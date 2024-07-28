Kripto para topluluğunda popüler olan “Anahtarlar sende değilse kripto paralar da senin değildir” sözünü duymuş muydunuz?

Kripto paraların hızla büyümesiyle birlikte, birçok kullanıcı fonlarını merkezi borsalarda veya saklama cüzdanlarında tutmayı tercih ediyor. Ancak, bu yaklaşım çeşitli riskler barındırıyor. Merkezi borsalar ve cüzdanlar, kullanıcıların kripto varlıklarını kendi özel anahtarlarıyla saklamazlar; bunun yerine, kullanıcıların fonlarını kendi cüzdanlarında depolarlar. Bu durum, kullanıcıların kripto paraları üzerindeki kontrol yetkisini kısıtlar ve borsaların güvenlik açıklarına maruz kalması durumunda bazı riskleri de beraberinde getirir. Örneğin, bir borsa hack’lendiğinde veya iflas ettiğinde, kullanıcıların varlıkları kaybolabilir. Bu nedenle, “Anahtarlar sizde değilse, kripto paralar da sizde değildir” sözü, kripto dünyasında büyük önem taşır. Kripto paraların güvenliği için özel anahtarların kişisel olarak saklanması, fonların merkezi olmayan bir şekilde korunmasını sağlar ve olası güvenlik açıklarından etkilenme riskini en aza indirir.

2013 yılında Pavol Rusnák ve Market Slush adlı iki kripto para yatırımcısı, Bitcoin özel anahtarını saklayacak cep telefonu boyutunda bir bilgisayar geliştirmek için kolları sıvadı. Böylelikle en popüler donanım cüzdanı üreticilerinden Trezor’un amiral gemisi ürünü Trezor One piyasaya sürüldü. Trezor One aynı zamanda dünyadaki ilk Bitcoin donanım cüzdanı olarak öne çıkıyor.

Aradan 11 yılı aşkın bir süre geçti ve şimdi kripto para donanım cüzdanı üreten birçok farklı şirket var. Bu yazımızda 2024 yılında en iyi donanım cüzdanlarına yakından bakacağız.

Donanım Cüzdanı Nedir?

Donanım cüzdanı, diğer adıyla soğuk depolama, kripto para varlıklarını güvenli bir şekilde saklamak ve yönetmek için kullanılan fiziksel bir cihazdır. Bazı şirketler farklı tasarımlar tercih etse de genellikle bir USB belleğe benzer.

Yazılım cüzdanları internete bağlı oldukları için kötü niyetli saldırılara karşı daha savunmasızdır. Donanım cüzdanları ise özel anahtarlarınızı çevrimdışı tutarak bu riskleri büyük ölçüde azaltır. Bu, elbette ki hiçbir dezavantajı olmadığı anlamına gelmez, ancak önce avantajlarına bakalım:

Güvenlik

Donanım cüzdanları, özel anahtarlarını çevrimdışı saklamak isteyenler için ideal bir çözümdür. Bu sayede bilgisayar korsanlığı riskini önemli ölçüde azaltır ve gizliliği artırır.

Sahiplik

Özel anahtarlarınız doğrudan donanım cüzdanı içinde oluşturulur ve saklanır; bu da anahtarların size veya herhangi bir üçüncü tarafa ait olmadığı anlamına gelir. Hatta bazı cüzdanlar daha fazla koruma için sabotaj dayanıklı çipler kullanır.

Çoklu Kripto Para Desteği

Donanım cüzdanları, yüzlerce hatta binlerce kripto para birimini ve token’i destekleyebilir.

Modern donanım cüzdanlarının en büyük avantajlarından biri, işlem imzalama sürecidir. Donanım cüzdanı çevrimdışı olsa bile, üreticinin web sitesi uygulamasını kullanarak veya cüzdanın yanında gelen bir kart ile işlemleri imzalayabilirsiniz. Bu kartlar, NFC antenlerine sahip olabilir ve işlem detaylarının çevrimdışı olarak imzalanmasına olanak tanır. Bu da özel anahtarlarınızın asla ifşa edilmediği anlamına gelir.

Sonuç olarak, bir donanım cüzdanı, kripto varlıklarınızı daha güvenli bir şekilde saklamak ve yönetmek için tüm temel işlevleri sağlayan, cebinize sığabilen bir mini bilgisayardır.

