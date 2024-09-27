2024 Yılında Takip Edilmesi Gereken En İyi 14 DeFi Projesi

Uniswap

Önde gelen merkeziyetsiz borsa (DEX)

Otomatik Piyasa Yapıcılar (AMM) kullanımını başlatan ve popülerleştiren protokol

Yaklaşık 180 milyon dolarlık fon desteğiyle güçlendirilmiş bir protokol

Uniswap (UNI), DeFi sektöründeki en başarılı projelerden biri olarak kabul edilir ve merkeziyetsiz bir borsa olarak milyarlarca dolarlık toplam kilitli değer biriktirmiştir. Kullanıcılara kripto paralarını takas etme ve kazanç sağlama imkanı sunar.

Açık kaynaklı bir platform olarak, geliştiricilerin ekosistem üzerinde projeler inşa edebilmesi için başlangıç rehberleri, protokol belgeleri ve bir Javascript SDK gibi kaynaklar sunar. Ayrıca, potansiyel vaat eden projelere hibe fonları da sağlar.

DeFi endüstrisinde önemli bir isim olan Uniswap, likidite havuzları aracılığıyla likidite sağlamak için Otomatik Piyasa Yapıcılar (AMM) kullanımını yaygınlaştırmıştır. Geleneksel emir defterlerine (order books) dayalı piyasa yapıcılar yerine, AMM modeli, likiditeyi belirli bir ürün formülü kullanarak sağlar. Bu formül, havuzdaki temel likiditenin, iki veya daha fazla tokenin değerinin artması veya düşmesi durumunda bile sabit kalması gerektiğini belirtir.

Kurucular: Uniswap, başlangıçta Unipeg olarak adlandırılmış olup, Hayden Adams tarafından Temmuz 2017’de Siemens’ten ayrıldıktan sonra kurulmuştur. Adams, Ethereum’un programlama dili olan Solidity ve JavaScript gibi konuları öğrendikten sonra, Kasım 2018’de Uniswap’ı piyasaya sürdü ve bu protokol kısa sürede büyük başarı elde etti.

Uniswap şu anda üçüncü versiyonu olan Uniswap V3 ile çalışıyor. Bu yeni versiyon, odaklanmış likidite, likidite sağlayıcıları (LP’ler) için daha iyi risk yönetimi ve arbitraj tüccarları için daha az kayma olayları gibi avantajlar sunmaktadır.

Yatırımcılar ve Destekçiler: Uniswap, aralarında Andreessen Horowitz (a16z), Polychain, Paradigm ve Union Square Ventures gibi önde gelen kurumsal yatırımcıların da bulunduğu 17 yatırımcıdan 176 milyon dolar fon toplamıştır.

Aave

En popüler stablecoin stake etme ve ödünç verme platformlarından biri

GHO adında kendi stablecoin’ine sahip; bu stablecoin, Aave varlıklarıyla aşırı teminatlandırılmış durumda

DeFi dünyasında flash loan’ın kullanımını yaygınlaştırdı.

Aave (AAVE), merkeziyetsiz finans (DeFi) sektöründe en popüler kripto ödünç verme platformlarından biridir. 2021 yılında, kilitli toplam değeri 18 milyar doları aşarak en büyük DeFi uygulaması oldu. 2024 yılının Eylül ayı itibarıyla protokol hala güçlü bir şekilde devam ediyor ve 12,86 milyar dolarlık kilitli toplam değere sahip, bu da tarihindeki en düşük seviyeden %255’lik bir artışı temsil ediyor.

Başlangıçta ETHLend olarak bilinen Aave, Ethereum üzerine inşa edilmiştir ve Polygon, BSC, Arbitrum, Avalanche, Harmony ve Fantom gibi birden fazla zinciri desteklemektedir. Bu sayede kullanıcılar, merkezi aracılar olmadan birden fazla ekosistemde kripto ödünç alıp verebilirler.

