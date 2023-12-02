Son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında Terra (LUNC), Calesita (TIA), IOTA (IOTA) ve Pyth Network (PYTH) yer alıyor.

Bitcoin (BTC) son 24 saatlik zaman diliminde yükselişini sürdürdü ve 39.000 dolarla son 19 ayın zirvesine yükseldi. Bu süreçte kripto para piyasasının geri kalanı da yükselişe geçti. Ethereum 2.100 doların üzerinde, SOL 62,33 dolarda, ADA ise 0,40 dolar sınırında.

Bitcoin (BTC) 39.000 Dolara Yükseldi

Bitcoin (BTC) haftaya kötü bir başlangıç yaptı ve 37.000 doların altına geriledi. Çarşamba günüyle birlikte yeniden yükselişe geçen BTC, 38.000 direncini desteğe çevirmeyi başardı. Cuma günü 39.000 dolara yükselen BTC, böylelikle 2022 yılının Mayıs ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

Bitcoin 2 Aralık günü itibariyle 38.800 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’deki son yükseliş, MicroStrategy’nin son BTC satın alma hamlesinin ardından geldi.

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Son yükselişlerle birlikte Bitcoin’in (BTC) piyasa değer 760 milyar dolara ulaştı. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52’nin üzerine yükseldi.

Chainlink (LINK) Yükselişe Geçti

Son 24 saatlik zaman diliminde Bitcoin (BTC) fiyatında yaşanan yükselişle birlikte altcoin’ler de yukarı yönlü harekete geçti. En yüksek piyasa değerine sahip 20 kripto para birimi arasında en iyi performansı gösteren varlık Chainlink (LINK) oldu. Son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık %7 değer kazanan LINK, 15,68 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İlk 100 kripto para birimi arasında en iyi performans gösteren varlıklar ise şu şekilde:

Terra (LUNC) %21,7

Calestia (TIA) %22,6

IOTA (IOTA) %20,6

Pyth Network (PYTH) %12,9

THORChain (RUNE) 10,6

Stacks (STX) %10

Piyasadaki yükseliş trendine rağmen düşüşteki kripto para birimleri ise şöyle:

Cronos (CRO) -%2,5

Bittensor (TAO) -%2,7

Injective (INJ) -%1

Avalanche (AVAX) -%1

Tron (TRX) -%1

Maker (MKR) -%0,7

Kripto para piyasasında yaşanan son yükselişlerle birlikte piyasanın toplam değeri 10 milyar doların üzernde artış yaşadı ve 1,46 trilyon dolara ulaştı.