Donanım cüzdanları, sıcak cüzdanlardan daha güvenli olsa da mükemmel değildir. Esneklik, işlevsellik ve maliyet gibi dezavantajları vardır. Bu cüzdanların artılarını ve eksilerini daha detaylı bir şekilde başka bir bölümde inceleyeceğiz, böylece satın alma kararı verirken önemli faktörleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Şimdi, 2024 yılında tercih edilebilecek en iyi donanım cüzdanlarına bakalım.

En İyi 5 Donanım Cüzdanı

Yazımızın bu bölümünde seçtiğimiz en iyi donanım cüzdanlarını, yenilik, işlevsellik ve desteklediği kripto para birimlerine göre değerlendireceğiz.

Trezor Safe 3

Trezor Safe 3, Trezor’un en tanınan ürünlerinden biridir ve Secure Element ile donatılmış sertifikalı bir EAL6+ çip sayesinde gelişmiş güvenlik sunar. Trezor Safe 3, gizliliği ön planda tutar, anonim web tarayıcısı Tor’u destekler ve Bitcoin işlemlerini anonimleştirmek için Coinjoin teknolojisini kullanır. Ayrıca, Shamir yedekleme ile uyumludur, bu da özel anahtarlarınız için birden fazla kurtarma yöntemi oluşturmanıza olanak tanır. Trezor, Model T gibi diğer donanım modellerinde de bu standardı yaygın olarak kullanmaktadır. Ancak Trezor Safe 3 sadece gizlilik ve güvenlik sunmakla kalmaz. Bu güçlü model, 8.000’den fazla coin ve token’i destekleyerek Trezor’un kripto para birimi portföyünü önemli ölçüde genişletir ve neredeyse diğer tüm donanım cüzdanlarını geride bırakır. Başlangıç fiyatı 79 dolar olan bu model, diğer Trezor ürünlerine göre oldukça ekonomiktir. Safe 3, aynı zamanda en iyi Bitcoin donanım cüzdanlarından biridir. Trezor, siyah ve turuncu tasarımıyla kolayca tanınan sınırlı sayıda bir Bitcoin sürümü de sunmaktadır. Trezor Safe 3’ün Temel Özellikleri 8.000’den fazla kripto varlığı destekler

EAL6+ çip ile gelişmiş güvenlik

Tor ve Coinjoin desteği

Shamir yedekleme uyumluluğu

Linux, Microsoft, Mac ve mobil cihazlar için iOS ve Android üzerinden Trezor Suite Lite uygulaması ile uyumluluk Desteklenen Kripto Para Birimleri Daha önce de belirtildiği gibi, Trezor Safe 3, Bitcoin, Solana, Ethereum, Cardano, Ripple, Binance Coin gibi en popüler kripto varlıklar ve ERC-20 ile SLP tokenleri dahil olmak üzere 8.000’den fazla coin ve tokeni destekler. Ancak, Cosmos ve Avalanche şu an için desteklenmemektedir. Safe 3’ü Exodus, MetaMask ve Yoroi gibi üçüncü parti yazılım cüzdanlarıyla da entegre edebilirsiniz. İlgili: 2024 Yılında En İyi Cardano Cüzdanları Trezor Safe 3’ün Artıları ve Eksileri Artıları: Diğer Trezor modellerine göre daha kullanışlı

Uygun başlangıç fiyatı

Shamir yedekleme güvenliğini entegre eder

EAL6+ sertifikalı özel güvenlik çipi Eksileri: Dokunmatik ekran yok

Cosmos ve Avalanche gibi popüler ağları desteklemiyor

Cypherock X1

Cypherock, güvenlik, tasarım ve işlevsellik konularında öncü olan yenilikçi bir donanım cüzdanıdır. Amiral gemisi ürünü olan Cypherock X1, iki bileşenden oluşur:

X1 Kasa: Kripto varlıklarını saklamak ve işlemleri imzalamak için kullanılan ana cihazdır. OLED ekranı ve gezinmek için bir joystick’i vardır.

X1 Kartları: Yakın Alan İletişimi (NFC) antenlerine sahip dört karttan oluşur. Bu kartlar, X1 kasasını kullanarak işlemleri imzalamanıza olanak tanır. Kartlar, kurcalamaya karşı dayanıklıdır ve banka seviyesinde şifreleme kullanır, yani Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) gibi yöntemlerle korunur.

