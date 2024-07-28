Bu yazımızda 2024 yılında en iyi 13 DeFi cüzdanına yakından bakacağız.

DeFi cüzdanları, kullanıcıların kripto varlıklarını depolamalarına, yönetmelerine, alış-satış yapmalarına ve merkezsiz uygulamalar (dApps) ile Web3 projeleriyle etkileşime girmelerine olanak tanır. Kullanıcılar DeFi cüzdanları aracılığıyla Uniswap gibi merkezsiz borsalar (DEX’ler), likit stake platformlarıyla, borç verme protokolleriyle, NFT’lerle ve SocialFi uygulamalarıyla etkileşime girebilir.

DeFi cüzdanlarının en büyük avantajı, kullanıcılara kripto varlıkları üzerinde tam kontrol ve sahiplik sunmasıdır. DeFi cüzdanlarında tutulan varlıklar, merkezi platformların aksine doğrudan kullanıcılar tarafından kontrol edilir.

Merkezi borsalar ve merkezi cüzdanlarda tutulan kripto varlıklar, ilgili platformun kontrolündedir. Örneğin Binance, OKX gibi borsalar, kullanıcı varlıkları üzerinde tam kontrol sahibidir ve olumsuz bir senaryoda borsalara emanet ettiğiniz fonları kaybedebilirsiniz. Zira borsalardaki kripto varlıkların saklandığı cüzdanların özel anahtarları kullanıcılarda değil borsalar tarafından tutulur.

Neden DeFi Cüzdanları Daha Güvenli?

Tam Kontrol: DeFi cüzdanları, kullanıcılara varlıkları üzerinde tam kontrol ve sahiplik sağlar.

DeFi cüzdanları, kullanıcılara varlıkları üzerinde tam kontrol ve sahiplik sağlar. Çeşitli Hizmetler: Merkezsiz borsalar, likit stake platformları, borç verme protokolleri ve NFT’ler gibi çeşitli DeFi hizmetlerine erişim sunar.

Merkezsiz borsalar, likit stake platformları, borç verme protokolleri ve NFT’ler gibi çeşitli DeFi hizmetlerine erişim sunar. Gözetim Dışı Cüzdanlar: Binance, Crypto.com ve Bitget gibi bazı merkezi borsalar, kullanıcıların varlıklarını borsa hesapları ile DeFi cüzdanları arasında taşımalarına olanak tanıyan gözetim dışı cüzdanlar sağlar.

Bu cüzdanlar, kullanıcıların varlıklarını güvenli bir şekilde yönetmelerine ve merkezsiz finans dünyasında daha fazla esneklik ve özgürlük kazanmalarına yardımcı olur.

DeFi Cüzdanları ile Normal Kripto Cüzdanları Arasındaki Fark

DeFi cüzdanları ve normal kripto cüzdanları arasında belirgin farklar bulunuyor. Normal kripto cüzdanları, geniş bir yelpazede coin ve blockchain ağlarını destekleyecek şekilde geliştiriliyor. Öte yandan, DeFi cüzdanları, yield farming, borç verme, alım satım gibi DeFi aktiviteleri için optimize edilmiştir ve bu faaliyetler için güçlü özellikler sunar.

DeFi Cüzdanlarının Özellikleri:

DeFi Hub: DeFi cüzdanları, Solana, Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain gibi farklı blockchain ağlarındaki çeşitli dApp’ler ve protokollerle etkileşim kurmanızı sağlar.

DeFi cüzdanları, Solana, Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain gibi farklı blockchain ağlarındaki çeşitli dApp’ler ve protokollerle etkileşim kurmanızı sağlar. Kendi Kendine Saklama: Çoğu DeFi cüzdanı, kullanıcıların özel anahtarlarını güvence altına almalarını sağlayarak daha fazla kontrol ve güvenlik sunar.

Çoğu DeFi cüzdanı, kullanıcıların özel anahtarlarını güvence altına almalarını sağlayarak daha fazla kontrol ve güvenlik sunar. Tohum İfadesi Kurtarma: Cihazın kaybolması veya hasar görmesi durumunda cüzdan erişimini geri yüklemek için 12-24 kelimelik benzersiz bir kurtarma kelimeleri oluştururlar.

Cihazın kaybolması veya hasar görmesi durumunda cüzdan erişimini geri yüklemek için 12-24 kelimelik benzersiz bir kurtarma kelimeleri oluştururlar. Çoklu Platform Desteği: DeFi cüzdanlarının masaüstü ile mobil uygulamaları ve web tarayıcısı uzantıları bulunabiliyor.

Özetle: DeFi cüzdanları, DeFi ekosistemi için özel olarak tasarlanmıştır ve kullanıcılarına normal kripto cüzdanlarının sunmadığı benzersiz özellikler ve fırsatlar sunar. Elbette DeFi cüzdanlarının bazı dezavantajları da bulunuyor. Bu dezavantajlara yazımızın ilgili bölümlerinde değineceğiz.

En İyi 13 DeFi Cüzdanı

İşte 2024 yılında en iyi 13 DeFi cüzdanı. Bu cüzdanları işlevsellik, temel özellikler ve güvenlik gibi kriterlere bağlı olarak seçtik.

MetaMask: En Popüler Ethereum DeFi Cüzdanı

MetaMask, Ethereum tabanlı araçlar ve altyapı konularında uzmanlaşmış bir şirket olan ConsenSys tarafından geliştirildi. En popüler DeFi cüzdanlarından biri olan MetaMask, çok çeşitli token’ları ve blockchain ağlarını destekliyor.

MetaMask, kullanıcıların Ethereum tabanlı merkezi olmayan uygulamalara (dApps) ve DeFi projelerine erişimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. ERC-721 ve ERC-1155 gibi standartları destekleyerek NFT’ler ve diğer dijital koleksiyonları yönetmenize olanak tanır.

MetaMask Özellikleri

Akıllı İşlemler: İşlemleri zincir üzerinde onaylanmadan önce bir sanal bellek havuzuna göndererek, maksimum çıkarılabilir değer (MEV) stratejilerini hafifletir ve işlem ücretlerini düşürmeye yardımcı olur.

DeFi Merkezi: Ethereum’daki merkezi olmayan uygulamalar için önemli bir merkezdir ve binlerce Web3 uygulamasına ve dApp’e erişim sağlar.

MetaMask Swap: MetaMask cüzdanı içinde sorunsuz token takaslarına olanak tanır. Düşük kayma ile en iyi fiyatları bulmak için çeşitli merkezi olmayan borsalardan (DEX’ler) gelen verileri toplar ve %0,875’lik bir hizmet ücreti alır.

Fiat Satın Alımları: USD ve EURO gibi fiat paralarla kripto para satın alabilir ve 8 blockchain’de ve 75’in üzerinde token’le işlem gerçekleştirebilirsiniz. Satın alma işlemi için “Satın Al” sekmesine tıklayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

MetaMask Köprüsü: MetaMask cüzdanı, çapraz zincir köprü toplayıcısı olarak Web3 birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırır ve blok zincirleri arasında token aktarımı için en uygun rotaları sağlar.

MetaMask Staking: Lido ve Rocket Pool gibi likit stake sağlayıcılarını kullanarak ETH ve MATIC’i doğrudan cüzdanınızdan stake edebilirsiniz.

MetaMask Güvenlik Özellikleri

MetaMask, kullanıcı fonlarını ve kimliklerini korumak için birçok güvenlik mekanizması kullanır:

Gizliliği Koruyan Güvenlik Uyarıları: Kötü amaçlı dApp’leri tespit eder ve işlemleri doğrulamadan önce uyarılar gönderir.

