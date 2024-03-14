En popüler memecoin Dogecoin (DOGE), Elon Musk’ın yaptığı bir paylaşımın ardından yükselişe geçti.

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, bir gün Dogecoin’in Tesla tarafından ödeme yöntemi olarak kabul edileceğini açıkladı.

Berlin’deki Tesla üretim tesisinde halka hitap eden Elon Musk’a Tesla’nın Dogecoin’i ödeme yöntemi kabul edip etmeyeceği soruldu. Musk bu soruya yanıt olarka şunları kaydetti:

Bir noktada Tesla için Dogecoin ödemelerini kabul etmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama şu anda Tesla yan ürünlerini DOGE ile alabilirsiniz ki bu harika bir şey. Dogecoin aya gidecek.

Elon Musk, Tesla ve SpaceX fabrikarlarında yürürken rastgele insanlardan DOGE’u desteklemesi için birçok talep aldığını ifade etti. Elon Musk şunları kaydetti:

Biliyor musunuz, Dogecoin halkın kriptosu, onu destekleyeceğim. Pek çok zengin insan Bitcoin’i destekliyor ama fabrikalarda çalışan insanlar dogecoin’i desteklememi isterse desteklerim.

Elon Musk daha önce 2022 yılının Ocak ayında Tesla yan ürünleri için Dogecoin’le (DOGE) ödeme kabul etmeye başlamıştı.

DOGE Yeniden Yükselişe Geçti

Elon Musk’ın yukarıdaki açıklamalarının ardından DOGE, Perşembe günü Asya seansında yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %14’e varan yükseliş yaşayan DOGE, 0,1894 dolara kadar yükseldi.

En popüler memecoin DOGE, geride bıraktığımız hafta %43 oranında değer kazanmıştı. Şu anda 0,183 dolardan işlem gören DOGE, 2021 yılında kaydettiği 0,731 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden hala %75 daha düşük bir seviyede işlem görüyor.

Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında 0,08 dolar seviyesinde işlem gören DOGE, son dönemde memecoin’lerde yaşanan astronomik yükselişlerden nasibini aldı ve son bir aylık zaman diliminde %121,49 oranında değer kazandı.

CoinGecko verilerine göre 26,5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan DOGE, en büyük 10. kripto para konumunda.

Diğer Memecoin’ler de Yükselişte

DOGE’un yanı sıra diğer memecoin’ler de son 24 saatte kayda değer yükselişler yaşadı. Son 24 saatte WIF %44,3, PEPE %14,5, BONK %18,6 ve Floki %6,8 oranında değer kazandı.

CoinGecko verilerine göre şu anda memecoin’lerin toplam piyasa değeri 65,7 milyar dolar seviyesinde.