Aave’de ayrıca, USDC gibi stablecoin’leri stake edebilir veya protokolün likidite havuzlarına (LP) likidite sağlayabilirsiniz. Dahası, yönetişim topluluğunun bir üyesi olabilir ve Aave İyileştirme Önerisi (AIP) olarak adlandırılan tekliflere oy verebilir veya teklif sunabilirsiniz.

Kurucular: Aave, 2017 yılında Finli girişimci ve programcı Stani Kulechov tarafından kuruldu. Helsinki Üniversitesi’nden hukuk diplomasına sahip olan Kulechov, 12 yaşında kodlamaya başladı ve daha sonra blockchain teknolojisine ilgi duymaya başladı.

Yatırımcılar ve Destekçiler: Aave, dört yatırım turunda yaklaşık 50 milyon dolar topladı. Özellikle Fantom Foundation, Mayıs 2024’te protokole 10 milyon dolar yatırım yaparak en büyük yatırımcılardan biri oldu.

Lido

Ethereum ve genel DeFi piyasasındaki en büyük merkeziyetsiz uygulama (dApp).

Tarihinde 30 milyar doları aşan kilitli toplam değere (TVL) ulaşarak DeFi tarihindeki en yüksek seviyelerden birine imza attı.

Likit staking kavramını piyasaya tanıttı ve yaygınlaştırdı.

Lido (LDO), merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleri arasında en büyüğü olarak kabul edilir ve geçmişte toplam kilitli değeri 30 milyar doları aşmıştır. Bu protokol, likit staking kavramını Ethereum ve genel kripto piyasasına tanıtarak kısa sürede büyük bir başarı elde etti.

Lido, kullanıcılara Ethereum’u stake etme imkanı sunar ve karşılığında stETH (Staked Ethereum) adı verilen likit bir token sağlar. stETH, diğer DeFi uygulamalarında kullanılabilir ve bu sayede kullanıcılar staking ödüllerini almaya devam ederken ek getiri elde edebilirler. Aynı zamanda bu süreç, Ethereum Beacon Chain’e güvenlik sağlar.

Lido, güvenliği sağlamak amacıyla denetimler ve hata ödül programları gibi çeşitli önlemler alarak 4 milyon dolardan fazla yatırım yapmıştır.

EigenLayer

Ethereum tabanlı güçlü bir protokol, yeniden stake (restaking) özelliğiyle piyasada büyük bir paya sahip.

Likit staking alanında oyunun kurallarını değiştirdi; kullanıcıların getirilerini daha da artırmalarını sağladı.

EigenLayer, Ethereum blockchain’inde yer alan en iyi DeFi projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu protokol, yeniden stake (restaking) kavramını tanıtarak, stake edilmiş Ethereum (stETH) veya likit stake tokenlerini (LST) protokolün likidite havuzlarına yatırma imkanı sunuyor.

Yeniden stake işlemi, stake edilmiş ETH’yi diğer protokollere ödünç vererek havuz güvenliğini artırır. Bu süreç, EigenLayer’da kullanıcıların iki önemli şartı kabul etmesiyle gerçekleşir: 1) EigenLayer’a stake edilmiş ETH’nin çekim bilgilerine erişim izni vermek ve 2) doğrulayıcı tarafından belirlenen kesinti koşullarını kabul etmek. Bu düzenleme, katılımı teşvik eder ve dürüst davranışı destekler.

EigenLayer, protokoller ve doğrulayıcılar arasında güvenlik ticaretine olanak tanıyan açık bir pazar yeri oluşturur. Protokoller, stake edilmiş tokenleri satın alarak ek ağ güvenliği sağlayabilirken, doğrulayıcılar, güvenli ve karlı buldukları protokolleri seçerek stake tokenlerini onlara sağlayabilir.

Kurucular: EigenLayer, 2021 yılında mühendislik, bilgisayar bilimi ve telekomünikasyon alanında uzman olan Sreeram Kannan tarafından kuruldu. Kannan, UC Berkeley’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı ve daha sonra Washington Üniversitesi’nde Blockchain Laboratuvarı’nı yönetti.