Cypherock X1, Aralık 2022’de piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, kullanıcılar tarafından son derece güvenli ve kullanıcı dostu tasarımı nedeniyle övgü almıştır. Bu cihaz, geleneksel tohum cümlesi yedeklemeleriyle ilişkili yaygın güvenlik açıklarını ele alır.

Cypherock, özel anahtarlar yerine bu anahtarları dört parçaya böler ve her X1 Kartı, anahtarın benzersiz bir parçasını saklar. Bu, birinin cüzdanınızı çalması veya özel anahtarlarınızın bir bölümüne erişmesi durumunda tek bir hata noktasını ortadan kaldırır.

Cypherock X1’in Temel Özellikleri

Shamir Yedekleme: Kullanıcıların özel anahtarlarını kurtarmak için Shamir yedeklemelerini kullanmalarına olanak tanır.

Kullanıcıların özel anahtarlarını kurtarmak için Shamir yedeklemelerini kullanmalarına olanak tanır. Güvenlik Sertifikası: EAL6+ sertifikalıdır ve banka sınıfı donanım bileşenleri ile birlikte gelir.

EAL6+ sertifikalıdır ve banka sınıfı donanım bileşenleri ile birlikte gelir. Kripto Desteği: 3.000’den fazla kripto para ve token’i destekler.

3.000’den fazla kripto para ve token’i destekler. Blok Zinciri Uyumluluğu: Birden fazla blockchain ağı ile uyumludur.

Birden fazla blockchain ağı ile uyumludur. Donanım Bileşenleri: Bir kasa ve NFC antenli dört kart ile birlikte gelir.

Bir kasa ve NFC antenli dört kart ile birlikte gelir. Yazılım Cüzdanı Bağlantısı: Wallet Connect aracılığıyla düzinelerce yazılım cüzdanına bağlanabilir.

Desteklenen Kripto Para Birimleri

Cypherock X1, Bitcoin, Ethereum, Solana ve ERC-20, SLP, BEP-20 gibi token standartları dahil olmak üzere 3.000’den fazla kripto para birimini destekler. Ayrıca Avalanche, Cosmos, Polygon ve tüm EVM uyumlu blok zincirleri ile de uyumludur.

Cypherock X1’in Artıları ve Eksileri

Artıları:

Kurtarma kelimeleri harici olarak saklanabilir.

EAL6+ sertifikası ve banka sınıfı şifreleme ile üst düzey güvenlik sunar.

Esnek, dinamik ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.

Shamir yedekleme uyumludur.

Eksileri:

Piyasadaki diğer cüzdanlara göre daha pahalıdır.

Plastik bir yapıya sahiptir.

BC Vault

Bu makalede yer alan tüm donanım cüzdanları, kullanıcıları için güvenilirlik ve en üst düzeyde güvenlik sağlamak amacıyla yenilikçi ve sağlam güvenlik mekanizmaları ve bileşenleri kullanır. Ancak, BC Vault güvenlik açısından diğerlerinden daha iyi olabilir.

BC Vault, milyonlarca kripto para birimini ve tüm blockchain ağlarını destekleyen bir donanım cüzdanıdır. Evet, doğru okudunuz, milyonlarca coin ve tüm blockchain ağları, test ağları, katman-2’ler, NFT’ler, memler ve daha fazlası. Bu cüzdanın arkasındaki şirket, 2002 yılında kurulan ve BT güvenliği alanında lider olan Slovenya merkezli siber güvenlik firması REAL Security’dir.

REAL Security ekibinin neredeyse tamamı bilgisayar mühendisliği, güvenlik, elektrik mühendisliği ve matematik gibi teknik alanlarda uzmanlaşmıştır. Bu nedenle, BC Vault’un itibarı ve başarısı kripto para varlıklarının ve blok zinciri teknolojisinin ötesine geçer.

