Analistler, XRP’nin kilit direnç noktalarını aşması halinde %80’lik artışla 0,90 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Bugün gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimiyle birlikte XRP’de ve kripto para piyasasının genelinde yüksek fiyat dalgalanmalarının yaşanması bekleniyor.

Son 24 saatte %1,3 oranında değer kazanarak hafif bir toparlanma kaydeden XRP, 0,5119 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte XRP son bir haftalık süreçte ise %2,5 oranında değer kaybetti.

Birçok analist ve uzman, XRP’nin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Popüler analist EAGRAG CRYPTO, XRP’nin yıllardır “bitfrost köprüsü” olarak adlandırılan bir modeli izlediğini ve bu trendin devam etmesi halinde fiyatın 0,90 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Bir diğer analist Dark Defender ise XRP’nin günlük göstergelerinin aşırı satım sinyali verdiğini ve günlük trendin yükseliş yönünde olduğunu belirtti. Dark Defender XRP’nin sırasıyla 0,5286 dolar, 0,6044 dolar ve 0,6649 dolar seviyelerindeki dirençleri aşması halinde önemli bir yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor.

Crypto Rand adlı analist ise XRP’nin mevcut fiyat durumunu “ya tamam ya devam” ifadelerinle özetledi.

$XRP defending the key 50 cents support while pushing on the local downtrend. Do or die momentum for #XRP pic.twitter.com/iqpqJzUM0x

— Crypto Rand (@crypto_rand) November 4, 2024