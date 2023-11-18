Ripple’ın XRP’si en eski ve en büyük kripto para borsalarından CEX.io’da listelendi.

Delist etmesinden iki yıl sonra CEX.io, Ripple’ı (XRP) bir kez daha listeleme kararı aldı.

Bu gelişmeyle birlikte CEX.io kullanıcıları yeniden borsa üzerinden XRP satın alabilecek, başka varlıklara dönüştürebilecek ve harici cüzdanlara transfer gerçekleştirebilecek. 2023 yılında Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede önemli zaferler kazanmasının ardından aralarında Coinbase, CryptoCom, Gemini ve Kraken’in yer aldığı birçok önde gelen borsa XRP’yi yeniden listelemişti. Bu kapsamda 2023 yılında yeniden XRP’yi listeleyen en son borsa CEX.io oldu.

Bu gelişme, geride bıraktığımız Temmuz ayında Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in XRP’nin yatırım sözleşmesi teklifi olarak değerlendirilemeyeceğine yönelik kararının ardından geldi. Bu karar, SEC’in iddialarının aksine XRP’nin menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

🎉 $XRP is back! 🇺🇸 Ripple (XRP) is once again available to our U.S.-based users. Enjoy complete Buy, Sell, Convert, Deposit, and Withdrawal services for Ripple (XRP) across our product ecosystem. 🔍 Explore Ripple — https://t.co/e1QnWq3c6d#ripple #xrp @Ripple #XRPCommunity — CEX.IO (@cex_io) November 15, 2023

XRP’nin Popülaritesi Artıyor

2020 yılının Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple’a dava açmasının ardından birçok borsa XRP’yi platformundan delist etmişti. Bu süreçte yalnızca Ripple ve XRP değil, aynı zamanda yatırımcılar ve kripto para piyasasının geri kalanı da ciddi şekilde etkilendi.

Borsalar, düzenleyicilerin baskısı altında kalmamak ve yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermek için XRP’yi delist etme kararı aldı. Coinbase, Kraken ve Kanada platformu Newton gibi borsalar, düzenleyici ve yasal kaygıları gerekçe göstererek XRP’yi platformundan kaldırdı.

Ancak 2023 yılının Temmuz ayında davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in XRP’nin ikincil piyasalardaki satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetmesiyle işler bir anda değişti. Birçok borsa hızlı bir şekilde aksiyon alarak XRP’yi yeniden listeledi. Bu listeleme çılgınlığıyla birlikte yatırımcıların XRP’ye yönelik talebi de ciddi şekilde arttı.

XRP Fiyatında Son Durum Ne?

Ripple (XRP) fiyatı son 30 günlük zaman diliminde önemli ölçüde artış yaladı. Bu yükselişte dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın spot XRP ETF’i başlatacağına dair söylentiler de etkili oldu. Ancak kısa bir süre içerisinde BlackRock bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Söylentilerin yalanlanmasının ardından XRP fiyatı %12’lik kayda değer bir düşüş yaşadı.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde -%0,78 oranında düşüş yaşayan Ripple (XRP) 0,61 dolar bandında işlem görüyor.

Bununla birlikte Ripple ile SEC arasındaki davada bir sonraki duruşmanın 24 Nisan 2024 tarihinde görülmesi bekleniyor. 3 yılı aşkın süredir devam eden davada son 4 aylık süreçte 3 önemli zafer kazanan Ripple için bu davanın sonucu oldukça önemli. Ripple’ın davayı kazanması durumunda bu durumdan hem XRP’nin hem de genel anlamda kripto para piyasasının yeni bir boğa koşusuna başlayabileceği tahmin ediliyor.