Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Cumhuriyetçiler tarafından sunulan devasa vergi ve harcama paketini sert bir şekilde eleştirdi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu yasanın ABD’nin borç tabanını 5 trilyon dolar arttırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

A new spending bill should be drafted that doesn’t massively grow the deficit and increase the debt ceiling by 5 TRILLION DOLLARS

