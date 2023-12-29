Bitcoin liderliğindeki kripto para piyasası 2023 yılında göz kamaştıran bir performans sergiledi.

Yıla 16.500 dolar bandında başlayan Bitcoin (BTC) %180’in üzerinde değer kazanarak 45.000 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte altcoin’ler de Bitcoin’e eşlik etti. Birçok altcoin son bir yılın en yüksek fiyat seviyelerini kaydetti.

Elbette bu yükselişte BlackRock ve diğer dev varlık yönetim şirketlerinin spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler ve yaklaşan blok ödülü yarılanması etkili oldu.

2023 yılı Bitcoin için bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Yatırımcıların varlığa ilgisi arttı ve bir zamanlar spekülatif bir varlık olarak görülen Bitcoin (BTC) dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının dikkatini çekmeye başladı.

2022 yılındaki çöküşlere ve iflaslara rağmen 2023 yılındaki toparlanma, Bitcoin’in temellerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bitcoin 2023 Yılında Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Bundan sadece iki yıl önce Bitcoin fiyatı 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmişti. Ancak takip eden 12 ayda işler bir anda tersine döndü.

2022 yılı kripto para sektörü için kabus gibi geçti. Terraform Labs ekosisteminin çöküşü, Sam Bankman-Fried’ın kripto para borsası FTX’in iflası gibi gelişmeler sonucunda kripto para piyasası deyim yerindeyse kan gölüne döndü. Bu süreçte kripto para yatırımcıları milyarlarca dolarlık kayıplar yaşadı, sonuç olarak yatırımcıların piyasaya güveni önemli ölçüde azaldı.

Bitcoin 2023 yılına 16.500 dolar bandında başladı takip eden aylarda kayda değer bir şekilde değer kazandı. 2022 yılına rağmen Bitcoin’in 2023 yılının ilk aylarında kaydettiği yükseliş Bitcoin’in öldüğünü iddia eden birçok kişiyi şaşırttı. Yıla 16.500 dolar seviyesinde başlayan BTC Aralık ayının başında, 12 ayın en yüksek seviyesi olan 45.000 ABD dolarına ulaştı. Veriler, Bitcoin’in 2023 yılında yaklaşık 28.500 dolar yani %160 oranında değer kazandığını gösteriyor.

Özellikle 2023 yılının Mart ayında Silicon Valley Bank’in (SVB) çöküşüyle patlak veren bankacılık krizi, Bitcoin’e olan güveni, eşler arası para birimlerine yönelik ilgiyi ve merkezsizlik konusundaki tartışmaları arttırdı. Geleneksel bankacılık sistemlerinin bir kez daha başarısızlığa uğramasının ardından insanlar daha fazla şeffaflık aramaya başladı. Bu da Bitcoin’in yıldızını parlattı ve itibarını sağlamlaştırdı.

Yükseliş trendi yıl boyunca devam etti. Haziran ayında yönetimi altında yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık bulunan BlackRock, SEC’e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. BlackRock’ın ardından Fidelity gibi önde gelen diğer varlık yönetim şirketleri de spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu.

Yaklaşık %180 oranında değer kazanarak 16.500 dolardan 45.000 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC), kaydettiği bu göz kamaştırıcı performansla makroekonomik gelişmelere ve jeopolitik risklere rağmen kendini bir kez daha kanıtlamayı başardı.

2023 Yılında Bitcoin’de Yaşanan Olumlu Gelişmeler

Gelin bu yıl Bitcoin fiyatındaki fiyat hareketliliklerine doğrudan ve dolaylı olarak etki eden katalizörlere yakından bakalım:

Silicon Valley Bank (SVB) Çöküşü

Silicon Valley Bank’ın (SVB) çöküşü, 2023 yılında yaşanan en önemli olaylar arasında yer alıyor. ABD’nin en büyük 18. bankası SVB’nin çöküşü, kripto paraları tekrar ilgi odağı haline getirdi.

