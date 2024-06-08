Milyarder Elon Musk, yeni tweetiyle kripto topluluğunu, özellikle DOGE yatırımcılarını heyecanlandırdı.

SpaceX, Tesla X ve xAI gibi teknoloji şirketlerinin kurucusu Elon Musk, SpaceX’in son başarısını kutlayan bir paylaşım yaptı.

Falcon 9’un Başarısı

Elon Musk kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Falcon 9’un 300. inişini kutladı. SpaceX tarafından geliştirilen Falcon 9, uzaya insan ve yük taşımak için yeniden kullanılabilir bir roket. Söz konusu roket, insan ve yük taşımacılığının maliyetini düşürüyor.

SpaceX’in web sitesinde yer alan bilgilere göre, Falcon 9 bugüne kadar toplamda 343 fırlatma, 300 iniş ve 274 yeniden uçuş gerçekleştirdi. Elon Musk, bu gelişmeyi “300” paylaşımıyla duyurdu.

Kripto Topluluğunun Tepkisi

Bu mesaj özellikle DOGE toplulukları olmak üzere kripto para topluluğunda büyük coşkuyla karşılandı. Elon Musk’ın “300” paylaşımına yanıt olarak “420” tweetleri attı. 420 sayısı Elon Musk’ın favori kripto para birimi Dogecoin ile özdeşleşiyor. 420 sayısı Dogecoin günü olarak kutlanan 20 Nisan (4.20) tarihi anlamına geliyor.

Elon Musk’ın bu paylaşımının ardından birçok hesap Gerard Butler’ın başrolünde oynadığı “300” Spartalı filmine gönderme yaptı. Filmin “This is Sparta” sahnesi viral olmuş ve internette popüler bir meme haline gelmişti.

Elon Musk, şirketi SpaceX ile, Mars’a insanlı bir görev gerçekleştirip orada koloni kurmayı hedefliyor. Elon Musk kısa süre önce verdiği bir röportajda insanlığın önümüzdeki yedi veya sekiz yıl içinde Mars’a iniş yapmasını beklediğini söyledi.