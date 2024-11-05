Analistler, XRP’nin kilit direnç noktalarını aşması halinde %80’lik artışla 0,90 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Bugün gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimiyle birlikte XRP’de ve kripto para piyasasının genelinde yüksek fiyat dalgalanmalarının yaşanması bekleniyor.

XRP için Ufukta Düşüş mü Yükseliş mi Var?

Son 24 saatte %1,3 oranında değer kazanarak hafif bir toparlanma kaydeden XRP, 0,5119 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte XRP son bir haftalık süreçte ise %2,5 oranında değer kaybetti.

Birçok analist ve uzman, XRP’nin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Popüler analist EAGRAG CRYPTO, XRP’nin yıllardır “bitfrost köprüsü” olarak adlandırılan bir modeli izlediğini ve bu trendin devam etmesi halinde fiyatın 0,90 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Bir diğer analist Dark Defender ise XRP’nin günlük göstergelerinin aşırı satım sinyali verdiğini ve günlük trendin yükseliş yönünde olduğunu belirtti. Dark Defender XRP’nin sırasıyla 0,5286 dolar, 0,6044 dolar ve 0,6649 dolar seviyelerindeki dirençleri aşması halinde önemli bir yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor.

Crypto Rand adlı analist ise XRP’nin mevcut fiyat durumunu “ya tamam ya devam” ifadelerinle özetledi.

$XRP defending the key 50 cents support while pushing on the local downtrend. Do or die momentum for #XRP pic.twitter.com/iqpqJzUM0x — Crypto Rand (@crypto_rand) November 4, 2024

Fiyat Dalgalanmalarının Artacağı Öngörülüyor

Öte yandan bugün ABD’de Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Seçim ve seçim sonrası süreçte kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının önemli ölçüde artabileceği öngörülüyor.

ABD’deki Başkanlık seçimini Donald Trump’ın mı yoksa Kamala Harris’in mi kazanacağı merak ediliyor. XRP topluluğu, Trump’ın seçimi kazanması durumunda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’i görevden alacağını vaat etmesi nedeniyle Trump’ı destekliyor. SEC ve Gary Gensler, Ripple dahil birçok kripto para şirketiyle uzun süredir yasal savaş halinde.

Ancak Ripple’ın kurucu ortağı Chris Larsen’ın geçen hafta Demokrat aday Harris’in kampanyasına 10 milyon dolarlık XRP bağışı yapması, kripto topluluğunda şaşkınlık yarattı. Larsen, Harris’in Biden yönetiminden çok daha farklı bir kripto politikası benimseyeceğini öne sürdü.

Chris Larsen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Kamala Harris’in ve ekibinde yer alan insanların dünyanın inovasyon başkenti Bay Area kökenli olduğunu, Harris’in bu bölgede büyüdüğünü ve dev şirketlerin kurucularını tanıdığını belirterek Biden’ın başarısız politikasından çok farklı bir yaklaşım sergileyeceğine inandığını dile getirdi.