Yatırımcılar ve Destekçiler: EigenLayer, Crunchbase verilerine göre 164 milyon doların üzerinde fon topladı. En son fonunu 22 Şubat 2024’te Seri B turunda aldı. Protokolün önde gelen yatırımcıları arasında Blockchain Capital, a16z, WAGMI Ventures ve Ambush Capital yer alıyor.

Ondo Finance

En büyük Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) protokolü.

Tokenize edilmiş hazine bonolarında uzmanlaşmış.

Birden fazla blockchain ekosistemine genişledi ve birkaç kıtada ofisler açtı.

Ondo Finance, Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) olarak bilinen varlıkları, özellikle hazine bonoları gibi finansal araçları blockchain üzerine entegre etmeye odaklanmış bir protokoldür. Özellikle Solana ağı üzerinde faaliyet gösteren Ondo, bu varlıkları tokenize ederek, ikincil piyasalarda kesintisiz ve verimli bir ticaret imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

Haziran 2024’te, Ondo, %5,2 yıllık getiri sağlayan kısa vadeli ABD hazine bonoları ile desteklenen tokenize edilmiş bir tahvil olan USDY’yi Cosmos platformunda piyasaya sürdü. Bu entegrasyon, Ondo’nun token tekliflerini Cosmos’un Blockchain’ler Arası İletişim Protokolü (IBC) aracılığıyla 90’dan fazla blockchain üzerinde erişilebilir hale getirdi.

2024 yılının başlarında, özellikle tokenize edilmiş hazine bonolarına olan ilginin artmasıyla birlikte Ondo, önemli bir büyüme kaydetti ve bu alanda pazar payının büyük bir kısmını ele geçirdi. Ayrıca, Ondo, Asya Pasifik bölgesinde tokenize edilmiş varlıklara olan talebi karşılamak için yeni bir ofis açarak diğer kıtalara da genişledi.

Kurucular: Ondo Finance, 2021 yılında daha önce Goldman Sachs’ın dijital varlıklar ekibinde çalışmış olan Nathan Allman tarafından kuruldu. Ekibinde Goldman Sachs, McKinsey & Co., BlackRock ve Bridgewater gibi önde gelen firmalardan eski yöneticiler bulunmaktadır.

Yatırımcılar ve Destekçiler: Ondo Finance, üç turda yaklaşık 34 milyon dolar fon topladı. Önde gelen yatırımcıları arasında Wintermute Ventures ve Pantera Capital bulunmaktadır. Ayrıca, Ondo Finance, BlackRock’un tokenize fonuna 95 milyon dolar yatırarak, bu fonların desteklediği OUSG tokenlerinin anında takas edilmesini sağladı. Protokol, ayrıca Ankura ve StoneX gibi düzenlenmiş ve nitelikli saklama kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

PancakeSwap

Binance Smart Chain (BSC) üzerindeki en büyük merkeziyetsiz uygulama (dApp).

Piyasadaki en düşük ücretlerden bazılarını sunar.

Ethereum ile birlikte çalışabilirlik (interoperability) sağlar.

PancakeSwap (CAKE), Binance Smart Chain (BSC) üzerine kurulu bir merkeziyetsiz borsa (DEX) olarak tanınır. Protokol, düşük işlem ücretleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkarak BSC üzerindeki en dikkat çekici DEX’lerden biri olmuştur.

PancakeSwap, diğer merkeziyetsiz borsalar gibi, kullanıcıların kripto paraları doğrudan, merkezi bir otoriteye veya emir defterlerine ihtiyaç duymadan, takas etmelerine olanak tanır. Bu, Otomatik Piyasa Yapıcılar (AMM) kullanılarak sağlanır; AMM’ler, likidite sağlamak için birden fazla kaynaktan likidite toplar ve böylece piyasa yapıcılar veya alıcılar olmadan işlem yapılmasını sağlar.

Protokol, geniş likidite havuzları sayesinde yatırımcıların staking yoluyla getiri elde etmelerine olanak tanır. Ayrıca PancakeSwap, MetaMask ile uyumlu olup, BSC’den Ethereum’a ve tersine çapraz zincir transferlerini destekler.

