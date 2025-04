Elon Musk, sosyal medya platformu X’i (eski adıyla Twitter) yapay zeka girişimi xAI’ye hisse bazlı bir anlaşma ile satarak dikkatleri üzerine çekti ve tartışmalara yol açtı.

Satış duyurusu, Musk’ın Twitter satın alımıyla ilgili açılan toplu davayı reddettirmeye yönelik girişiminin ABD’de bir yargıç tarafından geri çevrildiği 28 Mart tarihinde gelmiş oldu. Söz konusu dava, Musk’ı Twitter’daki ilk hisselerini açıklamakta gecikerek eski hissedarları yanılttığı gerekçesiyle suçluyor.

X’in artık xAI’ye ait olması, Musk’ın hukuki risklerini daha da büyüttü.

“Bu hamle işleri iyice karmaşıklaştırdı.” diyen Cinneamhain Ventures ortağı Adam Cochran, anlaşmanın xAI’yi de hukuki tehlikelere maruz bırakabileceğini belirtti.

Musk, anlaşmanın xAI’ye 80 milyar dolar, X platformuna ise 33 milyar dolar değer biçtiğini ve bu rakamlara 12 milyar dolarlık borcun da dahil olduğunu açıkladı. Musk, X’i 2022’nin Nisan ayında yaklaşık 44 milyar dolara satın almıştı.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025