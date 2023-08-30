En büyük 3. BTC cüzdanının sahibi belli oldu. Söz konusu gizemli cüzdan son 3 ay içerisinde 3 milyar dolarlık BTC biriktirmişti. Dünyanın en büyük 3. BTC cüzdanının Robinhood’a ait olduğu ortaya çıktı.

Robinhood kısa bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından menkul kıymet olarak kabul edilen kripto para birimlerini platformundan kaldırmıştı.

Başlangıçta gizemli cüzdanın Winklovoss ikizlerinin kripto para borsası Gemini’ye ya da dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’a ait olduğu tahmin ediliyordu. Ancak Arkham Intelligence verileri, şu anda 3,08 milyar doların üzerinde Bitcoin tutan cüzdanın arkasında aslında Robinhood’un olduğunu ortaya çıkardı.

Kripto para topluluğu söz konusu cüzdanın Gemini borsasının BTC adreslerinden biri olduğu tahmin ediyordu. Bununla birlikte cüzdan adresinin dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’a ait olduğuna dair spekülasyonlar da azımsanamayacak düzeydeydi. Çünkü söz konusu cüzdan adresine yapılan ilk transferler, BlackRock’un spot ETF başvurusundan bulunmasından bir ay önce, 16 Mayıs’ta gerçekleştirilmişti.

Ancak Arkham Intelligence söylentilere son noktayı koydu ve gizemli cüzdan adresinin Robinhood’a ait olduğunu ortaya çıkardı. Şu ana kadar Robinhood cephesinden bu konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

Robinhood ve Kripto Paralar

Komisyonsuz yatırım platformu Robinhood’un gelirleri 2023 yılının 2. çeyreğinde %20’lik düşüş yaşayarak 31 milyon dolara geriledi. Bu düşüşün, Robinhood’un SEC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanan kripto para birimleri Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polygon’u (MATIC) delist etmesi nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.

Robinhood CEO’su Vlad Tenev, düşük performansa rağmen aracı kurumun kripto para sektöründe aktif bir yatırımcı olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.