Kötü amaçlı dApp’leri tespit eder ve işlemleri doğrulamadan önce uyarılar gönderir. Güvenlik Kasaları: Kimliğinizi korumak için çeşitli tarayıcılarda ERC ve diğer token’larla güvenli bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanır.

MetaMask’in Artıları ve Eksileri

Artıları:

Özel anahtarlarınız tamamen kullanıcının kontrolündedir.

Ethereum ekosistemindeki çok sayıda dApp ve kripto token ile geniş entegrasyon.

Snaps ile özel entegrasyonlara izin verir.

Tüm EVM uyumlu blockchain’lerle birlikte çalışabilir.

iOS ve Android için mobil entegrasyon sunar.

Donanım cüzdanı entegrasyonunu destekler.

Eksileri:

Yalnızca Ethereum ve EVM uyumlu ağları destekler.

Kullanıcı dostu değildir ve müşteri desteği sınırlıdır.

MetaMask, en eski ve en popüler DeFi cüzdanlarından biri ve önemli avantajlar sunar. MetaMask, kullanıcıların DeFi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı araçlara sahip.

Trust Wallet: BNB Chain için En İyi DeFi Cüzdanı

Trust Wallet, kripto para alım satımı ve takası yapmanıza, NFT‘ler toplamanıza ve takas etmenize ve Ethereum ile Binance Smart Chain (BNB) ekosistemlerindeki binlerce dApp’i keşfetmenize olanak sağlar. Tüm bu özelliklere cüzdanın kontrol panelinden erişilebilir ve mobil cihazlar ile masaüstü tarayıcılar üzerinden kullanılabilir.

Trust Wallet Temel Özellikleri

dApp Tarayıcısı: Bu özellik, Uniswap, Compound ve Aave gibi dApp’lerle etkileşim kurulmasını mümkün kılıyor. Ayrıca OpenSea gibi NFT pazarlarına erişerek NFT’leri görüntüleyebilir, toplayabilir ve takas edebilirsiniz. iOS cihazlarda bu özellik “Keşfet” sekmesi altında bulunur.

Staking Ödülleri: Trust Wallet, belirli kripto paraları stake etmenize ve ödüller kazanmanıza olanak tanır. Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), TRON (TRX), Tezos (XTZ), Cosmos (ATOM), Osmosis (OSMO) ve Kava (KAVA) dahil olmak üzere yaklaşık 23 kripto para birimi stake edilebilir. Yıllık yüzde oranları (APR’ler) coin’e göre değişir ve Trust Wallet staking bölümünde gösterilir.

Esnek Satın Alma Seçenekleri: Mercuryo, MoonPay ve Simplex gibi üçüncü taraf platformlardan kripto para satın alarak dijital varlıkları edinmede esneklik sağlayabilirsiniz.

Özel Token Entegrasyonu: Cüzdana özel token eklemek oldukça basit. “Cüzdan” sekmesine dokunarak ‘+’ düğmesine tıklayın ve cüzdanınıza entegre etmek istediğiniz token’i arayın.

Cüzdanlar Arası Sorunsuz Transferler: Çeşitli kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak diğer cüzdanlardan Trust Wallet’a kripto para birimlerini hızlı ve güvenli bir şekilde aktarabilirsiniz.

Trust Wallet Güvenlik Özellikleri

Trust Wallet, fonlarınızı ve verilerinizi korumak için çeşitli güvenlik önlemleri kullanır. Bu önlemler arasında biyometrik giriş, yetkisiz erişimi önlemek için otomatik kilitleme zamanlayıcısı, şifrelenmiş özel anahtarlar, 12 kelimelik kurtarma ifadeleri ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) bulunur. GetApp ve Trust Pilot gibi derecelendirme platformlarında 5 üzerinden sırasıyla 3.9 ve 4.0 puana sahip olan Trust Wallet, güvenli bir cüzdan olarak kabul ediliyor.

Ancak, tüm sıcak cüzdanlar gibi Trust Wallet kullanıcılarının da bilgisayar korsanlığı girişimleri, kimlik avı dolandırıcılığı gibi risklere karşı dikkatli olması gerekiyor. Bu nedenle 2 adımlı kimlik doğrulama (2FA) özelliğini aktif etmek faydalı olabilir. Trust Wallet cüzdanınızın güvenliğini arttırmak için Ledger gibi bir donanım cüzdanına bağlayabilirsiniz.

Trust Wallet’ın Artıları ve Eksileri

Artıları:

Milyonlarca kripto para ve token ile çeşitli blockchain ekosistemlerini destekler.

Binlerce dApp ile uyumludur.

BNB, TRX, XTZ ve ATOM dahil 23’ten fazla kripto parayı stake etme imkanı sunar.

CertiK, Kudelski Security ve Halborn tarafından denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Ledger ile uyumludur, bu da daha fazla güvenlik sağlar.

Eksileri:

Eğitim içeriği ve müşteri desteği sınırlıdır.

Trust Wallet’ın Android sürümü, GitHub’da aktif olarak bakımı yapılan iOS sürümü kadar sık güncellenmiyor.

Trust Wallet, sunduğu kapsamlı özellikler ve geniş entegrasyonlar ile kullanıcılarına güçlü ve güvenli bir DeFi cüzdanı deneyimi sunar.

Phantom Wallet: Solana İçin En İyi Cüzdan

Phantom, Solana’nın en popüler gözetimsiz (self-custody) cüzdanıdır. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Phantom, yalnızca Solana değil, aynı zamanda Ethereum, Polygon ve Bitcoin gibi diğer kripto para blockchain’lerini de destekleyen bir DeFi cüzdanıdır.

Phantom’un en önemli özelliklerinden biri, kullanımının son derece kolay olmasıdır. Telefonunuzda veya Chrome, Firefox ya da Brave tarayıcı uzantısı üzerinden kripto paralarınızı saklayabilir, ticaret yapabilir, takas edebilir ve stake edebilirsiniz.

Ayrıca, Solana ağı üzerindeki hemen hemen tüm dApp’ler Phantom’u destekler. Bu nedenle Phantom Wallet, toplam kilitli değere göre en iyi Solana DEX’lerinden için popüler cüzdanlarından biri olarak öne çıkıyor.

CryptoPotato olarak Phantom CEO’su Brandon Millman ile birçok röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajlara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Phantom Wallet’ın Temel Özellikleri:

Staking: SOL token’larını doğrudan cüzdan içinde stake ederek ödül kazanabilirsiniz.

SOL token’larını doğrudan cüzdan içinde stake ederek ödül kazanabilirsiniz. Token Takası: Raydium ile entegre edilen bu özellik sayesinde %0,85 sabit ücretle anında token takası yapabilirsiniz.

Raydium ile entegre edilen bu özellik sayesinde %0,85 sabit ücretle anında token takası yapabilirsiniz. Çapraz Blok Zinciri Desteği: Tek bir arayüz üzerinden Ethereum, Bitcoin ve Polygon’u destekler.

Tek bir arayüz üzerinden Ethereum, Bitcoin ve Polygon’u destekler. Uygulama İçi Token Takası: Desteklenen ağlar arasında sorunsuz bir şekilde token takası yapabilirsiniz.

Desteklenen ağlar arasında sorunsuz bir şekilde token takası yapabilirsiniz. NFT Yönetimi: NFT koleksiyonlarınızı görüntülemek, sergilemek ve takip etmek için özel bir bölüm sağlar ve NFT pazar yerleri ile doğrudan etkileşim imkanı sunar.

