Elon Musk, kısa bir süre önce X hesabı üzerinden paylaştığı görselde Shiba Inu köpeğine ve D.O.G.E ifadesine yer verdi.

Donald Trump seçimleri kazanması halinde Elon Musk’ı bakan veya danışman olarak atayacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından Elon Musk, 20 Ağustos’ta D.O.G.E ifadesinin yer aldığı bir görselle birlikte “Göreve hazırım.” mesajını paylaştı. Dogecoin’in en önemli destekçilerinden biri olan ve DOGE’un Babası olarak anılan Elon Musk’ın bu paylaşımı, kripto para topluluğunda da geniş yankı uyandırdı.

D.O.G.E kısaltması burada iki anlama geliyor. Birincisi, “Department of Government Efficiency” yani Hükümet Verimliliği Departmanı. Musk, bu yeni komisyonun başına geçme isteğini belirtirken aynı zamanda favori kripto para birimi olan Dogecoin’e de bir gönderme yapıyor. Donald Trump, seçim zaferi durumunda Musk’ı bu komisyonun başına atayacağını söylemişti.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024