Geleneksel bankacılık sektörünü sarsan bu gelişme, merkezsiz para birimlerine yönelik ilgiyi arttırdı. Bitcoin’in merkezi olmayan yapısının ve fonların herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma ihtiyaç duyulmaksızın saklanabilmesi Bitcoin’in 30.000 doların üzerine yükselmesiyle sonuçlandı.

SEC’in Binance ve Coinbase’e Açtığı Davalar

Bu yıl yaşanan en önemli olaylardan biri de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Binance ve Coinbase’e açtığı davalar. Özellikle Terraform Labs ve FTX facialarının ardından dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, kripto para piyasasına yönelik baskılarını arttırdı. Sonuç olarak bu baskı kripto para piyasasında olumsuz bir etki yarattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Haziran ayında Binance ve Coinbase’e karşı açtığı davalar BTC’nin fiyatı üzerinde ağır bir baskı oluşturdu ve dönemsel olarak düşüşlere yol açtı.

2023 yılının Haziran ayında SEC, Binance ve Coinbase’i diğer suçlamaların yanı sıra kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirmekle suçladı. SEC’in açtığı bu davalar, kripto para birimlerinin menkul kıymet mi, emtia mı yoksa farklı bir varlık sınıfı olarak mı değerlendireceğine dair tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geldi. SEC Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polygon (MATIC) gibi önde gelen kripto para birimlerini menkul kıymet olarak sınıflandırdı ve dolayısıyla bu varlıklar SEC’in bu hamlesinden olumsuz etkilendi.

Sonuç olarak kripto para piyasası bu gelişmenin ardından düşüşe geçti. Birçok kripto para projesi ilk ayda yaşadıkları iyi performansa rağmen çift haneli oranda düşüş yaşadı. SEC’in dava açmadan önce Coinbase’e bir Wells Bildirimi gönderdiği göz önünde bulundurulduğunda bu gelişme pek de sürpriz olmadı. Diğer yandan Binance, özellikle BNB token’ı ve BUSD stablecoin’i ile ilgili olarak yıllardır SEC’in incelemesi altındaydı.

Binance, Kasım ayında ABD’de hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etti ve ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile uzlaşmaya vararak 4,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırıldı. Uzlaşma kapsamında borsanın kurucusu Changpeng Zhao CEO’luk görevinden istifa etti ve yerine Binance’in Bölgesel Piyasalar Müdürü Richard Teng getirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Binance’in ve kurucusu Changpeng Zhao’yu borsada yeterli düzeyde kara para aklama karşıtı (AML) önlemler uygulamadığı için suçlu buldu. Changpeng Zhao da hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Binance ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki uzlaşmanın SEC’in Binance’e yönelik yürüttüğü soruşturmayla hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Dolayısıyla Binance ile SEC arasındaki yasal savaşın hala devam ettiğini söylemek mümkün. SEC, Binance’in ABD Adalet Bakanlığı’yla vardığı uzlaşmayı kendi açtığı davalarda kanıt olarak kullanmayı planladığını belirtti.

Her ne kadar Binance ile SEC arasındaki dava, doğrudan Bitcoin’i etkilemese de dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in SEC tarafından dava edilmesi, 2023 yılında yatırımcıların piyasaya bakış açısını ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

BlackRock Kripto Para Piyasasına Giriş Yaptı

2023 yılının Haziran ayı SEC’in Binance ve Coinbase’e açtığı davaların yanı sıra BlackRock’ın kripto para piyasına girme kararı alması açısından önemli. 16 Haziran’da dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, iShares Bitcoin Trust olarak adlandırılan bir spot Bitcoin ETF başvurusu için SEC’in kapısına dayandı.

SEC şimdiye kadar yapılan tüm spot Bitcoin ETF başvurularını ya reddetti ya da erteledi. Ancak BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i başvurusunda bulunması bir anda dengeleri değiştirdi. Çünkü yönetimi altında 10 trilyon dolarlık varlık bulunan BlackRock şimdiye kadar SEC’e yaptığı 576 ETF başvurusundan 575’i için onay aldı. Bu nedenle kripto para piyasasında BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusu için de onay alacağına dair bir beklenti oluştu.

BlackRock’ın finans dünyasındaki itibarı ve etkisi, şirketin CEO’su Larry Fink’in siyasi nüfuzu, bu beklentideki artışı haklı çıkarıyor.

BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması doğal olarak kripto para piyasasında büyük bir heyecan yarattı. Bu gelişmenin medyaya yansımasının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı 26.000 dolara kadar yükseldi. Ekim ayında BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunun sembolü Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) web sitesinde listelendi. Her ne kadar bu listeleme, SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu kesin olarak onaylayacağı anlamına gelmese de kripto para topluluğunda önemli bir gelişme olarak yorumlandı.

Bu gelişmenin ardından Bitcoin (BTC) fiyatı bir kez daha yükselişe geçerek 35.000 doları aştı.

Peki Bitcoin bu denli iyi bir yıl geçirirken bu süreçte geleneksel piyasalarda hisse senetleri nasıl bir performans gösterdi?

2023 yılında yaklaşık %180 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) bu yükselişle birçok önde gelen varlığı geride bıraktı. Bununla birlikte bazı hisse senetleri Bitcoin’den önemli miktarda daha iyi performans gösterdi.

İşte Bitcoin’den daha iyi veya yakın performans gösteren hisse senetlerinden bazıları:

Coinbase (COIN) +%310,8

NVIDIA (NVDA) +%225,7

Tesla (TSLA) +%121,7

Apple (AAPL) +%54,5

Hem Nvidia hem de Coinbase, Bitcoin’deki %180’lik yükselişe kıyasla daha iyi performans gösterdi. Bununla birlikte hem Coinbase’in hem de NVIDIA’nın kripto para sektörüyle bağlantılı olması dikkat çekiyor. Coinbase, ABD’nin ve dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biriyken NVIDIA ise Bitcoin madenciliğinde kullanılan GPU’ların en büyük üreticilerinden bir tanesi. Bu, kripto para piyasasındaki astronomik yükselişlerin aynı zamanda kardeş sektörleri de dolaylı olarak olumlu etkilediği şeklinde yorumlanabilir.

2024 yılının Nisan ile Mayıs ayları arasında Bitcoin’de blok ödülü yarılanması gerçekleşecek. Her dört yılda bir gerçekleşen bu olay, kripto piyasasındaki döngüyü dolaylı olarak etkiliyor. Tarihsel veriler, kripto para piyasasının blok ödülü yarılanmasını takip eden süreçte astronomik yükselişler kaydettiğini gösteriyor. Bu anlamda yatırımcıların piyasa hissiyatındaki yükselişin nedenlerinden bir tanesi de bu.

BTC Güvenli Bir Yatırım mı?

Bitcoin 2023 yılında göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. Peki Bitcoin iyi bir yatırım mı?

Volatilite yani fiyat dalgalanmaları Bitcoin’in doğasında var. Bitcoin (BTC) fiyatı yasal düzenlemelerden kurumsal benimsemeye kadar çeşitli faktörlerin etkisiyle hızlı ve büyük fiyat dalgalanmaları yaşayabiliyor. Fiyat dalgalanmaları her ne kadar Bitcoin (BTC) yatırımcılara ciddi kazanç potansiyeli sunsa da kayıp risklerini de beraberinde getiriyor.

Bununla birlikte başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar, hisse senedi, tahviller ve geleneksel yatırım araçlarının aksine henüz çok kısa sayılabilecek bir süredir bizimle. Bu nedenle kripto para düzenlemeleri konusunda henüz yeterli ve gerekli adımlar atılmış değil. Bu da kripto paralara belirsizlik katan unsurlardan biri.

Özellikle geleneksel yatırım araçlarına aşina olan yatırımcıların, Bitcoin’in yüksek getiri potansiyeli kadar sert düşüş riskini de göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu nedenle kripto paralara yatırım yapmak için geleneksel yatırım araçlarını terk etmek yerine riski azaltmak için bir sepet portföy oluşturmak daha akıllıca olacaktır.

Yatırımcıların kripto paraların riskli olduğunun farkında olarak geleneksel yatırım araçları ile kripto paralar arasında bir denge kurması mantıklı olabilir.