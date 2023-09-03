Toncoin (TON) haftalık bazda kaydettiği yükselişle göz kamaştıran kripto paralar arasında ilk sırada yer alıyor. Ancak TON bu listede yalnız değil.

Lider kripto para birimi Bitcoin için oldukça hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Hafta başında Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasının ardından BTC yaklaşık 2.000 dolar değer kazanarak 28.000 doların üzerine yükseldi. Ancak 1 Eylül’de BlackRock başta olmak üzere çeşitli şirketler tarafından yapılan 7 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetti. BTC bu gelişme sonrasında 25.350 dolara geriledi.

Dolayısıyla geride bıraktığımız son 7 günün Bitcoin ve kripto para piyasası için oldukça hareketli geçtiğini söylemek mümkün. Her iki yönde de yaklaşık 2.500 dolarlık düşüş ve yükseliş yaşayan Bitcoin, nihayet günlük bazda sakinleşti ve 26.000 dolar bandında işlem görmeye başladı.

Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de bu süreçte önemli ölçüde sakinleşti. Günlük bazda en iyi performans gösteren altcoin’ler arasında Mina Protocol, Synthetix Network, Algorand ve Cosmos Hub yer alıyor.

Bitcoin’de Fiyat Dalgalanmaları Arttı

Hafta başında Grasycale, SEC’e açtığı davayı kazandı. Sonuç olarak bu gelişmenin ardından kripto para piyasasında fiyat dalgalanmaları arttı. 28.000 dolara yükselerek son birkaç haftanın en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin, sonrasında SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını ertelemesinin ardından 25.350 dolara gerileyerek 11 haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bitcoin hafta sonunda nihayet sakinleşti ve 26.000 dolar bandına yükseldi. Lider kripto para birimi bir süredir bu seviyelerde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 505 milyar dolara geri dönerken BTC’nin altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti ise %48,4 seviyesinde.

Haftanın En Çok Yükselen Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in hafta içerisinde aşağı ve yukarı yönlü sert kırılmalar yaşaması, altcoin’leri de olumsuz etkiledi. Birçok altcoin’de sert yükselişleri sert düşüşler takip etti. Ancak son 24 saatte kripto para piyasasında işler oldukça sakinleşti. ETH, XRP, ADA, DOGE, TRX, DOT, MATIC ve LTC küçük kazançlar elde ederken, diğer yandan BNB, SOL ve SHIB küçük çaplı düşüşler yaşadı.

Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para birimi %2,9 oranında değer kazanan Synthetix Network (SNX) oldu. Onu %2,6 ile KuCoin (KCS) ve %2,3 ile Cosmos Hub (ATOM) takip etti.

Günlük bazda en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında ilk sırada %5,4 ile GALA, %3,1 ile THORChain (RUNE), %2,5 ile Maker (MKR), %2,5 ile Toncoin (TON), %2,4 ile Bitcoin Cash (BCH), %2,3 ile Bitcoin SV (BSV) yer alıyor.

Haftalık bazda en iyi performans gösteren kripto para birimleri ise şu şekilde: Toncoin (TON) %26,3, XDC Network (XDC) %15,9, Maker (MKR) %8,2 ve THORChain (RUNE) %7,7.

CoinMarketCap verilerine göre tüm bu gelişmeler sonucu kripto para piyasasının toplam değeri 1.040 trilyon dolar seviyesinde.