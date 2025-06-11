TSLA hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde %2,63 artışla 334,67 dolara yükseldi. Bu toparlanmanın arkasında, Elon Musk’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’tan açıkça özür dilemesi ve Tesla’nın otonom araç filosunun 22 Haziran’da yola çıkabileceğine dair sinyaller yer alıyor.

Siyasi Gerilim Azalırken Odak Tekrar Yeniliklerde

Trump’ın desteklediği “Big, Beautiful Bill” tasarısına dair tartışmaların yatışmasıyla birlikte yatırımcılar, Tesla’nın kısa vadeli risklerinden ziyade uzun vadeli projelerine yeniden odaklanmaya başladı. Özellikle şirketin yapay zekâ destekli otonom araçları, dikkatleri üzerine çekiyor.

Dün itibarıyla Tesla, Teksas’ın Austin kentinde resmi otonom araç operatörü olarak listelendi. Bu gelişmenin ardından şirketin hisseleri %5,67 yükseldi. Hizmetin başlangıç tarihi olarak 22 Haziran öne çıksa da Musk, güvenlik endişeleri nedeniyle lansmanın ertelenebileceğini belirtti.

Tesla’nın ismi, Austin Ulaşım ve Kamu Hizmetleri Müdürlüğü web sitesinde Waymo gibi rakiplerle birlikte yer aldı. Ancak Tesla’nın donanım maliyeti birim başına yaklaşık 30.000 dolar seviyesindeyken, Waymo’nun araçları 150.000 dolar ile 200.000 dolar arasında değişiyor. Bu da Tesla’ya önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Yılın En Yüksek Seviyesinden %14 Geride

Her ne kadar son yükselişler yatırımcıları umutlandırsa da, Tesla hissesi 2025 yılı genelinde hâlâ %14 düşüşte. Bunun başlıca nedenleri arasında:

Elektrikli araç sektöründe talep yavaşlaması

Bazı projelerde yaşanan gecikmeler

Elon Musk’ın siyasi açıklamalarıyla ilgili kamuoyu tartışmaları yer alıyor.,

Robotaksi girişiminin, Tesla’nın büyüme beklentilerine yeniden ivme kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak bazı yatırımcılar hâlâ güvenlik riskleri, regülasyon belirsizlikleri ve Elon Musk’a yönelik kamuoyu algısı nedeniyle temkinli hareket ediyor.