yükselebileceğini öngördü.

Ancak XRP’nin bu fiyat seviyesine yükselebilmesi için piyasa değerinin 250 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. Bu nedenle, Shannon Thorp’un tahmininin saçmalıktan ibaret olduğunu belirtmek şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü karşılaştırmak gerekirse, Bitcoin’in 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 2021 yılının Kasım ayında piyasa değeri yalnızca 3 trilyon dolar seviyesindeydi.

Aşağıdaki medyaya tıklayarak XRP’nin 2023 yılının son çeyreğinde nasıl bir performans sergileyebileceğine dair hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz.