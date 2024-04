Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk kripto paralara, özellikle de Dogecoin’e yakınlığıyla biliniyor. Dolayısıyla iş insanının açıklamaları, topluluk tarafından yakından takip ediliyor.

Musk, son dönemde geçtiğimiz yıllarda satın aldığı ve adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunu iyileştirmeye kafa yoruyor. Musk’ın platform ile ilgili yeni planı da topluluğu heyecanlandırdı.

X’te Elon Musk’ın takip ettiği Dogecoin ile ilişkili hesap DogeDesigner’a göre, X’e yeni bir özellik geliyor. 2010’larda popüler olan ve kısa video trendini başlattığını söyleyebileceğimiz sosyal medya Vine, X’e gelecek.

DogeDesigner’a göre, Elon Musk da bu söylentiyi doğruladı.

Elon Musk just confirmed that Vines will make a come back on 𝕏

RIP Instagram Reels, YouTube Shorts and Tiktok 🪦 pic.twitter.com/tMAxmgG7B7

— DogeDesigner (@cb_doge) April 17, 2024