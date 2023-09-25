Elon Musk, Twitter’ın (X) ikonik logosuyla ciddi bir sorunu var gibi görünüyor. Kısa bir süre önce Twitter’ın adını “X” olarak değiştiren Elon Musk, daha sonra popüler mikroblog platformunun ikonik kuş logosunu da değiştirmişti.

Görünüşe bakılırsa Elon Musk, Twitter’ın ikonik kuş logosunun izlerini platformdan silmeye kararlı. Elon Musk, Twitter’ın logosunu değiştirdikten aylar sonra bu kez da kuş evi şeklindeki ana sayfa butonunun emekli edileceğini açıkladı.

𝕏 should retire this bird house icon which is currently being used for 'home' @X pic.twitter.com/8gEBYAd2Dt — DogeDesigner (@cb_doge) September 24, 2023

Dogecoin topluluğundan DogeDesigner adlı bir X (Twitter) kullanıcısı yaptığı paylaşımla Elon Musk’a seslendi. DogeDesigner konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

X, şu anda ‘Ana Sayfa’ butonu olarak kullanılan bu kuş evi simgesini emekliye ayırmalıdır.

Twitter’ın patronu Elon Musk, DogeDesigner’dan gelen bu talebe kayıtsız kalamadı ve paylaşımın altına “Kaldıracağız.” yorumunu bıraktı.

Bu gelişmenin ardından X’in ana sayfa butonundaki kuş evi ikonunun yerini “X” harfinin alması bekleniyor.

Bununla birlikte ana sayfa butonu olarak “X” harfinin kullanılması kafa karıştırıcı olabilir. Zira X aynı zamanda popüler mikroblog platformunun logosu olarak kullanılıyor. Elon Musk ve ekibinin bu yönde bir adım atması durumunda halihazırda alt alta olan Twitter’ın logosu ve ana sayfa butonu “X” harfinden oluşacak.

Twitter, ikonik kuş logosuyla birlikte dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşmıştı. Yalnızca Twitter adlandırması değil, aynı zamanda platformdaki paylaşımların “tweet” olarak adlandırılması ve kuş logosu, popüler platformun ikonik özelliklerinden biri haline gelmişti.

Ancak Elon Musk, bu yılın başlarında Twitter’ın tüm bu ikonik özelliklerini bir bir değiştirmeye başladı. İlk olarak Twitter’ı yeniden markalayarak adını “X” olarak değiştiren Elon Musk, sonrasında platformun ikonik kuş logosunu da “X” logosuyla güncelledi.

Elon Musk, Twitter’ın (X) San Francisco’daki genel merkez binasının üzerine dev bir X logosu yerleştirerek sosyal medya platformu hakkındaki tartışmaları daha da körükledi.

Elon Musk Twitter’ın Adını Neden Değiştirdi

Twitter’ın “X” olarak yeniden markalanması hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, platformun artık 140 karakterlik paylaşımlardan çok daha fazlasını vadettiğini ifade etti.

Twitter’dan geriye kalan kalıntılardan biri de ana sayfadaki ikonik kuş logosuydu. Görünüşe bakılırsa Elon Musk bu durumun farkında ve çok kısa bir süre içerisinde platformun ana sayfa ikonunu değiştirecek.

Bu nedenle artık Twitter’ın kuş evi şeklindeki ana sayfa butonuna veda etme zamanı geldi.