PancakeSwap’in dördüncü versiyonu (V4), yerel gas token desteği, minimize edilmiş kayma (slippage) ve geçici kayıp (impermanent loss) gibi birçok yeni özellik getirirken, yerel ETH desteği gibi yenilikler de sunmuştur.

Kurucular: PancakeSwap, Eylül 2020’de anonim bir geliştirici ekibi tarafından başlatıldı. Geliştiriciler, takma adlar kullanmakta olup genellikle sosyal medyada aktifler. Anonim olmalarına rağmen, platform DeFi topluluğu içinde önemli bir güven ve kabul görmüştür.

Yatırımcılar ve Destekçiler: PancakeSwap, en az üç yatırımcıdan 4 milyon doların üzerinde fon sağlamıştır. Bu yatırımcılar arasında PancakeSwap’in ICO’su sırasında yatırım yapan ICONIUM ve tohum yatırım turunda yer alan Platinum bulunmaktadır. Ayrıca, Binance Labs, PancakeSwap’in yardımcı program ve yönetişim token’i olan CAKE’e açıklanmayan bir miktarda yatırım yapmıştır.

Jito

Solana blockchain’i üzerindeki en büyük merkeziyetsiz uygulama (dApp).

MEV ve öncelikli işlem avantajları konusunda yenilikçi bir yaklaşım sergileyerek piyasada güçlü bir konum elde etti.

Kripto tarihinin en büyük airdrop’larından birini gerçekleştirdi.

Jito (JTO), Solana blockchain’i üzerinde faaliyet gösteren önde gelen DeFi projelerinden biridir ve kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanımıyla geniş çapta tanınır. Ethereum’un Lido platformuna benzer şekilde likit staking sunan Jito, özellikle Maksimum Çıkarılabilir Değer (MEV) stratejisiyle DeFi ticaretine yenilikçi bir çözüm getirmiştir.

Jito, MEV sorununu çözmek için tüccarların karlı işlem sıralamaları üzerinde açık artırmaya katılabildiği bir sistem kullanır. Bu sistem, üçüncü taraf blok motorları tarafından optimize edilen işlem sıralamalarıyla staking ödüllerini artırır ve spam işlemlerinin olumsuz etkilerini azaltır.

MEV, kripto dünyasında tartışmalı bir konu olmaya devam ederken, bazıları MEV madencilerinin merkeziyetsiz borsalarda işlemleri önden yürüterek haksız kazanç sağladığını savunur. Diğerleri ise MEV’nin piyasa verimliliğini artırdığını ve DeFi protokollerindeki ekonomik verimsizlikleri giderdiğini öne sürer.

Kurucular: Jito, Lucas Bruder (CEO) ve Zano Shermani (CTO) tarafından kurulan Jito Labs tarafından geliştirildi. Bruder, Ouster ve Tesla’da robotik ve yazılım alanında çalışmış bir geçmişe sahipken, Shermani, Parsec’te Yazılım Mühendisi olarak görev yapmış ve George Mason Üniversitesi mezunudur. Brian Smith, COO olarak Jito Network’e önemli katkılarda bulunmuştur.

Yatırımcılar ve Destekçiler: 2022 yılında Jito Labs, Multicoin Capital ve Framework Ventures tarafından yönetilen bir Seri A yatırım turunda 12 milyon dolar fon topladı. O zamandan bu yana Jito, Solana ekosisteminde daha fazla önem kazandı ve 2024’ün ilk çeyreğinde kilitli toplam değerde önemli bir artış yaşadı. Ayrıca, 7 Aralık 2023’te büyük bir token airdrop’u gerçekleştirerek piyasadaki varlığını daha da pekiştirdi.

MakerDAO

Ethereum ekosistemindeki en eski protokollerden biri, 2014 yılında kuruldu.

Piyasa değeri açısından en büyük stablecoinlerden biri olan DAI’yi yarattı.

Maker RWA’yı kurarak zincir dışı varlıklara yatırım yapmaya başladı.

