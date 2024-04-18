Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk kripto paralara, özellikle de Dogecoin’e yakınlığıyla biliniyor. Dolayısıyla iş insanının açıklamaları, topluluk tarafından yakından takip ediliyor.

Musk, son dönemde geçtiğimiz yıllarda satın aldığı ve adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunu iyileştirmeye kafa yoruyor. Musk’ın platform ile ilgili yeni planı da topluluğu heyecanlandırdı.

Vine X’te Geri Dönecek

X’te Elon Musk’ın takip ettiği Dogecoin ile ilişkili hesap DogeDesigner’a göre, X’e yeni bir özellik geliyor. 2010’larda popüler olan ve kısa video trendini başlattığını söyleyebileceğimiz sosyal medya Vine, X’e gelecek.

DogeDesigner’a göre, Elon Musk da bu söylentiyi doğruladı.

Elon Musk, Vines’ın X’te geri döneceğini şimdi doğruladı. Instagram Reels, YouTube Shorts ve Tiktok’a geçmiş olsun.

Elon Musk just confirmed that Vines will make a come back on 𝕏 RIP Instagram Reels, YouTube Shorts and Tiktok 🪦 pic.twitter.com/tMAxmgG7B7 — DogeDesigner (@cb_doge) April 17, 2024

Elon Musk’ın Botlarla Mücadele Planı

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde X ile ilgili çok daha büyük çaplı bir plan ortaya attı.

Platformda bol sayıda bulunan ve yapay zeka (AI) gibi teknolojiler sayesinde geleneksel filtrelerden kurtulan botlar ile mücadele etmek isteyen Musk, X’teki neredeyse tüm işlemleri ücretli yapmayı planlıyor.

Bu işlemler arasında yeni gönderi paylaşmak, gönderi beğenmek, yanıtlamak ve yer işaretlerine eklemek dahil platformda gerçekleştirilebilecek neredeyse tüm işlemler yer alıyor.

Tabii ki bu fikir topluluğun pek de hoşuna gitmedi. Plana tepki gösteren isimlerden biri olan Ripple CTO’su David Schwartz, “Hani ifade özgürlüğüne değer veriyordun?” diye sordu.

Elon Musk, bunun botlar ile mücadele etmenin tek yolu olduğunu düşünüyor.