Güvenlik konusunda, BC Vault mnemonic kurtarma kelimeleri kullanmaz. Bunun yerine, SD kart veya QR kod yedeklemesi kullanır. Ayrıca, her hesap için deterministik olmayan algoritmalarla birleştirilmiş rastgele bir sayı üreteci kullanarak özel anahtarlar oluşturur (BC Vault ile 2.000’e kadar hesap oluşturabilirsiniz). Bu, başka bir tek hata noktasını ortadan kaldırır ve hiçbir cüzdanın matematiksel olarak bağlantılı olmamasını sağlar.

BC Vault’un bir diğer avantajı, ekstra güvenlik için Global PIN ve şifre belirleyebilmenizdir. Bunlar olmadan, cihaz herhangi bir anahtar talebine yanıt vermez. Toplamda, aşağıdaki şifreler ve PIN’ler mevcuttur:

Global Şifre: BC Vault’a erişimin kilidini açmak için Global PIN ile birlikte kullanılır. Uygulamaya girilir.

BC Vault’a erişimin kilidini açmak için Global PIN ile birlikte kullanılır. Uygulamaya girilir. Global PIN: BC Vault’a erişimin kilidini açmak için Global Şifre ile birlikte kullanılır. Cihaza girilir.

BC Vault’a erişimin kilidini açmak için Global Şifre ile birlikte kullanılır. Cihaza girilir. Cüzdan Şifresi: Bireysel cüzdanlardan para göndermek için Cüzdan PIN’i ile birlikte kullanılır. Uygulamaya girilir.

Bireysel cüzdanlardan para göndermek için Cüzdan PIN’i ile birlikte kullanılır. Uygulamaya girilir. Cüzdan PIN’i: Bireysel cüzdanlardan para göndermek için Cüzdan Şifresi ile birlikte kullanılır. Cihaza girilir.

Cihazınızın görünümünü özelleştirebilirsiniz, bu da cihaz için 130 Euro’nun üzerinde ödeme yapıyorsanız hoş bir özellik olabilir.

BC Vault’un Temel Özellikleri

FeRAM Depolama: Verilerinizi 200 yıla kadar saklayabilir.

Verilerinizi 200 yıla kadar saklayabilir. Gerçek Rastgele Sayı Üreticisi: BC Vault, özel anahtarları gerçek bir rastgele sayı üreteci kullanarak oluşturur, bu da güvenliklerini ve öngörülemezliklerini artırır.

BC Vault, özel anahtarları gerçek bir rastgele sayı üreteci kullanarak oluşturur, bu da güvenliklerini ve öngörülemezliklerini artırır. Cüzdan İçi Takas Özelliği: BC Vault’un Changelly ile entegrasyonu sayesinde cüzdan içindeki varlıkları değiştirebilirsiniz.

BC Vault’un Changelly ile entegrasyonu sayesinde cüzdan içindeki varlıkları değiştirebilirsiniz. WalletConnect Entegrasyonu: Birden fazla dApp ve DeFi platformuyla etkileşim kurmanıza olanak tanır.

Birden fazla dApp ve DeFi platformuyla etkileşim kurmanıza olanak tanır. Uyumluluk: Windows, macOS ve Linux masaüstü uygulamalarıyla uyumludur ve Firefox, Chrome, Opera, Safari ve Internet Explorer gibi tarayıcıları destekler.

Windows, macOS ve Linux masaüstü uygulamalarıyla uyumludur ve Firefox, Chrome, Opera, Safari ve Internet Explorer gibi tarayıcıları destekler. Büyük OLED Ekran: 2,42 inç OLED ekranı, diğer donanım cüzdanlarına göre gezinmeyi ve kullanmayı kolaylaştırır.

2,42 inç OLED ekranı, diğer donanım cüzdanlarına göre gezinmeyi ve kullanmayı kolaylaştırır. Çoklu Dil Desteği: Almanca, Çince, Slovence ve İngilizce dahil olmak üzere birden fazla dili destekler.

Desteklenen Kripto Para Birimleri

BC Vault, Ethereum, Polygon, BNB Chain, Cosmos, Avalanche ve daha fazlası gibi farklı blok zinciri ağlarında NFT’ler de dahil olmak üzere tüm kripto para birimlerini ve tokenları destekler. TRC-10, TRC-20, ERC-20, ERC-721, SLP, BEP-20 gibi tüm token standartlarını da destekler.

BC Vault’un Artıları ve Eksileri

Artıları:

NFT’ler ve Layer-2’ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm kripto para birimlerini ve blockchain ağlarını destekler.

