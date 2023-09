Elon Musk, Twitter’ın (X) ikonik logosuyla ciddi bir sorunu var gibi görünüyor. Kısa bir süre önce Twitter’ın adını “X” olarak değiştiren Elon Musk, daha sonra popüler mikroblog platformunun ikonik kuş logosunu da değiştirmişti.

Görünüşe bakılırsa Elon Musk, Twitter’ın ikonik kuş logosunun izlerini platformdan silmeye kararlı. Elon Musk, Twitter’ın logosunu değiştirdikten aylar sonra bu kez da kuş evi şeklindeki ana sayfa butonunun emekli edileceğini açıkladı.

𝕏 should retire this bird house icon which is currently being used for 'home' @X pic.twitter.com/8gEBYAd2Dt

— DogeDesigner (@cb_doge) September 24, 2023