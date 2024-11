DEXscreener verilerine göre Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya paylaşımının ardından, sincap temalı memecoin PNUT’ın piyasa değeri kısa süreliğine 125 milyon dolara kadar yükseldi.

Memecoin PNUT token, New York yetkililerinin Peanut adındaki ünlü evcil sincaba el koyup uyutmasıyla başlayan ve büyük yankı uyandıran bir haberden ilham aldı.

Sincabın sahipleri Mark ve Daniela Longo, gözyaşları içinde çekilen ve TikTok’ta hızla yayılan videolarıyla viral oldu ve büyük bir kamuoyu tepkisi topladı. Bu gelişme, özellikle ABD’deki sağ kesimin büyük tepkisiyle sonuçlandı.

Peanut’ın ölümüne Elon Musk da tepki gösterdi. Musk’ın X paylaşımı sonrasında Solana ve Binance Smart Chain ağlarında başlatılan Peanut temalı memecoin’lerin fiyatında astronomik yükselişler yaşandı.

Elon Musk bu duruma tepkisini Star Wars’tan esinlenen esprili bir paylaşımla gösterdi. Star Wars karakteri Obi-Wan Kenobi’ye atıfta bulunan Elon Musk, “Obi PNut Kenobi” ifadesini kullandı ve yapay zeka kullanarak sevimli bir sincabın Jedi kıyafeti giydiği bir görsel paylaştı.

“If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine” Obi PNut Kenobi pic.twitter.com/dD2Xo0fSkr

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024