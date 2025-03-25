ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) beş üyesinden dördü, Elon Musk’a gecikmeli bildirim nedeniyle dava açılması yönünde oy kullandı. Davayı destekleyenler arasında Cumhuriyetçi Hester Peirce de yer alırken, tek karşı oy Cumhuriyetçi Mark Uyeda’dan geldi.

Ocak ayında ABD’de SEC’in yönetimini Cumhuriyetçilerin devralmasından hemen önce, ajansın üyeleri, Tesla CEO’su Elon Musk’a hisse alımlarıyla ilgili geç bildirimde bulunması nedeniyle dava açılıp açılmayacağına dair kritik bir oylama yaptı.

2022 yılından bu yana devam eden soruşturma, Musk’ın Twitter (şimdi X) hisselerinin yüzde 5’inden fazlasını aldıktan sonra bu işlemi yasal olarak belirlenen 10 günlük süre içinde bildirmemesi üzerine yoğunlaştı. Musk, 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını 2022’de tamamlasa da, hissedarlık oranını 21 gün sonra açıkladı. SEC’e göre bu gecikme, Musk’a daha düşük fiyatlardan ek hisse alma imkânı tanıdı ve bu sayede 150 milyon dolar kâr sağladı.

Musk Davasında Farklı Görüşler

Reuters’in yayımladığı son rapora göre, SEC üyelerinden dört tanesi davanın açılması yönünde oy kullandı. Davayı destekleyenler arasında, genellikle kripto dostu tavırlarıyla bilinen Cumhuriyetçi Hester Peirce de vardı. Ancak Mark Uyeda davaya karşı çıkan tek isim oldu. Uyeda, kısa süre sonra SEC’nin geçici başkanı olarak görev yapmaya başlayacaktı.

Uyeda’nın muhalefetinin arkasında, davanın siyasi yansımalarına dair endişeler yatıyordu. Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinden biri olarak bilindiği için, ismi uzun süredir siyasi tartışmaların odağındaydı. Uyeda’nın, SEC’in bu davada siyasi bir motivasyon taşımadığını açıkça belirtmesi için uygulama birimi personelinden yazılı bir taahhüt istediği, ancak personelin bu talebi reddederek SEC’nin standart prosedürlerini öne sürdüğü bildirildi.

Tüm bu çekincelere rağmen, Peirce ve diğer üç Demokrat üye Musk’a dava açılması yönünde oy kullandı. SEC, liderlik değişiminden sadece birkaç gün önce, 14 Ocak’ta Musk’a karşı resmi suçlamayı duyurdu. Dava, Musk’ın menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasına dayanıyordu. Söz konusu yasa, yatırımcıların yüzde 5’in üzerinde hisseye sahip olduklarında bu bilgiyi 10 gün içinde kamuoyuna açıklamalarını zorunlu kılıyor.

Musk’ın Geç Bildirimi Haksız Avantaj Sağladı mı?

SEC’in iddialarına göre, Musk’ın geç açıklaması ona daha fazla hisseyi daha düşük fiyattan alma konusunda haksız bir avantaj sağladı ve bu durum, diğer yatırımcıların zararına oldu.

Musk ise iddiaları reddederek gecikmenin bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını savundu. SEC’in bildirim kurallarını tam olarak anlamadığını öne sürdü. Ancak soruşturmayı yürüten yetkililer, gecikmenin bilinçli olup olmadığını araştırdı. Bu durum davanın karmaşık bir hâl almasına ve süreçte gecikmelere neden oldu.

Ayrıca, Musk’ın 2022 yılında yapılması planlanan üçüncü bir mülakata katılmayı reddetmesi de soruşturmanın daha da uzamasına yol açtı. Bunun üzerine SEC, Musk’ın ifadesini almak için mahkeme kararı çıkarmak zorunda kaldı. Nihayet Musk, Ekim 2024’te yeminli ifade verdi. Ancak dava, 2024 seçimlerine yaklaşılırken hâlâ çözülmemiş bir mesele olarak siyasi tartışmaların merkezinde kalmaya devam etti.