MakerDAO, Ethereum blockchain’i üzerine kurulu merkeziyetsiz bir otonom organizasyondur (DAO) ve en çok DAI stablecoin’ini yaratmasıyla tanınır. MakerDAO, ayrıca Ethereum ağında Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) ile ilgili projelere katkı sağlamaktadır.

2014 yılında kurulan MakerDAO, kullanıcıların diğer varlıkları teminat olarak kullanarak DAI (Dai stablecoin) ödünç alıp vermesine olanak tanıyan akıllı kontratlar aracılığıyla çalışır. DAI, sektördeki hemen hemen her merkeziyetsiz uygulama (dApp) tarafından desteklenir ve staking, borç verme, yardımcı program ve yönetişim tokeni olarak kullanılabilir.

Kurucular: MakerDAO’nun kurucu ortağı Rune Christensen aynı zamanda şirketin CEO’luk görevini yürütüyor. Christensen, Çin’de bir işe alım şirketi kurduktan sonra Kopenhag Üniversitesi’nde biyokimya okudu. Bitcoin’i 2011’de keşfeden Christensen Mt. Gox’un çöküşünden olumsuz etkilendi ve daha istikrarlı bir finansal çözüm yaratma vizyonuyla MakerDAO’yu kurmaya karar verdi.

Diğer kurucu ortak Nikolai Mushegian, merkeziyetsiz finans alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isim. Bilgisayar bilimi ve yazılım mühendisliği geçmişine sahip olan Mushegian, 2022 yılında hayatını kaybedene kadar projeye önemli katkılarda bulundu.

Yatırımcılar ve Destekçiler: MakerDAO, a16z ve Polychain Capital gibi önde gelen risk sermayesi firmalarından önemli yatırımlar aldı. Crunchbase verilerine göre, protokol yaklaşık 80 milyon dolar fon topladı ve en son yatırım turunu 1 Aralık 2021’de tamamladı.

Raydium

Solana üzerindeki en büyük merkeziyetsiz borsa olarak bilinen Raydium (RAY), kilitli toplam değer açısından zirvede yer alıyor.

Günlük işlem hacmi bakımından genellikle Jupiter ile rekabet eden Raydium kullanıcı dostu arayüzü, düşük işlem ücretleri ve geniş kripto para desteği ile öne çıkıyor.

Raydium, kullanıcılara platformda işlem yapmayı daha hızlı ve daha sorunsuz hale getiren birçok özelliği entegre etti. Kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahip olan Raydium, herkesin herhangi bir token çifti için likidite havuzu oluşturmasına olanak sağlar. Bu, protokolün benimsenmesini teşvik eder ve ekosistemdeki likiditeyi artırır.

Raydium’un öne çıkan özelliklerinden biri, OpenBook’un merkezi limit emir defteri ile entegrasyonudur. Bu entegrasyon, Raydium kullanıcılarının ve likidite havuzlarının, OpenBook ekosisteminin genel likiditesine ve emir akışına erişimini sağlar ve tersi de geçerlidir.

Kurucular: Raydium, takma adlarla çalışan bireyler tarafından kuruldu. Protokolün genel stratejisi, operasyonları, ürün yönü ve iş geliştirme süreçlerini AlphaRay yürütüyor. AlphaRay, emtia ticaretinde algoritmik işlem geçmişine sahip olup, 2017 yılında kripto para dünyasında piyasa yapıcılığı ve likidite sağlama alanına geçiş yapmıştır.

Yatırımcılar ve Destekçiler: Raydium’un yatırımcıları veya destekçileri hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Raydium’un DeFi ekosisteminde ciddi yatırımlar yaptığı biliniyor. Örnek vermek gerekirse Raydium son olarak 9 Haziran 2022’de Orderly Network’e 20 milyon dolar yatırım yapılmıştır.

1inch

Piyasadaki en iyi DEX toplayıcılarından biri olan 1inch, kullanıcılara token takaslarında en iyi fiyatları ve en düşük ücretleri sunar.

Proje 190 milyon dolar yatırım aldı.

Platinum Capital gibi önde gelen yatırımcılar tarafından destekleniyor.

