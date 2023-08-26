SUI yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatte %9 oranında değer kazandı.

Kısa bir süre önce yükselişe geçerek son altı günün en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin, hafta sonuyla birlikte yeniden düşüşe geçerek 26.000 dolara geri döndü.

Son 24 saatte birçok altcoin nispeten sakin kalırken XRP ve SHIB de dahil olmak üzere birkaç altcoin iyi performans gösterdi.

Bitcoin 26 Bin Dolara Geri Döndü

17 Ağustos’ta Bitcoin bu yılki en kötü işlem günlerinden birini kaydetti. Yaklaşık 3 bin dolarlık değer kaybı yaşayan lider kripto para birimi 25.300 dolara kadar geriledi. Bitcoin (BTC) böylelikle son iki ayın en düşük fiyat seviyesini belirledi.

Her ne kadar Bitcoin sonrasında hızla toparlanarak 26 bin dolar seviyesinin üzerine yükselse de daha fazla devam edemedi ve bu fiyat seviyesinde sabit kaldı. Çarşamba günü 26.800 dolarla son altı günün en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin, şu an için 27.000 dolar direncini desteğe dönüştürmekte başarısız oldu.

Sonuç olarak son 24 saat Bitcoin’de oldukça sakin geçti. Lider kripto para birimi 26.000 dolar bandında işlem görüyor.

Dolayısıyla Bitcoin’in piyasa değeri de bir süredir 508 milyar dolarda sabit kaldı. BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,3 seviyesinde.

SUI ve BONE Haftalık Bazda %20 Değer Kazandı

Son 10 günlük süreçte altcoin’ler de Bitcoin’le benzer bir performans gösterdi. Geride bıraktığımız hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından bu hafta toparlanmaya çalışan altcoin’lerin büyük bir bölümü yatay seyirde işlem görüyor.

Sonuç olarak kripto para piyasasında son 24 saat oldukça sıkıcı geçti. Ethereum, Binance Coin, Ripple, Dogecoin, Tron, Polkadot, Shiba Inu ve Litecoin gibi coin’ler günlük bazda küçük çaplı yükselişler yaşadı.

Cardano ve Solana günlük bazda %2 oranında değer kaybetti. Sonuç olarak ADA 0,25 dolar seviyesine gerilerken SOL de 20 doların altına gerilemeye yaklaştı.

Günlük ölçekte %9 oranında değer kazanan SUI, yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında en iyi performansı gösteren varlık oldu. Shiba Inu’nun BONE token’i de haftalık bazda %20 oranında değer kazandı.

Kripto para piyasasının toplam değeri 1,050 trilyon dolarda sabit kalmaya devam ediyor.