NFT koleksiyonlarınızı görüntülemek, sergilemek ve takip etmek için özel bir bölüm sağlar ve NFT pazar yerleri ile doğrudan etkileşim imkanı sunar. Donanım Cüzdan Entegrasyonu: Ledger ile cüzdanınızı bağlayarak ek güvenlik sağlayabilirsiniz.

Phantom Wallet’ın Güvenlik Özellikleri

Phantom, bazı önde gelen siber güvenlik şirketleri tarafından denetleniyor ve bu raporlar kamuya açık bir şekilde paylaşılıyor. Ayrıca, beyaz şapkalı hackerların kullanıcı fonlarının kaybına yol açabilecek güvenlik açıklarını veya hataları bulması durumunda 50.000 dolarlık bir ödül sunmaktadır. Phantom, spam NFT’leri ve URL içeren fungible token’ları otomatik olarak algılar ve gizler.

Phantom’un bir diğer avantajı, dünya çapında 7/24 çalışan müşteri destek ekibine sahip olmasıdır. Daha fazla güvenlik için Phantom cüzdanınızı Ledger cihazınıza entegre edebilirsiniz.

Phantom Wallet’ın Artıları ve Eksileri

Artıları:

Kullanıcı dostu ve kurulumu kolay.

İyi müşteri desteği ve kullanıcı ilgisi.

Zengin özelliklere sahip bir cüzdan.

Stake etme, NFT yönetimi ve ticaret imkanı sunar ve neredeyse tüm DeFi dApp’leri tarafından desteklenir.

Yüksek güvenlik seviyesi sunar.

Eksileri:

Masaüstü uygulaması bulunmamaktadır.

Phantom Wallet, kullanım kolaylığı, güvenlik ve geniş dApp desteği ile Solana DeFi dünyasında öne çıkan bir cüzdan olarak dikkat çeker.

Edge Wallet: DeFi’de Borç Verme İçin En İyi Cüzdan

Edge Wallet, 2018 yılında piyasaya sürülen, mobil tabanlı bir non-custodial (kendi kendine saklama) cüzdandır. Hem iOS hem de Android cihazlar için uygun olup, kripto paralarınızı saklamanıza, yönetmenize, ticaret yapmanıza ve çeşitli dApp’leri keşfetmenize olanak tanır.

Edge, kullanıcı dostu ve güvenli bir platform sunmayı amaçlayarak, çeşitli kripto paralar ve DeFi protokolleriyle etkileşim kurmanızı sağlar.

Edge Wallet’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Bitcoin teminatlı krediler alabilmeniz ve borç alınan dolarları doğrudan banka hesabınıza yatırabilmenizdir. Bu özellik, likidite protokolü Aave ile olan entegrasyon sayesinde mümkün kılınmıştır.

Edge Wallet’ın Temel Özellikleri

Çoklu Varlık Desteği: Bitcoin, Ethereum, XRP, Dash, Dogecoin ve daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir kripto para yelpazesini destekler. Kullanıcılar, tek bir yerde birden fazla dijital varlığı yönetebilir.

Bitcoin, Ethereum, XRP, Dash, Dogecoin ve daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir kripto para yelpazesini destekler. Kullanıcılar, tek bir yerde birden fazla dijital varlığı yönetebilir. Uygulama İçi Kripto Para Takası: Yerleşik takas işlevi, kullanıcıların uygulama içinde dijital varlıklar arasında sorunsuz bir şekilde takas yapmasına olanak tanır.

Yerleşik takas işlevi, kullanıcıların uygulama içinde dijital varlıklar arasında sorunsuz bir şekilde takas yapmasına olanak tanır. Fiat Rampası: Bu özellik sayesinde kullanıcılar cüzdan aracılığıyla itibari para karşılığında kripto para satın alabiliyor. Bu da kullanıcıların kripto paralara yatırım yapma sürecini basitleştiriyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar cüzdan aracılığıyla itibari para karşılığında kripto para satın alabiliyor. Bu da kullanıcıların kripto paralara yatırım yapma sürecini basitleştiriyor. Otomatik Yedekleme: Bu özellik sayesinde kullanıcılar hesaplarını ve verilerini otomatik olarak yedekleyebilir, cihaz kaybı veya hasar durumunda cüzdanlarını kurtarabilir.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar hesaplarını ve verilerini otomatik olarak yedekleyebilir, cihaz kaybı veya hasar durumunda cüzdanlarını kurtarabilir. Şifre Kurtarma: Kullanıcılar, iki güvenlik sorusu ve bir e-posta adresi kullanarak şifre kurtarma özelliğini ayarlayabilirler.

Edge Wallet’ın Güvenlik Özellikleri

Edge Wallet, günlük işlemler için uygun olan pratik bir cüzdan olsa da mobil cüzdanların doğası gereği yüksek miktarlarda kripto para depolamak için en güvenli seçenek değil. Edge Wallet daha çok günlük kullanım için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Özel anahtarlar, kullanıcının cihazında yerel olarak saklanır ve kullanıcı adı ve şifrenin bir hash’i kullanılarak güvence altına alınır. Bu kimlik bilgileri Edge sunucularında paylaşılmaz veya saklanmaz. Telefonunuzu kaybetmeniz durumunda, Edge’i yeni bir cihaza kurarak ve cüzdanı senkronize ederek hızlıca erişim sağlayabilirsiniz.

Artıları ve Eksileri

Artıları:

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kripto para kullanıcıları için uygun basit ve sezgisel bir arayüz.

Geniş bir kripto para ve blockchain ağı desteği.

Dijital varlıkların yönetimi ve edinme sürecini kolaylaştırır.

İstemci tarafı şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve biyometrik kimlik doğrulama gibi güçlü güvenlik önlemleri kullanır.

Eksileri:

Yalnızca mobil uygulama olarak mevcuttur, masaüstü veya donanım cüzdan seçenekleri bulunmaz, bu da tüm kullanıcılar için uygun olmayabilir.

Edge Wallet, günlük kullanım için uygun özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekerken, büyük miktarda kripto para depolamak için daha güvenli seçenekler arayanlar için ideal olmayabilir.

Coinbase Web3 Wallet: Acemi Kullanıcılar İçin En İyi DeFi Cüzdanı Coinbase Wallet, kripto para saklama ve yönetimi için tasarlanmış güvenli ve kendi kendine saklama (non-custodial) bir cüzdandır. 100.000’den fazla dijital varlık ve NFT’yi destekler ve dApp’lere erişim sağlar. Bitcoin, Ethereum, Arbitrum ve Optimism gibi Layer-2 çözümleri de dahil olmak üzere çeşitli ağlarla uyumludur. Coinbase Wallet, MetaMask’tan farklı olarak, başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için ideal bir başlangıç noktasıdır. Kolay kullanımı, basit kurulumu ve geniş özellik yelpazesi ile DeFi meraklıları için de uygundur. Coinbase Wallet ile yapılabilecek birçok şey vardır: staking, NFT yönetimi, varlık takası ve binlerce dApp ve Web3 projesine erişim sağlamak gibi. Coinbase Wallet’ın Temel Özellikleri DeFi Merkezi: Coinbase Wallet, Ethereum ve Solana gibi farklı ekosistemlerden binlerce dApp’i keşfetmenize ve aramanıza olanak tanır. Raydium gibi DEX’lerle etkileşim kurabilir, popüler NFT’leri inceleyebilir, blockchain köprülerini kullanabilir ve SocialFi uygulamalarına erişebilirsiniz.