Çoklu güvenlik kombinasyonları ile birleştirilmiş üst düzey güvenlik.

Özelleştirilebilir tasarım.

Uzun süreli depolama, 200 yıla kadar.

Çoklu dil desteği.

Cüzdan içi değişim.

DeFi uygulamalarına erişim sağlar.

Eksileri:

Açık kaynak değil.

Piyasadaki diğer cüzdanlardan daha pahalı.

Ledger Nano S Plus

Ledger Nano S Plus, kripto paralar ve değiştirilemeyen tokenlerin (NFT’ler) güvenli bir şekilde saklanması için tasarlanmış bir donanım cüzdanıdır. 5.500’den fazla dijital varlığı destekler ve aynı zamanda en iyi DeFi cüzdanlarından biridir.

Güvenlik açısından Nano S Plus, hareket halindeyken fonlarınızı yönetmek için borsa entegrasyonu sunan CC EAL5+ sertifikalı bir donanım cüzdanıdır. Dokunmatik ekranı ile Nano X modeline göre daha dinamik ve kullanımı daha kolaydır.

Nano S Plus, Ledger’ın Nano X modeline benzese de dikkate değer bazı farklılıkları vardır. Nano X hem Android hem de iOS ile uyumlu iken, Nano S Plus yalnızca Android ile uyumludur ve 5.500’den fazla kripto para birimini destekler. Ayrıca, fiyatı 79 dolardır.

Ledger Nano S Plus’ın Temel Özellikleri

Uyumluluk: Nano S Plus, DApp’lere, farklı kripto para varlıklarına (NFT’ler dahil) ve Web3 uygulamalarına erişmek için 50’den fazla cüzdanla uyumludur.

Nano S Plus, DApp’lere, farklı kripto para varlıklarına (NFT’ler dahil) ve Web3 uygulamalarına erişmek için 50’den fazla cüzdanla uyumludur. Depolama: Cihazda yüklü 100’e kadar uygulamayı ve 5.500’den fazla uyumlu kripto varlığını destekler.

Cihazda yüklü 100’e kadar uygulamayı ve 5.500’den fazla uyumlu kripto varlığını destekler. Güvenlik: CC EAL5+ sertifikalı Secure Element çipine sahiptir. Ayrıca, Fransa’daki Bilgi Sistemleri Güvenliği Ulusal Ajansı (ANSSI) tarafından bağımsız olarak onaylanmıştır.

CC EAL5+ sertifikalı Secure Element çipine sahiptir. Ayrıca, Fransa’daki Bilgi Sistemleri Güvenliği Ulusal Ajansı (ANSSI) tarafından bağımsız olarak onaylanmıştır. Fiziksel Özellikler: 62,39mm x 17,40mm x 8,24mm ölçülerinde, 128×64 piksel ekran çözünürlüğüne, USB-C konektörüne ve 21 gram ağırlığa sahiptir. Nano S Plus’ta Bluetooth veya pil bulunmamaktadır.

Desteklenen Kripto Para Birimleri

Ledger Nano S Plus, 5.500’den fazla kripto para, token ve NFT’yi destekler. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche, Stellar gibi popüler varlıkların yanı sıra farklı token standartlarını da destekler:

ERC-20

ERC-721

TRC-20

TRC-10

BEP-2

SLP

Desteklenen varlıkların stake edilip edilemeyeceğini, takas edilip edilemeyeceğini veya diğer cüzdanlarla bağlanıp bağlanamayacağını görmek için Ledger’ın veritabanını kontrol edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ledger Nano S incelememizi de okuyabilirsiniz.

Ledger Nano S Plus’ın Artıları ve Eksileri

Artıları:

Güvenli, CC EAL5+ sertifikalı donanım cüzdanı.

5.500’den fazla dijital varlığı destekler.

Nano X ve diğer Ledger cüzdanlarından daha küçük ve daha uygun fiyatlı.

Eksileri:

Bluetooth bağlantısı yok.

Seed phrase kurtarma özelliği KYC (Müşterini Tanı) kontrolleri gerektirir.

iOS cihazlarını desteklemez.

Tangem Wallet

Tangem Wallet, sağlam güvenlik tasarımı ve basitliği nedeniyle en iyi soğuk depolama cüzdanlarından biri olarak kabul edilir. 30’dan fazla blok zinciri ağında 6.000’den fazla dijital varlığı destekler.

