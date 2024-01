Elon Musk’un hamleleri kripto para piyasasındaki trendlere yön vermeye devam ediyor.

Elon Musk’ın X profilinin biyografi bölümüne “(CTO) Chief Troll Officer” ifadesini eklemesinin ardından TROLL adlı bir kripto para son 24 saatte %251, son 6 günlük süreçte ise %13.208 oranında değer kazandı.

Bu memecoin’e 10.000 dolarlık yatırım yapan bir kişi, kısa süre içerisinde 1,03 milyon dolarlık kâr elde etti.

Elon Musk, 9 Ocak’ta X hesabının biyografisini “(CTO) Chief Troll Officer” olarak değiştirdi ve daha sonra herhangi bir ek açıklama yapmadan aynı ifadeyi hesabından paylaştı.

Elon Musk’ın X (Twitter) hesabındaki bu değişikliği fırsata dönüştüren bir yatırımcı, kısa süre içerisinde milyoner oldu.

Kripto para analitik platformu Lookonchain, söz konusu yatırımcının Elon Musk’ın profil değişikliğini fark ettikten sonra Binance’ten hızlı bir şekilde 10.113 dolar değerinde 4,313 ETH çektiğini bildirdi.

In just 10 days, this trader turned $300 into $1.03M!😱

How did he do it?

After noticing that @elonmusk had changed his Twitter profile to "(CTO) Chief Troll Officer", this trader immediately withdrew 4.313 $ETH($10,113) from #Binance and spent 4.3 $ETH to buy 19.37T $TROLL.… pic.twitter.com/NWO7j4pyq4

— Lookonchain (@lookonchain) January 17, 2024