Coinbase Wallet, Ethereum ve Solana gibi farklı ekosistemlerden binlerce dApp’i keşfetmenize ve aramanıza olanak tanır. Raydium gibi DEX’lerle etkileşim kurabilir, popüler NFT’leri inceleyebilir, blockchain köprülerini kullanabilir ve SocialFi uygulamalarına erişebilirsiniz. Takas, Ticaret ve Satın Alma: Coinbase Wallet, Polygon, Ethereum ve Solana gibi popüler ağlarda 100.000’den fazla kripto parayı takas etmenize olanak tanır.

Coinbase Wallet, Polygon, Ethereum ve Solana gibi popüler ağlarda 100.000’den fazla kripto parayı takas etmenize olanak tanır. Kullanıcı Dostu ve Kolay Kurulum: Cüzdan, Chrome ve Brave için tarayıcı uzantısı olarak ve iOS ile Android mobil cihazlarda mevcuttur, bu da kurulumu kolay ve erişilebilir kılar.

Cüzdan, Chrome ve Brave için tarayıcı uzantısı olarak ve iOS ile Android mobil cihazlarda mevcuttur, bu da kurulumu kolay ve erişilebilir kılar. Gizlilik: Coinbase Wallet’ı kullanmak için kişisel bilgi gerekmez. Kripto para ve NFT göndermek ve almak için kullanıcı adınızı kullanabilirsiniz, bu da işlemleri basitleştirir. Coinbase Wallet’ın Güvenlik Özellikleri Coinbase Wallet, sektördeki en yüksek kripto güvenlik standartlarına sahiptir ve Coinbase borsası tarafından desteklenir. Kendi kendine saklama bir cüzdan olduğundan, özel anahtarlarınızı siz saklarsınız. Hesaplarınıza yeni cihazlarda erişmek için 12 kelimelik bir tohum cümlesi alırsınız (bunu kaybetmemelisiniz). Biyometrik erişim, şifreler, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve güvenlik kilitleri gibi gelişmiş güvenlik seçenekleri ek koruma sağlar. Ayrıca, bir Ledger donanım cüzdanı entegre ederek fonlarınızı soğuk depolama çözümüne taşıyabilirsiniz. Coinbase Wallet’ın Artıları ve Eksileri Artıları: Normal staking dışında likit ETH staking’i de yapabilirsiniz.

Kullanım kolaylığı için tasarlanmış ve basit bir kurulum sunar.

Tarayıcı uzantısı veya mobil uygulama olarak mevcut olup, hızlı ve kolay bir kurulum süreci sunar. Eksileri: Masaüstü versiyonu, topluluk sekmesi gibi etkileşim özelliklerine sahip mobil versiyonundan daha kullanışlı ve kullanıcı dostu olabilir.

Coinbase müşteri desteği geçmişte eleştirilmiştir. Coinbase Wallet, başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için kolay kurulum ve kullanım özellikleriyle dikkat çekerken, geniş özellik seti ve yüksek güvenlik standartları ile DeFi dünyasında sağlam bir seçenek sunar. Guarda Wallet: Token Oluşturma İçin En İyi DeFi Cüzdanı Guarda, birçok platformda kullanılabilen popüler bir non-custodial (kendi kendine saklama) cüzdandır. Bu cüzdan, kripto para varlıklarını göndermek, almak, yönetmek, saklamak, takas etmek ve stake etmek gibi geniş bir yelpazede hizmet sunar. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Binance Coin gibi birçok büyük blok zincirini destekler ve toplamda 400.000’den fazla token’i destekler. Guarda Wallet’ın Temel Özellikleri Çoklu Platform Desteği: Guarda Wallet, masaüstü uygulamaları, mobil uygulamalar ve tarayıcı uzantılarıyla kullanılabilir. Windows, Mac, Linux, iOS ve Android cihazlarda erişilebilir.

Guarda Wallet, masaüstü uygulamaları, mobil uygulamalar ve tarayıcı uzantılarıyla kullanılabilir. Windows, Mac, Linux, iOS ve Android cihazlarda erişilebilir. Çoklu Para Birimi Desteği: 50’den fazla blok zinciri ve 400.000’den fazla token’ı destekler, bu da kullanıcıların geniş bir dijital varlık yelpazesini yönetmelerine olanak tanır.

50’den fazla blok zinciri ve 400.000’den fazla token’ı destekler, bu da kullanıcıların geniş bir dijital varlık yelpazesini yönetmelerine olanak tanır. Yerleşik Takas: Kullanıcılar, cüzdan içinde doğrudan kripto para takası yapabilir, böylece harici borsaları kullanma gereksinimi ortadan kalkar.

Kullanıcılar, cüzdan içinde doğrudan kripto para takası yapabilir, böylece harici borsaları kullanma gereksinimi ortadan kalkar. Staking Hizmetleri: Ethereum, Cardano, Tron gibi çeşitli kripto paralar için staking seçenekleri sunar.

Ethereum, Cardano, Tron gibi çeşitli kripto paralar için staking seçenekleri sunar. Token Oluşturma: Kendi ERC-20 token’larınızı oluşturup dağıtabilirsiniz, bu da işletmeler veya kişisel projeler için büyük bir avantaj sağlar.

Kendi ERC-20 token’larınızı oluşturup dağıtabilirsiniz, bu da işletmeler veya kişisel projeler için büyük bir avantaj sağlar. NFT Desteği: Non-fungible tokenları (NFT) saklama ve yönetme imkanı sunar. Guarda Wallet’ın Güvenlik Özellikleri Guarda Wallet, yüksek güvenlik standartlarına sahiptir ve özel anahtarlarınızı tamamen sizin kontrolünüzde tutar. AES-256 şifreleme teknolojisi kullanarak verilerinizi korur. Mobil uygulamalarda parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik kimlik doğrulama seçenekleri bulunur. Ayrıca, cüzdanınızı Ledger gibi donanım cüzdanlarına bağlayarak ek güvenlik katmanları ekleyebilirsiniz. Guarda Wallet, beş yıldan uzun bir süredir piyasada olup, herhangi bir güvenlik ihlali bildirilmemiştir. Bu, cüzdanın güvenilirliğini artıran önemli bir faktördür. Artıları ve Eksileri Artıları: Geniş bir yelpazede dApp’lere erişim sağlar.

Çeşitli blok zincirlerini ve 400.000’den fazla kripto para birimini destekler.

Kendi ERC-20 token’larınızı oluşturma imkanı sunar.

Kullanıcı dostu arayüz ve kolay kurulum. Eksileri: Uygulama içi işlem ücretleri biraz yüksek olabilir.

Bazı bölgelerde ön ödemeli Visa kartı mevcut değildir. Guarda Wallet, geniş özellik seti ve yüksek güvenlik standartları ile dijital varlık yönetimini kolaylaştıran güçlü bir DeFi cüzdanıdır. Özellikle kendi token’larınızı oluşturma imkanı, işletmeler ve projeler için büyük bir avantaj sağlar. Binance Web3 Wallet: Binance Ekosistemi İçin En İyi DeFi Cüzdanı Binance Web3 Wallet, Binance tarafından geliştirilen bir self-custody (kendi kendine saklama) kripto para cüzdanıdır. DeFi ile etkileşim kurmanın yanı sıra, kripto paralarınızı, token’larınızı ve NFT’lerinizi güvenli ve kullanışlı bir şekilde yönetmenizi, saklamanızı ve ticaret yapmanızı sağlar. Bu cüzdan, Binance Smart Chain dışında Ethereum, Polygon ve Avalanche gibi birçok blok zinciri ağını destekler. Bu sayede farklı ekosistemler arasında varlıklarınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz. Binance ekosistemi ile entegre olan bu cüzdanı, Binance uygulamasının kontrol paneli üzerinden kurabilirsiniz. Uygulama üzerinden borsa ve cüzdan arasında kolayca geçiş yapabilir, hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanabilirsiniz. Binance Web3 Wallet’ın Temel Özellikleri Çoklu Zincir Desteği: 38’den fazla blockchain ağını destekleyerek dijital varlıklarınızı esnek bir şekilde yönetmenizi sağlar.