Tangem, tasarımında USB yerine, Cypherock’un X1’inde olduğu gibi bir kasa olmadan, birden fazla karta bölünmüş özel anahtarlarla çalışan kredi kartı boyutunda bir cihaz kullanır. Bu sayede tek bir arıza noktası riski ortadan kalkar. Yani, kartın kendisi soğuk depolama görevini görür. Tangem Wallet, ekran veya düğme içermez; tüm işlemler ve cüzdan yönetimi Tangem mobil uygulaması aracılığıyla yapılır.

Ayrıca, üç kartlı seti sadece 69 dolara satın alabilirsiniz, bu da onu oldukça uygun fiyatlı bir seçenek haline getirir.

Tangem Wallet, 25 yıl garanti ile desteklenen yüksek güvenlik sağlar ve EAL6+ sertifikasına sahip olup, sofistike mühendislik ve titiz geliştirme süreciyle sıkı güvenlik önlemleri sunar. Ayrıca, Riscure ve Kudelski Security gibi bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmiştir.

Cüzdan, yetkisiz erişime karşı ekstra bir koruma katmanı sağlayarak, özel anahtarları kartın içinde üretir. Cypherock’a benzer şekilde, Tangem, kullanıcıların kartlardan birine, uygulamaya ve pin/passcode’a sahip oldukları sürece kurtarma işlemi yapmalarına izin verir.

Tangem Wallet’ın Temel Özellikleri

Üst Düzey Güvenlik: EAL6+ sertifikalı çip ve güvenli element ile biyometrik pasaport seviyesinde güvenlik sunar.

EAL6+ sertifikalı çip ve güvenli element ile biyometrik pasaport seviyesinde güvenlik sunar. Kullanıcı Dostu: Tangem uygulaması sezgisel bir arayüze sahiptir, bu da sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.

Tangem uygulaması sezgisel bir arayüze sahiptir, bu da sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Pil Gerektirmez: Tangem’in kartları NFC teknolojisini kullanır, bu da sürekli ve rahat kullanım için pil veya şarj gerektirmez.

Desteklenen Kripto Para Birimleri

Tangem Wallet, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano ve Dogecoin gibi 6.000’den fazla kripto para birimini ve token’i destekler. Ayrıca, Avalanche, Cosmos, Ethereum ve BNB Chain gibi çok sayıda blockchain’in yanı sıra tüm EVM uyumlu ağları ve Arbitrum ile Optimism gibi katman-2’leri de destekler.

Tangem Wallet’ın Artıları ve Eksileri

Artıları:

Uygun fiyatlı ve 25 yıl garantili.

Basit tasarım ve kolay kurulum.

NFC özellikli kartlar.

EAL6+ sertifikalıdır ve çeşitli blockchain firmaları tarafından bağımsız olarak denetlenmiştir.

Kullanıcı dostu ve acemi dostu.

Eksileri:

Multi-sig yetenekleri, dApp ve borsa entegrasyonları gibi gelişmiş özelliklerin eksikliği.

Masaüstü desteği yok.

Donanım Cüzdanı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Bir donanım cüzdanı seçerken göz önünde bulundurulması gereken en az altı önemli faktör var. Gelin bu faktörlere yakından bakalım.

Güvenlik Özellikleri

Güvenli eleman çiplerine, EAL sertifikasına (tercihen EAL6+) ve son teknoloji şifrelemeye sahip cüzdanları arayın. Cüzdanın fiziksel kurcalamaya karşı koruma sağlayıp sağlamadığını ve özel anahtarları oluşturmak ve saklamak için güvenli yöntemler sunup sunmadığını kontrol edin.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA)

Cüzdanlar genellikle bir PIN kodu, biyometrik kimlik doğrulama, parolalar vb. ayarlamanıza izin verir. En azından bir tane ayarladığınızdan emin olun.

Açık Kaynak Yazılım

Açık kaynaklı yazılım, topluluğun kodu güvenlik açıklarına karşı incelemesine olanak tanır. Eğer bir donanım cüzdanı açık kaynaklı değilse, bu dünyanın sonu değildir. Ledger ve BC Vault gibi bazı cüzdanlar açık kaynaklı olmasa da en güvenli ve en iyi soğuk depolama cüzdanları arasındadır.

