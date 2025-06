Elon Musk’ın Ripple’ın kripto varlığı XRP’ye 104 milyar dolar yatırım yapacağına dair sosyal medyada dolaşan iddialar yeniden gündeme geldi.

Viral hale gelen bir paylaşımda, “Elon Musk Ripple ile Ortaklık Kurdu, XRP’ye 104 Milyar Dolar Yatırım Yaptı” başlığı yer aldı.

Söz konusu iddialara göre Musk, XRP’yi hızlı, verimli ve menkul kıymet sayılmayan bir varlık olarak değerlendiriyor. Ripple’ın da sektördeki düzenleyici engellerle mücadelede güçlü bir ortak olabileceği ifade ediliyor.

🚨 BREAKING: Rumors are swirling that Elon Musk may be preparing to invest $104 billion into $XRP, with speculation about a potential partnership with Ripple to power payments for X (formerly Twitter), "The Everything App."

⏳ TIME IS RUNNING OUT — A major 20% burn of XRPL-based… pic.twitter.com/NAf0KOyXbp

— CryptoGeek (@CryptoGeekNews) June 23, 2025