38’den fazla blockchain ağını destekleyerek dijital varlıklarınızı esnek bir şekilde yönetmenizi sağlar. Token Takasları: Binance Bridge ve çeşitli DEX entegrasyonları sayesinde farklı zincirler arasında token takası yapabilirsiniz.

Binance Bridge ve çeşitli DEX entegrasyonları sayesinde farklı zincirler arasında token takası yapabilirsiniz. Yield Farming ve Staking: Çeşitli DeFi protokollerine ve staking fırsatlarına erişim sağlayarak kripto varlıklarınızdan getiri elde etmenizi sağlar.

Çeşitli DeFi protokollerine ve staking fırsatlarına erişim sağlayarak kripto varlıklarınızdan getiri elde etmenizi sağlar. dApp Tarayıcısı: Yerleşik dApp tarayıcısı ile merkezi olmayan uygulamalarla doğrudan cüzdan üzerinden etkileşim kurabilirsiniz.

Yerleşik dApp tarayıcısı ile merkezi olmayan uygulamalarla doğrudan cüzdan üzerinden etkileşim kurabilirsiniz. Güvenli Anahtar Yönetimi: MPC teknolojisi kullanarak seed phrase gerektirmeden fonlarınızı güvence altına alır, bu da kayıp veya hırsızlık riskini azaltır.

MPC teknolojisi kullanarak seed phrase gerektirmeden fonlarınızı güvence altına alır, bu da kayıp veya hırsızlık riskini azaltır. Binance Entegrasyonu: Binance borsa hesaplarınız ile Web3 Wallet arasında fon transferlerini kolaylaştırarak varlık yönetimini basitleştirir. Binance Web3 Wallet’ın Güvenlik Özellikleri Bu cüzdan, varlıklarınızı kurtarma kelimeleri gerektirmeden güvence altına almak için gelişmiş çok partili hesaplama (MPC) teknolojisi kullanır. Bu teknoloji, merkezi özel anahtar depolama riskini ortadan kaldırır. Binance Web3 Wallet, üç “anahtar payı” oluşturur. Her bir anahtar payı, bir kurtarma şifresi ile güvence altına alınır ve cihazınızda, bulut depolamada ve Web3 Wallet’ta ayrı ayrı saklanır. Binance Web3 Wallet’ın Artıları ve Eksileri Artıları: Çok sayıda blok zinciri ağını destekler ve geniş varlık yönetim yetenekleri sunar.

Binance borsası ile entegre olduğu için fon transferlerini kolaylaştırır.

DEX’lere ve DeFi protokollerine doğrudan erişim sağlar.

Yield farming ve staking özellikleri sunar.

Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş güvenlik önlemleri ile non-custodial bir cüzdandır. Eksileri: Yeni başlayanlar için ideal olmayabilir. Binance Web3 Wallet, geniş destek ağı, güçlü entegrasyonlar ve yüksek güvenlik önlemleri ile Binance ekosisteminde DeFi ile ilgilenen kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir. Crypto.com DeFi Wallet: Borsalar Arasında Popüler Bir Seçim Crypto.com DeFi Wallet, ünlü kripto para platformu Crypto.com tarafından geliştirilen, DeFi ekosistemiyle sorunsuz etkileşimler sağlamak için tasarlanmış bir gözetimsiz (non-custodial) cüzdandır. Bu cüzdan, çeşitli dApp’ler ve Web3 projeleriyle etkileşim kurmanızı sağlar. Cüzdan, Crypto.com ekosistemi ile entegredir ve Crypto.com borsası ile DeFi Cüzdanı arasında kolay transferler yapmanıza olanak tanır, bu da Binance Web3 Wallet’ın Binance borsası ile çalışmasına benzer. Crypto.com DeFi Wallet’ın Temel Özellikleri Çoklu Blok Zinciri Desteği: Ethereum, Cronos, Crypto.org Chain, Solana ve Cosmos gibi birçok blok zinciri ağı ile uyumludur. Bu, kullanıcıların varlıklarını çeşitli ekosistemler arasında yönetmelerine olanak tanır.

Ethereum, Cronos, Crypto.org Chain, Solana ve Cosmos gibi birçok blok zinciri ağı ile uyumludur. Bu, kullanıcıların varlıklarını çeşitli ekosistemler arasında yönetmelerine olanak tanır. DeFi Protokollerine Erişim: Yield farming, staking ve merkeziyetsiz borsa (DEX) ticareti gibi çeşitli DeFi protokollerine erişim sağlar.

Yield farming, staking ve merkeziyetsiz borsa (DEX) ticareti gibi çeşitli DeFi protokollerine erişim sağlar. Non-custodial Cüzdan: Özel anahtarlar ve fonlar üzerinde tam kontrol sağlar. Crypto.com DeFi Wallet’ın Güvenlik Özellikleri Crypto.com, yüksek güvenlik standartlarını korumak için sık sık güvenlik denetimleri yapar ve çeşitli uyumluluk sertifikalarına sahiptir. Uygulama ayrıca donanım cüzdanlarıyla uyumludur, böylece Ledger gibi cihazlara bağlanarak tokenlarınızı yönetebilirsiniz. Mobil kullanıcılar için, cüzdan biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi ve yüz tanıma) destekler. Crypto.com DeFi Wallet’ın Artıları ve Eksileri Artıları: Özel anahtarlar üzerinde tam kontrol.

Birden fazla blok zinciri ağına destek.

Geniş bir dApp yelpazesine erişim. Eksileri: Yeni başlayanlar için uygun olmayabilir.

Müşteri desteği biraz sınırlıdır. Crypto.com DeFi Wallet, kullanıcılarına geniş bir ekosistemde varlıklarını yönetme, staking yapma ve DeFi protokollerine katılma imkanı sunar. Özellikle, özel anahtarlar üzerinde tam kontrol sağlaması ve yüksek güvenlik standartları ile dikkat çeker. Ancak, yeni başlayan kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir ve müşteri desteği sınırlı olabilir. Argent: Starknet İçin En İyi DeFi Cüzdanı Argent, Ethereum ve Starknet ağlarında DeFi ve non-fungible token (NFT) işlemleri için tasarlanmış mobil gözetimsiz (non-custodial) cüzdandır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde dijital varlıklarınızı yönetmek ve DeFi uygulamalarıyla etkileşime geçmek oldukça kolaydır. Bu cüzdan, Layer 1 ve Layer 2 ağ etkileşimlerini basitleştirir ve gas’sız işlemler, kurtarma kelimeleri olmadan kolay kurtarma ve entegre DeFi hizmetleri gibi özellikler sunar. Argent Cüzdanının Temel Özellikleri Kolay Kayıt: Kurtarma kelimeleri veya özel anahtar gerektirmeden dakikalar içinde bir cüzdan oluşturabilirsiniz.

Kurtarma kelimeleri veya özel anahtar gerektirmeden dakikalar içinde bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Tek Tıkla DeFi Erişimi: Compound, Aave ve Uniswap gibi popüler DeFi protokollerine tek bir tıklamayla erişim sağlar.

Compound, Aave ve Uniswap gibi popüler DeFi protokollerine tek bir tıklamayla erişim sağlar. Sosyal Kurtarma: Erişimi kaybederseniz, cüzdanınızı kurtarmak için güvenilir kişileri “guardian” olarak atayabilirsiniz.