Yedekleme ve Kurtarma

Cüzdanın bir tohum cümlesi veya şifreli yedeklemeler gibi güvenilir yedekleme ve kurtarma süreçleri sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.

İzleme Kaydı

Cüzdanın güvenilirliğini ve güvenliğini ölçmek için gerçek kullanıcılardan ve bağımsız kaynaklardan gelen incelemelere bakmaktan zarar gelmez.

Kullanılabilirlik, Tasarım ve Fiyat

Kullanım Kolaylığı: Yeni başlayan biriyseniz, kullanıcı dostu bir kurulum sürecine ve sezgisel bir arayüze sahip bir cüzdanı tercih etmelisiniz.

Yeni başlayan biriyseniz, kullanıcı dostu bir kurulum sürecine ve sezgisel bir arayüze sahip bir cüzdanı tercih etmelisiniz. Ekran ve Kontroller: Net bir ekran ve kullanımı kolay kontroller, cüzdan içindeki işlemlerin ve diğer işlevlerin doğrulanmasına ve onaylanmasına yardımcı olur.

Net bir ekran ve kullanımı kolay kontroller, cüzdan içindeki işlemlerin ve diğer işlevlerin doğrulanmasına ve onaylanmasına yardımcı olur. Uyumluluk: Tüm cüzdanların tüm işletim sistemleriyle uyumlu olmadığını unutmayın. Cüzdanın Windows, macOS, Linux, Android, iOS veya kullanmayı planladığınız diğer cihazları desteklediğinden emin olun.

Tüm cüzdanların tüm işletim sistemleriyle uyumlu olmadığını unutmayın. Cüzdanın Windows, macOS, Linux, Android, iOS veya kullanmayı planladığınız diğer cihazları desteklediğinden emin olun. Batarya ve Bağlantı: Cüzdanın pil gerektirip gerektirmediğini ve ne tür bağlantıları desteklediğini (USB, Bluetooth, NFC) kontrol edin. Bu faktörler cihazın rahatlığını ve kullanılabilirliğini etkileyebilir.

Cüzdanın pil gerektirip gerektirmediğini ve ne tür bağlantıları desteklediğini (USB, Bluetooth, NFC) kontrol edin. Bu faktörler cihazın rahatlığını ve kullanılabilirliğini etkileyebilir. Fiyat: Bütçenizi kontrol edin. Donanım cüzdanları, markaya, modele ve özelliklere bağlı olarak 50 ile 400 dolar arasında değişebilir.

Desteklenen Kripto Para Birimleri ve Entegrasyonlar

Desteklenen Kripto Para Çeşitleri: Cüzdanın saklamayı ve yönetmeyi planladığınız kripto paraları desteklediğinden emin olun. Bazı cüzdanlar binlerce token’ı desteklediğini iddia edebilir, ancak bu tür iddiaların gerçek olup olmadığını iyi araştırın.

Cüzdanın saklamayı ve yönetmeyi planladığınız kripto paraları desteklediğinden emin olun. Bazı cüzdanlar binlerce token’ı desteklediğini iddia edebilir, ancak bu tür iddiaların gerçek olup olmadığını iyi araştırın. Desteklenen Blok Zincirleri Aralığı: Seçtiğiniz cüzdanın kullanmak istediğiniz ağları desteklediğinden emin olun.

Seçtiğiniz cüzdanın kullanmak istediğiniz ağları desteklediğinden emin olun. Entegrasyonlar: Daha gelişmiş bir kripto kullanıcısıysanız, varlıklarınızı çalıştırmanıza ve ödüller kazanmanıza olanak tanıyan borsaları ve DeFi uygulamalarını entegre eden cüzdanlardan yararlanabilirsiniz.

Donanım Cüzdanlarını Güvenle Kullanmak İçin İpuçları

Bir donanım cüzdanı satın almadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendikten sonra, onu nasıl güvenli bir şekilde kullanacağınızı bilmek de önemlidir:

Depolama: Donanım cüzdanları kredi kartı boyutunda veya USB portu şeklinde olabilir. Her iki durumda da küçük ve incedirler, bu yüzden ortalıkta bırakıldıklarında kaybolma riski yüksektir. Cüzdanınızı güvenli ve oda sıcaklığında bir yerde sakladığınızdan emin olun.

