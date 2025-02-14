Geçtiğimiz ayın sonunda Visa’nın, Elon Musk’ın X Money platformu ile iş birliği yapması, sosyal medya ağının yakın zamanda kripto para transferlerine olanak tanıyacağı yönünde beklentilere yol açtı.

Hem kripto hem de dijital ödemeler dünyasında önemli bir konumda bulunan Fireblocks Ödemeler ve Ağ Bölümü Başkan Yardımcısı Ran Goldi, bu söylentileri doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Goldi, “Duyduğum kadarıyla, X Money’nin 2025’in sonuna kadar kriptoya hazır hale gelmesi bekleniyor. Büyük ödeme şirketleri bize gelerek dijital varlık stratejisi istediklerinde, X’in bu yıl sonunda kripto ödemelerini kabul edebileceğini öngörüyorlar.” dedi.

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Dijital Ödemelerde Kriptonun Geleceği

Goldi, son dönemde dijital ödeme şirketlerinin kripto stratejileri geliştirme konusunda artan ilgisine dikkat çekti. Özellikle “gig ekonomisi çalışanlarına” ve “pazar yerlerine” ödeme yapma konusuna odaklandıklarını belirtti.

Fireblocks, 2022’de 8 milyar dolar değerleme ile 550 milyon dolar yatırım alarak büyümesini sürdürdü. Şirket, hem geleneksel finans kurumlarına (örneğin Bank of New York Mellon Corporation) hem de dijital varlık ekosistemine özgü büyük organizasyonlara (MoonPay ve Revolut gibi) destek vererek kripto ödeme dünyasında önemli bir rol oynuyor

Goldi, “Yaklaşık üç yıl önce rotamızı ödemelere çevirdik çünkü asıl faydanın buradan geleceğine inanıyoruz” dedi. Şu anda Fireblocks, dünya çapındaki blockchain işlemlerinin yüzde on beşini destekliyor ve sınır ötesi dijital ödemelerin kabul edilmesini, yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlıyor.