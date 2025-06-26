Elon Musk’ın Ripple’ın kripto varlığı XRP’ye 104 milyar dolar yatırım yapacağına dair sosyal medyada dolaşan iddialar yeniden gündeme geldi.

Viral hale gelen bir paylaşımda, “Elon Musk Ripple ile Ortaklık Kurdu, XRP’ye 104 Milyar Dolar Yatırım Yaptı” başlığı yer aldı.

Söz konusu iddialara göre Musk, XRP’yi hızlı, verimli ve menkul kıymet sayılmayan bir varlık olarak değerlendiriyor. Ripple’ın da sektördeki düzenleyici engellerle mücadelede güçlü bir ortak olabileceği ifade ediliyor.

🚨 BREAKING: Rumors are swirling that Elon Musk may be preparing to invest $104 billion into $XRP, with speculation about a potential partnership with Ripple to power payments for X (formerly Twitter), "The Everything App." ⏳ TIME IS RUNNING OUT — A major 20% burn of XRPL-based… pic.twitter.com/NAf0KOyXbp — CryptoGeek (@CryptoGeekNews) June 23, 2025

Ancak bu tür söylentiler yeni değil. Aynı sosyal medya hesabı kısa süre önce Musk’ın XRP’ye 50 milyar dolar ayırmayı planladığını öne sürmüş, hatta XRP’nin 600 dolar seviyelerine çıkabileceğini iddia etmişti. Bu bilgiler herhangi bir resmi kaynağa dayanmıyor. Hatta Perplexity AI, önceki 50 milyar dolarlık yatırım haberinin gerçek olmadığını açıklamıştı. Şimdi ise gündemdeki rakam daha da büyük: 104 milyar dolar!

🚨BREAKING: Elon musk OFFERS to BUY XRP for $50 BILLION!! $600.37 PER XRP pic.twitter.com/4xeMtTxWZo — CryptoGeek (@CryptoGeekNews) June 10, 2025

Silinen Tweet İddiası Gerilimi Artırdı

Yılın ilk aylarında Elon Musk’ın “#XRP umut verici görünüyor” şeklinde bir tweet attığı, ancak bu paylaşımın saniyeler içinde silindiği iddia edilmişti. Tweetin ekran görüntüsü hiç paylaşılmadı ancak Musk’ın geçmişte Dogecoin ve Bitcoin’e olan ilgisi, onun XRP’ye de yönelebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

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Şu ana kadar ne Musk’tan ne de ekibinden konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dolayısıyla iddiaların gerçekliği doğrulanana kadar temkinli yaklaşmakta fayda var.