Donanım cüzdanları kredi kartı boyutunda veya USB portu şeklinde olabilir. Her iki durumda da küçük ve incedirler, bu yüzden ortalıkta bırakıldıklarında kaybolma riski yüksektir. Cüzdanınızı güvenli ve oda sıcaklığında bir yerde sakladığınızdan emin olun. Gizlilik: Tohum cümlelerinizi veya şifrelerinizi asla kimseyle paylaşmayın. Üretici firmalar, kullanıcılarla iletişime geçip kimlik bilgilerinizi veya kurtarma cümlelerinizi istemezler.

Tohum cümlelerinizi veya şifrelerinizi asla kimseyle paylaşmayın. Üretici firmalar, kullanıcılarla iletişime geçip kimlik bilgilerinizi veya kurtarma cümlelerinizi istemezler. Güvenlik Ayarları: Bir PIN, şifre veya mümkünse her ikisinin kombinasyonunu ayarladığınızdan emin olun.

Bir PIN, şifre veya mümkünse her ikisinin kombinasyonunu ayarladığınızdan emin olun. Yedekleme: Kurtarma tohum cümlenizi üreticinin talimatlarına uygun olarak yedekleyin. Mümkünse birden fazla yedekleme yapın ve bunları farklı güvenli yerlerde saklayın. Yedeklerinizi periyodik olarak test etmek iyi bir uygulamadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Donanım (soğuk) kripto cüzdanları %100 güvenli midir? Kripto paralar için %100 güvenli bir yöntem yoktur, ancak donanım cüzdanları kripto paralarınızı saklamanın en güvenli yollarından biridir. Bu, paranızı bankada tutmaktan daha güvenlidir, çünkü bankalar iflas edebilir.

Kripto paralar için %100 güvenli bir yöntem yoktur, ancak donanım cüzdanları kripto paralarınızı saklamanın en güvenli yollarından biridir. Bu, paranızı bankada tutmaktan daha güvenlidir, çünkü bankalar iflas edebilir. Bir donanım cüzdanı hacklenebilir mi? Evet, ancak yalnızca uygun güvenlik protokollerine uyulmazsa. Cüzdanınızı internete bağlamazsanız, çevrimiçi olarak hack’lenemez. Ancak, bir kimlik avı sitesine bağlanırsanız, cüzdanınız tehlikeye girebilir.

Evet, ancak yalnızca uygun güvenlik protokollerine uyulmazsa. Cüzdanınızı internete bağlamazsanız, çevrimiçi olarak hack’lenemez. Ancak, bir kimlik avı sitesine bağlanırsanız, cüzdanınız tehlikeye girebilir. Donanım cüzdanları arızalanabilir mi? Donanım cüzdanları oldukça güvenilirdir ve çok fazla arıza örneği yoktur. Ancak, bu cihazlar elektronik oldukları için arıza ihtimali her zaman vardır. Bu durumda, seed phrase yedeğiniz fonlarınızı kurtarmak için anahtardır.

Donanım cüzdanları oldukça güvenilirdir ve çok fazla arıza örneği yoktur. Ancak, bu cihazlar elektronik oldukları için arıza ihtimali her zaman vardır. Bu durumda, seed phrase yedeğiniz fonlarınızı kurtarmak için anahtardır. Bir donanım cüzdanı bozulursa ne olur? Bir donanım cüzdanı bozulursa, kurtarma tohum cümlenizin yedeğini kullanarak fonlarınızı geri yükleyebilirsiniz. Bu yüzden yedeğinizi güvenli bir yerde saklamak çok önemlidir.

En İyi Donanım Cüzdanları Hakkında Son Düşünceler

2024’te incelenmesi gereken en iyi donanım cüzdanlarına dair kapsamlı rehberimizin sonuna geldik. Bu rehberde Ledger ve Trezor gibi piyasadaki yeni ve köklü katılımcıları kapsayan çeşitli cüzdanlar yer alıyor. Her biri benzersiz çözümler ve yenilikler sunar, ancak kendi avantaj ve dezavantajları vardır. Unutmayın, en iyi soğuk depolama cüzdanı, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanıdır.