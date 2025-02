Elon Musk’ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Ripple’a karşı devam eden davada SEC’in kötü yönetildiği iddialarını araştırmak için halktan ipuçları toplayarak bir kamu denetim girişimi başlattı. DOGE ayrıca hükümet operasyonlarındaki uzun süredir devam eden verimsizlikleri ortaya çıkarabileceğini düşündüğü gizli bir IRS sistemine erişim talebinde bulundu.

Girişim, X (eski adıyla Twitter) platformundaki @DOGE_SEC hesabı üzerinden yürütülüyor ve halka, SEC’in eylemleriyle ilgili bilgi paylaşma çağrısında bulunuyor. Hesabın yaptığı ilk açıklamada, topluluğun katılımı istenerek şu ifadeler kullanıldı:

DOGE’ye göre, bu yeni girişim SEC içinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlıyor. İddialara göre, verimsizlikler ve tartışmalı uygulamalar, dijital varlıkların doğru şekilde denetlenmesini engelledi ve blockchain yeniliklerinin önünü kesti.

Atılan bu adım, SEC’in eylemlerini bağımsız bir gözlemci olarak takip ederek düzenleyici kurum içinde daha verimli ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

DOGE is seeking help from the public! Please DM this account with insights on finding and fixing waste, fraud and abuse relating to the Securities and Exchange Commission.

— DOGE SEC (@DOGE_SEC) February 17, 2025