Erişimi kaybederseniz, cüzdanınızı kurtarmak için güvenilir kişileri “guardian” olarak atayabilirsiniz. Gas’sız İşlemler: İşlemleri doğrudan gas ücreti ödemeden gerçekleştirebilir; ücretler daha sonra kullanıcının bakiyesinden düşülür. Argent Cüzdanının Güvenlik Özellikleri Argent, varlıklarınızı korumak için çoklu imza (multi-sig), parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik kimlik doğrulama ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi ileri düzey güvenlik önlemleri sunar. Ayrıca, “Guardians” adı verilen ilginç bir güvenlik özelliği sağlar. Bu özellik, cüzdanınızı güvenli tutmak ve erişimi kaybettiğinizde kurtarmak için seçtiğiniz kişilere ve cihazlara dayanır. Argent Cüzdanının Artıları ve Eksileri Artıları: Basit ve sezgisel tasarım ile kolay varlık yönetimi ve işlemler.

Çoklu imza güvenliği ile ekstra koruma katmanı.

Güvenilir kişiler aracılığıyla cüzdanı kurtarma imkanı.

Gas’sız işlemler, doğrudan gaz ücreti ödemesini azaltır. Eksileri: Yalnızca Ethereum ve Starknet’i destekler, bu da diğer ağlara göre sınırlı kalmasına neden olabilir. Argent, kullanıcı dostu yapısı, güçlü güvenlik özellikleri ve gas’sız işlem avantajları ile Starknet üzerinde DeFi ile ilgilenen kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir. Ancak, desteklediği ağların sınırlı olması, geniş bir varlık yelpazesi yöneten kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir. Exodus Wallet: Çok Yönlü Bir DeFi Cüzdanı Exodus, 50’den fazla blockchain ağını destekleyen, çok platformlu bir non-custodial kripto para cüzdanıdır. Masaüstü cüzdanı, tarayıcı uzantısı ve iOS ve Android için mobil uygulama olarak mevcuttur. Bu sayede, dijital varlıklarınızı farklı cihazlar üzerinden yönetme kolaylığı sağlar. Exodus Wallet’ın Temel Özellikleri Çoklu Zincir Desteği: Ethereum, Solana, Binance Smart Chain (BSC) ve Algorand gibi çeşitli blockchain ağlarını destekler. Ayrıca, NFT’leri destekler ve Trezor donanım cüzdanları ile entegre olabilir.

Ethereum, Solana, Binance Smart Chain (BSC) ve Algorand gibi çeşitli blockchain ağlarını destekler. Ayrıca, NFT’leri destekler ve Trezor donanım cüzdanları ile entegre olabilir. Fiat Rampası: Moonpay, Ramp, Sardine ve Robinhood Connect gibi hizmetler aracılığıyla itibari para birimi kullanarak kripto para satın almayı kolaylaştırır. Kredi veya banka kartlarıyla kripto para alabilir ve doğrudan Exodus cüzdanınıza yatırabilirsiniz (mevcut yerinize bağlı olarak değişebilir).

Moonpay, Ramp, Sardine ve Robinhood Connect gibi hizmetler aracılığıyla itibari para birimi kullanarak kripto para satın almayı kolaylaştırır. Kredi veya banka kartlarıyla kripto para alabilir ve doğrudan Exodus cüzdanınıza yatırabilirsiniz (mevcut yerinize bağlı olarak değişebilir). Donanım Cüzdan Entegrasyonu: Özellikle Trezor Safe 3 ile entegrasyon sağlar.

Özellikle Trezor Safe 3 ile entegrasyon sağlar. Yerleşik Borsa: Harici borsalara güvenmeden kripto portföylerini yönetmenizi ve ticaret yapmanızı sağlar. Uygulama içinde kripto para satın alma, satma ve takas işlemlerini basitleştirir.

Harici borsalara güvenmeden kripto portföylerini yönetmenizi ve ticaret yapmanızı sağlar. Uygulama içinde kripto para satın alma, satma ve takas işlemlerini basitleştirir. Takaslar: Farklı tokenlar arasında kolayca kripto para takası yapabilirsiniz, bu da portföy yönetiminde esneklik sağlar.

Farklı tokenlar arasında kolayca kripto para takası yapabilirsiniz, bu da portföy yönetiminde esneklik sağlar. Kripto Staking: Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Cosmos (ATOM) gibi çeşitli kripto paralar için uygulama içi staking desteği sunar, bu sayede varlıklarınız üzerinden ödül kazanabilirsiniz.

Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Cosmos (ATOM) gibi çeşitli kripto paralar için uygulama içi staking desteği sunar, bu sayede varlıklarınız üzerinden ödül kazanabilirsiniz. İşlem İhracı: Vergi amaçlı kripto işlem geçmişini .csv formatında dışa aktarma imkanı sağlar, bu da kayıt tutmayı kolaylaştırır.

Vergi amaçlı kripto işlem geçmişini .csv formatında dışa aktarma imkanı sağlar, bu da kayıt tutmayı kolaylaştırır. Tarayıcı Uzantısı: Zengin özelliklere sahip tarayıcı uzantısı ile dApp’lere erişim, NFT yönetimi, varlık takası ve staking işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Exodus Wallet’ın Güvenlik Özellikleri Exodus, diğer kripto cüzdanlarında yaygın olan bazı standart güvenlik özelliklerini kullanmaz. Cüzdanın güvenliği, kurulu olduğu cihazın güvenliği kadar sağlamdır. Eğer cihaz kaybolur veya tehlikeye girerse, cüzdandaki fonlar risk altında kalır. Exodus, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), güvenlik kilitleri veya dolandırıcılık uyarıları gibi ek güvenlik mekanizmaları sunmaz. Exodus Wallet’ın Artıları ve Eksileri Artıları: Masaüstü, tarayıcı veya mobil cihazlarda kolay kurulum.

Müşteri destek hizmetleri, sohbet ve e-posta yoluyla, yardım sayfaları ve güvenlik uygulamaları hakkında birçok makale ile sunulur.

Cüzdan, her iki haftada bir güncellemeler ve güvenlik raporları sağlar, ancak cüzdanların resmi Exodus web sitesi üzerinden manuel olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Staking desteği ile doğrudan cüzdan üzerinden kripto varlıklarınız üzerinden ödül kazanma imkanı. Eksileri: İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve diğer önemli güvenlik özelliklerinden yoksundur.

Açık kaynak kodlu değildir, bu da kullanıcılar ve dış geliştiricilerin cüzdanın güvenlik mekanizmalarını ve genel güvenilirliğini bağımsız olarak incelemesini engeller. Exodus Wallet, çoklu zincir desteği, kullanıcı dostu arayüzü ve staking özellikleri ile öne çıkarken, bazı güvenlik eksiklikleri ve açık kaynak olmaması gibi dezavantajlara sahiptir. Yine de, kullanıcılar için kapsamlı bir dijital varlık yönetim çözümü sunar. Trezor Safe 3: DeFi İçin En İyi Donanım Cüzdanı Trezor, kripto para dünyasında tanınmış bir isimdir. En son ürünlerinden biri olan Trezor Safe 3, gelişmiş güvenlik özellikleri ve geniş kripto para desteği ile öne çıkar. Genel olarak en iyi donanım cüzdanlarından biri olarak kabul edilir. Trezor Safe 3’ü Öne Çıkaran Temel Özellikler Gelişmiş Güvenlik EAL6+ Sertifikalı Güvenlik Çipi: Trezor Safe 3, gelişmiş güvenlik sağlamak için EAL6+ sertifikalı bir Secure Element çipine sahiptir.

