XRP blockchain kaşifi XRPScan, Elon Musk’ın 16 milyon XRP’ye sahip olduğuna dair iddiaları yanıtladı. Tesla ve X’in sahibi olan Musk’ın XRP destekçisi olup olmadığı merak ediliyordu. XRPScan bu konuda açıklama yaparak soru işaretlerini giderdi.

XRPScan, milyarderin XRP sahibi olduğu iddialarını net bir şekilde reddetti. Bu iddia, UniverseTwenty adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atıldı. UniverseTwenty, Musk adlı bir kullanıcının 25 Kasım 2013 tarihinde açılan bir cüzdanda yaklaşık 16,78 milyon XRP bulunduğuna dikkat çekti. Söz konusu XRP’ler 9,96 milyon dolar değerinde.

Highly unlikely this is Elon's account. Just as anyone could claim elonmusk@gmail.com or https://t.co/YGotGysSXS if they were early enough.

— XRPScan (@xrpscan) July 23, 2024