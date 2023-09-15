Hala faal olan en eski kripto para borsası Bitstamp, Ripple’a (XRP) verdiği desteği arttırıyor.

Bitstamp borsası Ripple’ın XRP’sine destek vermeye devam ediyor. Popüler kripto para borsası Bitstamp, kripto para kredi ürünlerindeki APY oranlarını geçici bir süreliğine arttırdığını duyurdu. APY oranı arttırılan kripto para birimleri arasında Ripple (XRP) de yer alıyor.

Kripto para kredileri, yatırımcılarının ve kullanıcılarının kazanç sağladığı ürünlerden bir tanesi. Bitstamp borsası da yatırımcıların ve kullanıcıların kripto para kredilerine yönelik ilgisini göz ardı edemedi. Bununla birlikte kripto para kredi ürünlerine yönelik yüksek talep nedeniyle pek çok borsanın düşük getiri yani APY oranları sunduğu söylenebilir.

Bitstamp borsası bu kapsamda sadece 30 günlüğüne belirli kripto para birimlerindeki APY oranını %6’ya kadar arttıracağını duyurdu. Bu kripto para birimleri şu şekilde:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Tether (USDT)

Ripple (XRP)

Litecoin (LTC)

Bitcoin Cash (BCH)

Birkaç hafta öncesine kadar Ripple (XRP), Bitstamp borsasında işlem görmüyordu. Çünkü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 2020 yılında Ripple’a açtığı dava nedeniyle Bitstamp borsası XRP’yi delist etmişti. Ancak Yargıç Analisa Torres’in başkanlık ettiği davada mahkemenin XRP’nin ikincil piyasadaki satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetmesiyle işler bir anda değişti. Ripple’ın SEC’e karşı kazandığı kısmi zafer sonrası pek çok kripto para borsası XRP’yi yeniden listeledi. Bitstamp borsası da bunlardan bir tanesi.