Bugüne kadar birçok kişi Bitcoin’e ilişkin fiyat tahminlerinde bulundu. Bu tahminlerden bazıları başarılı olurken büyük birçoğunluğu ise başarısızlıkla sonuçlandı.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce 2023 yılının Nisan ayından bu yana yapılan en iyi 5 Bitcoin fiyat tahminine yer verdiğimiz bir yazı kaleme almıştık.

Ancak bu yazımızdan sonra birkaç yeni ve dikkat çekici Bitcoin fiyat tahmini daha yapıldı. İşte yakın geçmişte yapılan önemli Bitcoin fiyat tahminleri:

Bitcoin Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Yükselecek: Peki Ne Zaman?

Bu yazımızda yer vereceğimiz ilk tahmin, popüler Twitter analisti BitQuant’tan geliyor. BitQuant, lider kripto para birimi BTC’nin 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasından önce yeni bir ATH’ye ulaşacağını öngörüyor.

Bununla birlikte BitQuant boğa sezonu zirvesinin blok ödülü yarılanmasından sonra gerçekleşeceğini belirterek 250.000 dolar seviyesine işaret etti.

Kısa Vadeli Bitcoin Fiyat Tahmini

Bir diğer kayda değer Bitcoin fiyat tahmini de Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann’dan geldi. Popüler kripto para analitik platformu Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann yaptığı kısa vadeli Bitcoin fiyat tahmininde Bitcoin’de 27.000 dolar seviyesinde kritik bir kırılmanın beklediğini öngördü.

Yann Allemann, BTC fiyatının 26.000 dolar desteğini geri kazandığını ve 27 bin doların üzerine yükselmesiyle sonuçlanacak bir kırılma yaşanmasını beklediğini ifade etti. Bu tür bir kırılım aynı zamanda lider kripto para biriminin birkaç haftadır sıkışıp kaldığı dar aralıktan da kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Yann Allemann konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Risk Sinyali’nin 60’lı seviyelere gerilemesi bu bakış açısının değiştiğine işaret ediyor. Kâr realizasyonu baskısı 27.400 ve 28.200 dolar civarında belirebilir, ancak bu tırmanış 30.000 dolardaki psikolojik bariyeri aşmadan önce bir adım olarak görülüyor.