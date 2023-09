Elon Musk, sosyal medya platformu X’in (Twitter) kripto para çıkarmayacağını açıkladı. Peki bu durum Dogecoin’i nasıl etkileyecek?

Elon Musk kısa bir süre önce X’in yani Twitter’ın “X Coin” adlı kripto para çıkaracağına dair iddiaları yalanladı. Musk’ın bu açıklaması, kripto para topluluğunda bu gelişmenin Dogecoin’i (DOGE) nasıl etkileyeceğine ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Elon Musk, X’in kripto para çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya net bir şekilde “hayır” yanıtını verdi. Aslında bu söylentiler asılsız değildi. Çünkü Twitter’ın X olarak yeniden markalanmasından çok kısa bir süre önce sosyal medya platformunun kod yapısında benzersiz bir dijital para biriminin yaratılacağına dair detaylar yer alıyordu.

Ancak Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ve yeni yönetimle birlikte Twitter’ın farklı bir yönde ilerlemesi sonucu bu girişimler rafa kaldırıldı.

NEWS: 𝕏 might be looking at launching 𝕏 coin for creators!

Receiving coins will help users accumulate diamonds which will be converted to real money in creator payouts! https://t.co/kxeBa0bZrj pic.twitter.com/Wu8t3F9etq

— X News Daily (@xDaily) August 30, 2023