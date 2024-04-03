GameFi olarak adlandırılan alan, kripto para ve blockchain teknolojileriyle oyun sektörünü birleştiriyor. Bu sayede internet kullanıcıları ilgi çekici oyunların tadını çıkartırken kripto para ödülleri kazanabiliyor.

Son dönemde GameFi projelerinin popülaritesi önemli ölçüde arttı. Biz de bu kapsamda yazımızda en popüler kripto para odaklı oyun projelerine yer vereceğiz.

İşte 2024 yılında katman-1 ve katman-2 ağlarındaki en popüler kripto para odaklı oyun projeleri:

Immutable X (IMX)

En popüler oyun odaklı kripto para projelerinden Immutable X, NFT ve Ethereum için önemli bir katman-2 ölçeklendirme çözümü.

Ethereum’daki ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm getirebilmek amacıyla StarkWare’in StarkEx ZK-Rollup teknolojisini kullanan Immutable X, kullanıcıların gas ücreti ödemeden NFT basmasına olanak sağlıyor.

Immutable X ayrıca ölçeklendirme çözümü sayesinde kullanıcıların Ethereum ağında saniyede 9.000 işlem (TPS) gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Immutable X’in ERC-20 standartında geliştirilen IMX adlı yerel token’i ağın temelini oluşturuyor ve birçok farklı işleve sahip.

Geliştiriciler için API’ler ve SDK’lar aracılığıyla sağlam bir destek sunan Immutable X, yeni oyunların ve NFT projelerinin başlatılmasını kolaylaştırıyor.

Immutable X tarihindeki en önemli gelişmelerden biri, NFT pazar yeri başlatmak amacıyla GameStop ile kurulan ortaklık. Immutable X ayrıca, Immutable X üzerine inşa edilen gelecek vaat eden NFT ve GameFi projelerine yatırım yapmak ve desteklemek için 500 milyon dolarlık bir fon olan Immutable Ventures’ı da başlattı. Bu kapsamda Gods Unchained, Guild of Guardians ve Illuvium gibi popüler Play-to-Earn oyunları Immutable X entegrasyonu gerçekleştirdi.

Immutable X, 2024 yılında Polygon tarafından desteklenen Polygon tarafından desteklenen Immutable zkEVM’de Immutable Passport sahipleri için gas’siz işlemleri duyurdu. Bu gelişme de projenin popülaritesinde artışa yol açtı.

Sonuç olarak şu anda birçok proje, Immutable X’in altyapısını kullanıyor.

Ronin (RON)

Ronin, blockchain oyunlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen Ethereum Sanal Makinesi (EVM) destekli bir projedir. Ronin özellikle oyuncu odaklı ekonomilere sahip oyunları hedefliyor.

Ronin, popüler blockchain oyunu Axie Infinity’nin arkasındaki ekip olan Sky Mavis tarafından geliştirildi.

Proje, oyna-kazan (Play-to-earn) oyunlarının sıklıkla karşılaştığı ölçeklenebilirlik ve işlem ücretleri gibi sorunları ele alıyor. Yetki İspatı (PoA) fikir birliği algoritmasını kullanan Ronin, ağ güvenliğini ve kullanıcı katılımını artırmak için daha merkezi olmayan bir Yetki İspatı (PoSA) fikir birliği algoritmasına geçerek birlikte verimliliği ve ölçeklenebilirliği arttırmayı hedefliyor.

Ronin ağının yerel token’i RON olarak adlandırılıyor. Kullanıcılar RON token ile Ronin ağında işlem ücretlerini ödeyebilir ve ağın yönetişim sürecine katılabilir.

Ronin, Axie Infinity oyununun dışında çok sayıda Play-to-Earn oyununu destekliyor. Bunlar arasında Pixels, Zoids, The Machines Arena, Tribesters: Island of Solas, Civitas ve daha çok fazlası yer alıyor.

Ronin, Axie Infinity ve ana şirketi Sky Mavis ile olan ilişkisi nedeniyle güçlü bir topluluk desteğine ve benimsenme oranına sahip. Ronin, 2024 yılında PoA’dan PoSA’ye geçiş yaparak ağın merkezsizliğini arttırmayı hedefliyor.

Pixels (PIXEL)

Ronin yan zincirinde geliştirilen Pixels, Minecraft’tan esinlenen bir Play-to-Earn oyunu. Oyuncular Pixels’te inşaat yapabilecekleri, açık dünyayı keşfedebilecekleri ve diğer oyuncularla savaşabilecekleri özelleştirilebilir arazilere yani Land NFT’lerine sahiptir.

Pixels oyuncuları, üretim yaparak, mini oyunlarda yarışarak ve arazilerini kiralayarak oyun içi para birimi olan PIXEL token kazanabiliyor. PIXEL token’ler, oyun içi öğeler satın almak, pazarda ticaret yapmak ve ağın yönetişim sürecine katılmak için kullanılabilir.

Projenin premium para birimi PIXEL, şu anda aralarında Binance’in de yer aldığı önde gelen kripto para borsalarında listeleniyor. CoinGecko verilerine göre PIXEL 497 milyon dolarlık piyasa değerine sahip.

PIXEL token lansmanı öncesinde Pixels oyun geliştiricileri, RON tokenlarını stake eden Ronin ağı kullanıcıları için sürpriz bir şekilde airdrıp açıklaması yaptı.

Pixels gelecekte oyun ekonomisine çift para birimi sistemini entegre etmeyi planlıyor. Bu kapsamda PIXEL token’in yanı sıra BERY olarak adlandırılan bir token’in de kullanıma sunulması gündemde.

Illuvium (ILV)

Ethereum ağındaki ilk AAA kalitesindeki oyun olarak tanımlanan Iluvium, açık dünya keşfi ile yaratık toplama mekaniğini bir araya getiriyor. Oyuncular, oyunun geniş haritasında ilerleyerek hava, toprak, ateş, doğa ve su gibi eşsiz özelliklere ve sınıflara sahip yaratıkları yakalayıp onlarla savaşıyor.

Illuvial’lar NFT olarak takas edilebiliyor, geliştirilebiliyor ve oyunun geniş haritasındaki savaşlarda kullanılabiliyor. Immutable X’in katman-2 teknolojisini kullanan Illuvium, kullanıcılarının merkezsiz borsa IlluviDEX’te gas ücreti ödemeden alım satım işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Illuvium’un 2024 yılında ekosistemini geliştirerek otomatik savaş entegrasyonu ve yeni oyun modları dahil olmak üzere yeni ürünleri kullanıma sunacak.

Illuvium ayrıca oyun içi varlıkların çeşitli oyunlarda ve platformlarda kullanılabilmesi için birlikte çalışabilir oyun ekosistemi geliştirerek bu alanda lider bir marka olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained, blockchain altyapısıyla geliştirilen bir kart oyunu. Her bir kartın ve zaferlerin kullanıcılara ait olduğu oyun şimdiye kadar büyük bir beğeni topladı.

Magic: The Gathering Arena ve Hearthstone gibi ikonik oyunların geliştiricileri tarafından yaratılan Gods Unchained 1.800’den fazla kartla zengin bir oyun deneyimine sahip.

Kart oyunu severler, Gods Unchained aracılığıyla ücretsiz bir şekilde her oyuncuya dağıtılan 70 ayrı karttan oluşan bir hoş geldiniz seti ve bir dizi temel kartla oyuna başlıyor. Gods Unchained oyuncuları yeni NFT’ler oluşturmak ve kart paketleri edinmek için kullanılan projenin yerel kripto para birimi GODS token’i kullanıyor.