Trezor Safe 3, gelişmiş güvenlik sağlamak için EAL6+ sertifikalı bir Secure Element çipine sahiptir. Anonim Web Tarayıcısı Tor Desteği: Bu cüzdan, anonim web tarayıcısı Tor’u destekler ve Coinjoin kullanarak Bitcoin işlemlerini anonimleştirir.

Bu cüzdan, anonim web tarayıcısı Tor’u destekler ve Coinjoin kullanarak Bitcoin işlemlerini anonimleştirir. Shamir Yedekleme: Özel anahtarlar için birden fazla kurtarma yöntemi sağlayan Shamir yedekleme standardı ile uyumludur. Geniş Kripto Para Desteği 8,000’den Fazla Coin ve Token: Bitcoin, Solana, Ethereum, Cardano, Ripple ve Binance Coin gibi büyük varlıkların yanı sıra ERC-20 ve SLP tokenlarını destekler. Cosmos ve Avalanche desteklenmemektedir.

Bitcoin, Solana, Ethereum, Cardano, Ripple ve Binance Coin gibi büyük varlıkların yanı sıra ERC-20 ve SLP tokenlarını destekler. Cosmos ve Avalanche desteklenmemektedir. Yazılım Cüzdanları ile Uyumluluk: Exodus, MetaMask ve Yoroi gibi yazılım cüzdanları ile uyumludur. Çapraz Platform Uyumluluğu Geniş Cihaz Desteği: Trezor Safe 3, Linux, Microsoft, Mac ve iOS ile Android’deki mobil cihazlarda Trezor Suite Lite uygulaması üzerinden çalışır. Trezor Safe 3, gelişmiş güvenlik özellikleri, geniş kripto para desteği ve çoklu platform uyumluluğu ile DeFi kullanıcıları için ideal bir donanım cüzdanıdır. Özel anahtarların güvenliğini sağlamak ve anonim işlemler yapmak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. Ledger Nano S Plus: Güvenli ve Kapsamlı Kripto Cüzdanı Ledger Nano S Plus, kripto paralar ve non-fungible tokenlar (NFT’ler) için tasarlanmış bir donanım cüzdanıdır. 5,500’den fazla dijital varlığı destekleyen bu cüzdan, çeşitli güvenlik ve kullanım özellikleri ile dikkat çeker. Ledger Nano S Plus’ın Temel Özellikleri Gelişmiş Güvenlik Secure Element Çip: Ledger Nano S Plus, CC EAL5+ standartlarına göre sertifikalandırılmış bir Secure Element çipi ile donatılmıştır. Bu çip, Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından bağımsız olarak sertifikalandırılmıştır, bu da cihazın sağlamlığını ve güvenliğini vurgular. Geniş Kripto Para ve NFT Desteği 5,500’den Fazla Dijital Varlık: Ledger Nano S Plus, 5,500’den fazla kripto para, token ve NFT’yi destekler. Ayrıca, ERC-20, ERC-721, TRC-20, TRC-10, BEP-2 ve SLP gibi çeşitli token standartlarını da destekler. Kullanım Kolaylığı Kullanıcı Dostu Arayüz: Dinamik ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. 50’den fazla cüzdanla çalışarak dApp’lere ve Web3 uygulamalarına erişim sağlar. Ayrıca, üzerinde 100 adede kadar uygulama kurabilirsiniz. Güvenlik Özellikleri Ledger Nano S Plus, kullanıcıların dijital varlıklarını güvende tutmak için çeşitli gelişmiş güvenlik özellikleri sunar. Secure Element çip, kullanıcıların özel anahtarlarını korur ve bağımsız sertifikalarla desteklenir. Artılar ve Eksiler Artıları: Yüksek Güvenlik: Secure Element çip ve ANSSI tarafından bağımsız olarak sertifikalandırılmış olması, yüksek güvenlik sağlar.

Secure Element çip ve ANSSI tarafından bağımsız olarak sertifikalandırılmış olması, yüksek güvenlik sağlar. Geniş Destek: 5,500’den fazla dijital varlık ve çeşitli token standartlarını destekler.

5,500’den fazla dijital varlık ve çeşitli token standartlarını destekler. Kullanım Kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüzü ve çoklu cüzdan desteği ile kolay kullanım sağlar. Eksileri: Fiyat: Diğer donanım cüzdanlarına göre biraz daha pahalı olabilir.

Diğer donanım cüzdanlarına göre biraz daha pahalı olabilir. Karmaşıklık: Yeni başlayan kullanıcılar için kurulum ve kullanım biraz karmaşık olabilir. Ledger Nano S Plus, geniş kripto para desteği ve güçlü güvenlik özellikleri ile dijital varlık yönetimi için mükemmel bir seçimdir. Özellikle güvenliğe önem veren kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Bitget Wallet: Web3 Ekosisteminde Öne Çıkan DeFi Cüzdanı Bitget Wallet, eski adıyla BitKeep, güvenli ve kullanıcı dostu bir platform sunarak kripto paralarınızı ve dApp’lerinizi yönetmenizi sağlar. Binance ve Crypto.com gibi, Bitget kripto borsa ekosisteminin bir parçasıdır. 168 ülkede 12 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan bu cüzdan, Web3 alanında öne çıkan bir multi-chain cüzdandır. Bitget Wallet’ın Temel Özellikleri Çoklu Zincir Desteği: Bitget Wallet, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum ve Solana gibi 90’dan fazla blok zincirini destekler. Bu, çeşitli kripto para birimlerini yönetmenizi ve farklı DeFi protokolleriyle etkileşim kurmanızı sağlar. Takas ve Ticaret: Entegre Bitget Swap özelliği, kullanıcıların farklı zincirler arasında kripto paraları kolayca takas etmesine olanak tanır. Ayrıca, ileri düzey ticaret için limit emir yetenekleri de sunar. NFT Pazaryeri: Kullanıcılar, cüzdan içinde kapsamlı bir NFT pazaryerine erişebilir, bu da çeşitli blok zincirlerinden NFT’leri tarama, satın alma ve satma imkanı tanır. Launchpad: Bu özellik, özel token satışlarına ve erken aşama kripto projelerine erişim sağlar. Fiat Rampası: Kullanıcılar, itibari para birimleri kullanarak kripto para satın alabilir, bu da dijital varlıkların edinilmesini basitleştirir. Bitget Wallet’ın Güvenlik Özellikleri Bitget, cüzdanının yüksek güvenlik standartlarına uygun olmasını sağlamak için çeşitli özellikler sunar: MPC Cüzdan: Kurumsal düzeyde Çoklu Taraf Hesaplama (MPC) “anahtarsız” cüzdan çözümü, kripto varlıklara güvenli ve kullanışlı erişim sağlar.

Kurumsal düzeyde Çoklu Taraf Hesaplama (MPC) “anahtarsız” cüzdan çözümü, kripto varlıklara güvenli ve kullanışlı erişim sağlar. GetShield Güvenlik Sistemi: Risk token algılama, sözleşme doğrulama, sahte adres tespiti ve kimlik avı karşıtı mekanizmalar gibi çeşitli güvenlik önlemlerini içerir.

Risk token algılama, sözleşme doğrulama, sahte adres tespiti ve kimlik avı karşıtı mekanizmalar gibi çeşitli güvenlik önlemlerini içerir. Donanım Cüzdan Entegrasyonu: Bitget Wallet, donanım cüzdanlarını destekler, bu da özel anahtarların çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

Bitget Wallet, donanım cüzdanlarını destekler, bu da özel anahtarların çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. 300 Milyon Dolarlık Risk Koruma Fonu: Cüzdan, Bitget kripto borsası ile birlikte 300 milyon dolarlık bir risk koruma fonunu paylaşır, bu da potansiyel risklere karşı dayanıklılığını artırır. Bitget Wallet’ın Artıları ve Eksileri Artıları: Çeşitli dijital varlıkları yönetmek için kapsamlı blockchain desteği.

