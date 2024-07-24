XRP blockchain kaşifi XRPScan, Elon Musk’ın 16 milyon XRP’ye sahip olduğuna dair iddiaları yanıtladı. Tesla ve X’in sahibi olan Musk’ın XRP destekçisi olup olmadığı merak ediliyordu. XRPScan bu konuda açıklama yaparak soru işaretlerini giderdi.

Elon Musk XRP Yatırımcısı mı?

XRPScan, milyarderin XRP sahibi olduğu iddialarını net bir şekilde reddetti. Bu iddia, UniverseTwenty adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atıldı. UniverseTwenty, Musk adlı bir kullanıcının 25 Kasım 2013 tarihinde açılan bir cüzdanda yaklaşık 16,78 milyon XRP bulunduğuna dikkat çekti. Söz konusu XRP’ler 9,96 milyon dolar değerinde.

Highly unlikely this is Elon's account. Just as anyone could claim elonmusk@gmail.com or https://t.co/YGotGysSXS if they were early enough. — XRPScan (@xrpscan) July 23, 2024

XRPScan, bu hesabın Elon Musk’a ait olma ihtimalinin çok düşük olduğunu bildirdi. XRPScan dileyen herkesin istediği kullanıcı adını ve e-posta adresini kullanarak bir hesap oluşturabileceğini, dolayısıyla bu iddianın gerçekçi olmadığını ifade etti:

Bu Elon’ın hesabı olma ihtimali çok düşük. Erken davranan herkes elonmusk@gmail.com veya benzeri bir alan adı talep edebilir.

Elon Musk’ın Kripto Paralara Dair Görüşleri

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Dogecoin’in (DOGE) en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Her fırsatta Dogecoin’in favori kripto para birimi olduğunu belirten Musk, şimdiye kadar XRP hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu da Musk’ın 2013 yılında XRP yatırımı yaptığı iddialarını çürütüyor.

Bununla birlikte kripto para topluluğunda dolaşan bir başka iddiaya göre Elon Musk’ın, bugün başlayacak olan Bitcoin 2024 konferansında konuşma yapabileceği belirtiliyor. Etkinliğin organizatörleri arasında yer alan Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey’in paylaşımı da bu söylentileri alevlendirdi.

Öte yandan kısa bir süre önce Elon Musk’ın X’teki profil resmini mavi lazer göz efektiyle güncellemesi de kripto para topluluğunda heyecan yarattı.

Elon Musk updates his profile pic to laser eyes. pic.twitter.com/jRu1nZTbSU — The Spectator Index (@spectatorindex) July 21, 2024