Ripple’ın XRP’si en eski ve en büyük kripto para borsalarından CEX.io’da listelendi.

Delist etmesinden iki yıl sonra CEX.io, Ripple’ı (XRP) bir kez daha listeleme kararı aldı.

Bu gelişmeyle birlikte CEX.io kullanıcıları yeniden borsa üzerinden XRP satın alabilecek, başka varlıklara dönüştürebilecek ve harici cüzdanlara transfer gerçekleştirebilecek. 2023 yılında Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede önemli zaferler kazanmasının ardından aralarında Coinbase, CryptoCom, Gemini ve Kraken’in yer aldığı birçok önde gelen borsa XRP’yi yeniden listelemişti. Bu kapsamda 2023 yılında yeniden XRP’yi listeleyen en son borsa CEX.io oldu.

Bu gelişme, geride bıraktığımız Temmuz ayında Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in XRP’nin yatırım sözleşmesi teklifi olarak değerlendirilemeyeceğine yönelik kararının ardından geldi. Bu karar, SEC’in iddialarının aksine XRP’nin menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

🎉 $XRP is back!

🇺🇸 Ripple (XRP) is once again available to our U.S.-based users.

Enjoy complete Buy, Sell, Convert, Deposit, and Withdrawal services for Ripple (XRP) across our product ecosystem.

🔍 Explore Ripple — https://t.co/e1QnWq3c6d#ripple #xrp @Ripple #XRPCommunity

— CEX.IO (@cex_io) November 15, 2023