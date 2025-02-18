Elon Musk’ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Ripple’a karşı devam eden davada SEC’in kötü yönetildiği iddialarını araştırmak için halktan ipuçları toplayarak bir kamu denetim girişimi başlattı. DOGE ayrıca hükümet operasyonlarındaki uzun süredir devam eden verimsizlikleri ortaya çıkarabileceğini düşündüğü gizli bir IRS sistemine erişim talebinde bulundu.

DOGE’den SEC’e Yakın Takip

Girişim, X (eski adıyla Twitter) platformundaki @DOGE_SEC hesabı üzerinden yürütülüyor ve halka, SEC’in eylemleriyle ilgili bilgi paylaşma çağrısında bulunuyor. Hesabın yaptığı ilk açıklamada, topluluğun katılımı istenerek şu ifadeler kullanıldı:

“DOGE, halktan yardım istiyor! İsrafı, dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı tespit edip düzeltmek için bu hesaba mesaj atarak görüşlerinizi paylaşın.”

DOGE’ye göre, bu yeni girişim SEC içinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlıyor. İddialara göre, verimsizlikler ve tartışmalı uygulamalar, dijital varlıkların doğru şekilde denetlenmesini engelledi ve blockchain yeniliklerinin önünü kesti.

Atılan bu adım, SEC’in eylemlerini bağımsız bir gözlemci olarak takip ederek düzenleyici kurum içinde daha verimli ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

DOGE is seeking help from the public! Please DM this account with insights on finding and fixing waste, fraud and abuse relating to the Securities and Exchange Commission. — DOGE SEC (@DOGE_SEC) February 17, 2025

DOGE’nin Girişimi Kripto Düzenlemelerini Etkiler mi?

DOGE’nin hamlesi, bazıları tarafından SEC üzerinde daha fazla denetim sağlama girişimi olarak görülürken, bazıları ise merkezi olmayan bir kripto topluluğunun hükümet kurumlarını etkileyecek güce sahip olup olmadığı konusunda şüpheli. Tüm şüphelere rağmen, DOGE’nin girişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kripto dünyasında, düzenleyicilerin hesap vermesi gerektiği fikri destek buldu.

Sıra IRS’de

Öte yandan ekip, ABD vergi mükelleflerinin mali kayıtlarını içeren gizli bir IRS sistemine erişim talebinde bulundu. Bu talep onaylanırsa, DOGE yetkilileri, vergi beyannameleri ve banka bilgileri gibi hassas IRS verilerine erişim kazanacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Harrison Fields, “Bu sisteme erişim, israfı, dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı tespit edip düzeltmek için gerekli,” diyerek Musk’ın bu girişimiyle devlet kurumlarındaki mali verimsizlikleri ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Fields ayrıca, vergi mükelleflerinin paralarının nasıl yönetildiği konusunda şeffaflık hakkına sahip olduğunu da ifade etti.

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