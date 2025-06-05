Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Cumhuriyetçiler tarafından sunulan devasa vergi ve harcama paketini sert bir şekilde eleştirdi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu yasanın ABD’nin borç tabanını 5 trilyon dolar arttırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

A new spending bill should be drafted that doesn’t massively grow the deficit and increase the debt ceiling by 5 TRILLION DOLLARS — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025

“Buy Bitcoin” Mesajı Güç Kazandı

Elon Musk’ın bu paylaşımı, kripto para topluluğunda “Bitcoin yanlısı” bir duruş olarak yorumlandı. Bazıları “Buy Bitcoin” mesajını yeniden gündeme getirirken bazıları ise Elon Musk’ın “lazer göz” profil fotoğrafına geri dönmesini istedi.

It’s time to put your laser eyes back on, @elonmusk. pic.twitter.com/eKQdi0tFts — Bitcoin for Freedom (@BTC_for_Freedom) June 4, 2025

Elon Musk yasayı “iğrenç bir rezillik” olarak tanımladı ve Cumhuriyetçi senatörlere çağrıda bulunarak tasarının engellenmesini istedi. Musk’ın bu açıklaması, Bitcoin gibi sınırlı arzlı varlıklara olan ilgiyi yeniden alevlendirdi.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong da Elon Musk’a destek vererek ABD Kongresi’nin borç sorununu çözememesi halinde Bitcoin’in küresel rezerv para birimi olarak ABD dolarının yerini alabileceğini öne sürdü. Musk, yanıtında Armstrong’un mesajına destek verdi.

🇺🇸 — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025

Bitcoin’e Yönelik Güven Artıyor mu?

Musk’ın bu paylaşımı, Bitcoin’in enflasyon, borçlanma ve para politikalarına karşı bir alternatif güvenli liman varlığı olarak konumunu güçlendiriyor. Özellikle yüksek borçlanma ve sürekli genişleyen para arzı karşısında Bitcoin’in sınırlı arz yapısı, yatırımcılar nezdinde daha cazip hale geliyor.