Kripto para takasları ve ticareti, limit emirler dahil, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Entegre NFT pazaryeri ve Web3 keşfi için dApp tarayıcısı.

Fiat rampası ile kripto para satın almayı kolaylaştırır.

MPC cüzdan ve GetShield güvenlik sistemi dahil olmak üzere sağlam güvenlik özellikleri.

Düzenli güvenlik denetimleri ve önemli bir risk koruma fonu. Eksileri: Bazı diğer DeFi cüzdanlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar. Bitget Wallet, geniş destek ağı, güçlü güvenlik özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile DeFi ve Web3 dünyasında öne çıkan bir cüzdandır. DeFi Cüzdan Türleri DeFi cüzdanları, iki ana kategoriye ayrılabilir: yazılım (sıcak) cüzdanlar ve donanım (soğuk) cüzdanlar. Her bir tür, farklı özellikler ve güvenlik seviyeleri sunar. Sıcak Cüzdanlar Yazılım cüzdanları olarak da bilinen sıcak cüzdanlar, internete bağlı cihazlarda çalışan yazılım uygulamalarıdır. Tarayıcı uzantıları, mobil uygulamalar ve masaüstü programları olarak çeşitli cihazlarda kullanılabilirler. Birden fazla ağda varlık yönetimi ve çeşitli dApp’lere erişim gibi özellikler sunarlar. Sıcak Cüzdan Türleri: Web Cüzdanları: Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcılar için uzantılar olarak kurulur. Web cüzdanları, kullanıcıların web tarayıcıları aracılığıyla kripto para yönetmelerine, saklamalarına ve işlem yapmalarına olanak tanır. Genellikle dApp’leri, Web3 uygulamalarını ve NFT’leri desteklerler, bu da onları çeşitli dijital varlık aktiviteleri için çok yönlü kılar.

Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcılar için uzantılar olarak kurulur. Web cüzdanları, kullanıcıların web tarayıcıları aracılığıyla kripto para yönetmelerine, saklamalarına ve işlem yapmalarına olanak tanır. Genellikle dApp’leri, Web3 uygulamalarını ve NFT’leri desteklerler, bu da onları çeşitli dijital varlık aktiviteleri için çok yönlü kılar. Mobil Cüzdanlar: iOS ve Android cihazlar için mevcut olan mobil cüzdanlar, dijital varlıkları hareket halindeyken yönetmek, saklamak ve işlem yapmak için pratik bir çözüm sunar. Ancak, kötü amaçlı yazılımlar ve mobil cihazların kaybolması gibi güvenlik risklerine karşı dikkatli olunmalıdır.

iOS ve Android cihazlar için mevcut olan mobil cüzdanlar, dijital varlıkları hareket halindeyken yönetmek, saklamak ve işlem yapmak için pratik bir çözüm sunar. Ancak, kötü amaçlı yazılımlar ve mobil cihazların kaybolması gibi güvenlik risklerine karşı dikkatli olunmalıdır. Masaüstü Cüzdanlar: Bilgisayarlara kurulan yazılım programlarıdır. Masaüstü cüzdanlar, genellikle tarayıcı uzantılarından daha fazla özellik sunar, örneğin entegre staking ve gelişmiş güvenlik önlemleri. Ancak, kullanımı belirli bir teknik bilgi gerektirir ve genellikle belirli kripto paralarla sınırlı olabilir. Soğuk Cüzdanlar (Donanım Cüzdanları) Soğuk cüzdanlar tıpkı USB’lere benzeyen fiziksel cihazlardır. Özel anahtarları çevrimdışı olarak saklarlar, bu da onları internetten izole ederek hacking ve çevrimiçi saldırı riskini düşürür. Donanım cüzdanları, kripto fonları için en yüksek güvenlik seviyesini sunar, ancak yazılım cüzdanlarına göre daha az dinamik ve esnektir. Donanım Cüzdanlarının Hızlı Bir Özeti: Özel anahtarları çevrimdışı olarak oluşturur ve saklarlar.

Uzun vadeli saklama için idealdir.

Fon kaybı veya hacking olayları genellikle kullanıcı hataları veya cihaz kayıplarından kaynaklanır.

Kullanıcıların self-custody ilkelerini ve kripto paraların güvenli bir şekilde saklanması için en iyi uygulamaları anlamaları gerekmektedir. Sıkça Sorulan Sorular En iyi kripto DeFi Cüzdanı nedir? En iyi DeFi cüzdanını belirlemek zor olabilir çünkü bu, kullanım amacınıza bağlıdır. Ancak, Ethereum için MetaMask en iyi DeFi cüzdanlarından biri olarak kabul edilir.

En iyi DeFi cüzdanını belirlemek zor olabilir çünkü bu, kullanım amacınıza bağlıdır. Ancak, Ethereum için MetaMask en iyi DeFi cüzdanlarından biri olarak kabul edilir. En iyi merkeziyetsiz cüzdan nedir? “Merkeziyetsiz cüzdan” terimi tam olarak doğru değildir çünkü tüm kripto para cüzdanları, aktif olarak çalışan ekipler tarafından geliştirilir. Açık kaynaklı olsalar dahi gerçekten merkeziyetsiz olarak sınıflandırılmaları zordur.

“Merkeziyetsiz cüzdan” terimi tam olarak doğru değildir çünkü tüm kripto para cüzdanları, aktif olarak çalışan ekipler tarafından geliştirilir. Açık kaynaklı olsalar dahi gerçekten merkeziyetsiz olarak sınıflandırılmaları zordur. DeFi cüzdanları güvenli midir? DeFi cüzdanları, uyguladığınız kripto güvenlik önlemleri kadar güvenlidir. Çevrimiçi tehlikelerden korur, kimlik avı bağlantılarına tıklamaz ve özel anahtarlarınızı doğru bir şekilde saklarsanız, son derece güvenlidirler.

DeFi cüzdanları, uyguladığınız kripto güvenlik önlemleri kadar güvenlidir. Çevrimiçi tehlikelerden korur, kimlik avı bağlantılarına tıklamaz ve özel anahtarlarınızı doğru bir şekilde saklarsanız, son derece güvenlidirler. Binance bir DeFi cüzdanı mı? Binance, merkezi bir kripto para borsasıdır. Ancak, Binance Web3 Wallet adlı bir cüzdan geliştirmiştir ve bu cüzdan, Binance ekosistemindeki DeFi kullanıcıları arasında hızla popülerleşmektedir.

Binance, merkezi bir kripto para borsasıdır. Ancak, Binance Web3 Wallet adlı bir cüzdan geliştirmiştir ve bu cüzdan, Binance ekosistemindeki DeFi kullanıcıları arasında hızla popülerleşmektedir. MetaMask bir DeFi cüzdanı mı? Evet, MetaMask bir DeFi cüzdanıdır. Alandaki en eski cüzdanlardan biridir ve şu anda en büyük sıcak cüzdanlardan biridir. Sonuç: En İyi DeFi Cüzdanları 2024 yılında en iyi DeFi cüzdanları bu şekilde. Elbette en iyi cüzdan, ihtiyaçlarınıza en uygun olanıdır. Bazı DeFi cüzdanları, yeni başlayanlar için daha uygundur, diğerleri ise güçlü özellikler sunar ve deneyimli kullanıcılar için daha uygundur. Örneğin, Binance Web3 Wallet karmaşık olabilir, ancak kullanmayı bilenler için güçlü özellikler sunar.