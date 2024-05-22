Ripple’ın XRP’si son 24 saatte %6’yı aşkın oranda değer kazanarak 0,55 dolar seviyesine yaklaştı. Peki Analistlerin XRP yorumları ve tahminleri neler?

Google Trends verileri, yatırımcıların “Ripple 2024 ne kadar yükselir, XRP 100 dolar olur mu, XRP ilerde ne olur, Ripple ne zaman yükselecek” gibi aramalar yaptığını gösteriyor.

Öte yandan Öte yandan “Ripple 100 dolar olur mu, XRP 500 dolar olur mu, XRP davayı kazanırsa kaç dolar olur, Ripple 10.000 dolar olur mu, XRP 589 dolar olur mu, XRP yorum, XRP 2025 tahmini” gibi aramalar da oldukça revaçta.

CryptoPotato olarak dün, popüler analist Javon Marks’ın XRP fiyat tahminini bildirmiştik. Analist, XRP’nin kritik bir virajda olduğunu ve geçmesi halinde 15-20 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor. Marks, XRP grafiğinde RSI göstergesinin bir dizi alçalan tepe ve yükselen dipler oluşturduğunu belirtti. Analist, bu durumun devasa fiyat dalgalanmalarının habercisi olduğunu söyledi.

Marks’a göre bu kırılım yukarı yönlü gerçekleşirse XRP fiyatı kolaylıkla 15-20 dolar aralığına yükselebilir.

Bir diğer analist EAGRAG CRYPTO, XRP fiyatının son dönemde yukarı yönlü bir şekilde ilerlediğini ve bir sonraki hedefin 0,75 dolar olduğunu söyledi. Öte yandan analist Dark Defender ise XRP fiyatının 0,60 dolara yükselmesi için hiçbir engel olmadığını belirtti. Dark Defender, daha önce XRP için 0,60 dolar seviyesini “ilk Fibonacci Direnci” olarak tanımlamıştı.

Dark Defender, XRP’nin önümüzdeki yaz aylarının başlarında 1,88 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Bu da %250’lik bir artışa anlamına geliyor.

XRP fiyatı üzerinde ciddi dalgalanmalara yol açabilecek en önemli faktör, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası. Uzmanlar, davanın önümüzdeki yaz aylarında çözüme ulaştırılacağına inanıyor.