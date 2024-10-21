Elon Musk, yaklaşan Massachusetts Senato seçimlerinde kripto para eleştirmeni Senatör Elizabeth Warren’ı devirmek için XRP savunucusu avukat John Deaton’a destek verdi. Musk kısa bir süre önce Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un paylaşımını alıntılayarak desteğini dile getirdi.

Coinbase CEO’su Kripto Yanlısı Adayları Destekliyor

Brian Armstrong 20 Ekim Pazar günü Pennsylvania’daki kripto meraklılarını, Senato seçimlerinde Dave McCormick’i desteklemeye davet etti. Armstrong, McCormick’in daha iyi bir aday olduğunu belirtti. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra X’te MetaLawMan olarak tanınan avukat James Murphy Massachusetts sakinlerine John Deaton’a oy vermeleri gerektiğini belirtti.

MetaLawMan, Deaton’ın kripto para sektörüne verdiği desteğe vurgu yaparak rakibi Elizabeht Warren’ı “kripto karşıtı ordunun kurucusu” olarak tanımladı. Brian Armstrong bu konuda aynı fikirde olduğunu belirterek takipçilerini Deaton’a destek vermeye çağırdı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong ayrıca Elizabeth Warren’ın hükümetin finansal hizmetler üzerinde kontrol sahibi olması gerektiğine inandığını ve bunun Çin’in finansal modeline benzediğini söyledi. Armstrong, Elizabeth Warren gibi isimlerin kripto paraları yok etme çabalarının John Deaton gibi isimlerin mücadelesi sayesinde başarısız olduğunu belirtti.

Elon Musk, Warren’ı Devirmek İçin Deaton’ı Destekliyor

Coinbase CEO’sununun bu paylaşımını “Evet” mesajıyla alıntılayan Elon Musk böylelikle Elizabeth Warren karşısında kripto para savunucusu John Deaton’a destek verdi.

İfade özgürlüğünün ve finansal özgürlüğün önde gelen savunucularından biri olan Elon Musk, kısa bir süre önce katıldığı bir etkinlikte XRP’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir izleyici Musk’a XRP’nin gelecekte küresel finans sistemine entegre edilip edilemeyeceğini ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto paralara karşı tutumu hakkındaki düşüncelerini sordu. Musk bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Bence kripto paraların merkezi kontroller karşısında ilginç ve değerli bir güvenli liman olduğunu düşünüyorum. Bu kesinlikle XRP ve diğer kripto paralara destek vermek ya da vermemekle alakalı değil. Ancak kripto paraların doğasının bireysel özgürlükleri desteklediğini düşünüyorum.”

Elon Musk, iki hafta sonra gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerinde aday Donald Trump’a verdiği güçlü desteği sürdürüyor. Musk, takipçilerini Trump’a oy vermeye ikna etmeye çalışıyor. Donald Trump’ın seçimi kazanması halinde Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (D.O.G.E.) başına getirmesi bekleniyor.