Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti son 24 saatte %1 oranında arttı.

Lider kripto para birimi haftalardır devam eden durgunluk evresini sonlandırdı ve birkaç gün içerisinde yaklaşık 4.000 dolar değer kazandı.

Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yükselişe geçti. Buna rağmen Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki artış dikkat çekiyor.

Bitcoin’de Bir Sonraki Hedef Ne?

Geride bıraktığımız hafta ani bir yükselişle 44.000 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC) bu seviyede tutunmayı başaramadı. Sonuç olarak BTC fiyatı yaklaşık bir hafta boyunca 43.000 dolar bandında işlem görüyordu.

8 Şubat Perşembe günüyle birlikte tekrar yükselişe geçen BTC, spot ETF’lerin işlem görmeye başladığı 11 Ocak tarihinden bu yana ilk kez 45.000 dolara yükseldi.

Küçük bir fiyat düzeltmesinin ardından Cuma günü yükseliş trendini sürdüren Bitcoin (BTC) böylelikle 46.750 dolara kadar yükseldi.

Son 24 saatte %4,22 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 46.550 dolar bandında işlem görüyor. Bununla birlikte önde gelen analistlerden Bitcoin’in bir daha 40.000 doların altına gerilemeyeceğine dair tahminler geliyor. Son yükselişlerle birlikte Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 913 milyar dolara yükseldi.

Son 24 saatte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti de %1 oranında artış yaşadı. CoinMarketCap verilerine göre şu anda Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %51,9 seviyesinde.

Günün En Çok Yükselen Altcoin’leri

Bitcoin’in yönünü yukarı çevirmesiyle altcoin’ler de harekete geçti. Günlük bazda %2 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 2.500 dolar sınırına dayandı. Binance Coin (BNB) de son 24 saatte %2 değer kazanarak 322 dolara yükseldi.

En büyük 20 kripto para birimi arasında en iyi performansı %3,47 oranında değer kazanarak 105 dolara yükselen Solana (SOL) kaydetti.

İlk 100 arasında ise en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Dymension (DYM) %18,45 Beam (BEAM) %15,4 THORChain (RUNE) %14,22 Pyth Network (PYTH) %11,68 Bonk (BONK) %8,04 Flow (FLOW) %7,51 ORDI (ORDI) %7,39 Akash Network (AKT) %6,49 Stacks (STX) %5,49 Injective (INJ) %5,05

Son 24 saatteki fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,94 oranında artarak 1,76 trilyon dolara yükseldi. Bu da 50 milyar dolarlık bir artışa denk geliyor. Kripto para piyasasının toplam değeri Çarşamba gününden bu yana ise yaklaşık 110 milyar dolarlık artış yaşadı.