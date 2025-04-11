Tesla CEO’su ve Dogecoin hayranı Elon Musk, uzun bir aradan sonra yeniden sahnede. X (eski Twitter) hesabından paylaştığı son “Kekius Maximus” temalı meme, kripto topluluğunda büyük heyecan yaratırken, meme coin PEPE’nin fiyatında ani bir yükselişe yol açtı.

Musk, dört ay sonra ilk kez Pepe the Frog karakterine dayanan bu görselle geri döndü. Aralık 2024’te yine “Kekius Maximus” adıyla dikkat çeken Musk, bu kez karakteri Captain America kostümüyle video oyunu oynarken tasvir etti. Arkadaki duvarda ise uzaya fırlayan bir roket yer alıyor. Bu detay, hem SpaceX göndermesi hem de klasik kripto deyimi olan “to the moon” (aya çıkmak) referansı taşıyor.

PEPE Yatırımcıları Coştu, Fiyat %7 Arttı

Musk’ın paylaşımı, özellikle PEPE coin yatırımcıları arasında büyük bir heyecan yarattı. Kullanıcılar gönderiye Pepe’li memelerle yanıt verdi. Bazı görsellerde Pepe, Donald Trump gibi giydirilmiş şekilde piyasa coşkusunu kutluyordu. Bu sırada PEPE fiyatı son 24 saatte %1,7 artarak 0,00005699 dolara yükseldi.

Bu hafta yalnızca PEPE değil, piyasanın geneli de yeşile döndü. Bitcoin, Trump’ın yeni gümrük tarifelerine 90 günlük ara vermesinin ardından %10’a yakın yükselerek 83.000 doları aştı. Ancak daha sonra bir miktar geri çekilerek 81.500 dolardan işlem görmeye başladı.

Musk, DOGE için “Şimdilik Hayır” Dedi

Dogecoin ile olan bağı bilinen Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ABD hükümetinin DOGE ya da başka bir kriptoyu resmi olarak kullanma planı olmadığını söyledi. Ancak bu, Musk’ın kripto dünyasındaki etkisini azaltmış değil. Sadece tek bir tweet bile, hâlâ milyarlarca dolarlık piyasayı hareket ettirme gücüne sahip.

Sonuç olarak Elon Musk konuştuğunda, piyasalar dinliyor. Ve PEPE yatırımcıları şu anda oldukça mutlu görünüyor.