1inch, farklı merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasında en iyi fiyatları ve en düşük işlem ücretlerini bulmak için kullanıcılarına yardımcı olan tanınmış bir DeFi protokolüdür. 1inch, birden fazla likidite kaynağını yönlendirerek işlemleri optimize eder ve böylece daha verimli işlem gerçekleştirilmesini sağlar.

1inch’in temelinde, farklı piyasalarda işlem yollarını optimize eden ve gaz ücretlerini de dikkate alarak maksimum verimlilik sağlayan Pathfinder algoritmasını kullanan Aggregation Protocol bulunur. Bu protokol, likiditeyi çeşitli kaynaklardan toplayarak maliyet etkin ve güvenli token takaslarına olanak tanır.

1inch’in işlevselliğinin bir diğer önemli unsuru, likidite sağlayıcılarının sermaye verimliliğini artıran ve kullanıcıları önden yürütme saldırılarından koruyan gelişmiş bir otomatik piyasa yapıcı (AMM) olan 1inch Liquidity Protocol‘dür. Kullanıcılar, stake ettikleri varlıklardan yıllık yüzde getiri (APY) elde edebilir ve ek 1INCH tokenleri kazanmak için likidite madenciliği programlarına katılabilirler.

Kurucular: 1inch, Mayıs 2019’da Rus geliştiriciler Serjez Kunz ve Anton Bukov tarafından kuruldu. Kunz, mühendislik ve siber güvenlik alanında 13 yıllık deneyime sahipken, Bukov 2002’den beri yazılım geliştirme alanında çalışmaktadır.

Yatırımcılar ve Destekçiler: 1inch, şimdiye kadar düzenlediği 6 farklı yatırım turunda toplamda 189 milyon doların üzerinde yatırım almayı başardı. 1inch son yatırım turunu 1 Haziran 2022’de tamamladı. 1inch’in yatırımcıları arasında Platinum Capital ve Wave Digital Assets gibi yatırımcılar bulunuyor.

Aerodrome

Base ağında lider likidite piyasası.

Coinbase Ventures tarafından destekleniyor.

Aerodrome Finance, Coinbase tarafından oluşturulan Ethereum katman-2 ağı olan Base üzerinde çalışan bir DeFi protokolüdür. Protokol, otomatik piyasa yapıcı (AMM) ve likidite merkezi olarak işlev görür ve Base ekosistemi içinde verimli token takaslarını kolaylaştırmayı ve likidite çekmeyi hedefler.

28 Ağustos 2023’te başlatılan Aerodrome, Optimism ağında geliştirilen bir başka DEX olan Velodrome V2’den gelişmiş özellikler içerir. Aerodrome, düşük slippage (fiyat kayması) ile token takası yapmayı ve AERO token’lerini kilitleyerek likidite sağlayıcılara ödüller sunmayı mümkün kılar.

Aerodrome, çoklu token sistemini kullanır; bu sistemde ERC-20 standardında olan AERO tokenleri işlem ücretlerini ödemek, emir vermek ve likidite havuzlarıyla etkileşimde bulunmak için kullanılır. Ayrıca, veAERO adı verilen ve AERO tokenlerinin kilitlenmesiyle elde edilen ERC-721 standardında bir yönetişim tokeni de bulunur. Bu token, kullanıcıların oy kullanmasına, dağıtım kararlarına katılmasına ve işlem ücretlerinden diğer teşvikler almasına olanak tanır.

Kurucular: Aerodrome Finance’in arkasında Alex Cutler bulunuyor. Cutler, siyaset, teknoloji ve danışmanlık gibi alanlarda geniş bir deneyime sahiptir. Ayrıca, Optimism ağı üzerinde yer alan Velodrome Finance’in de çekirdek ekip üyesidir.

Yatırımcılar ve Destekçiler: Aerodrome’un finansman miktarı veya son değerlemeleri kamuoyuna açıklanmadı. Ancak bilinen bir gerçek, Coinbase Ventures’ın Aerodrome’un yerel para birimi AERO’ya stratejik bir yatırım yaptığıdır.

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