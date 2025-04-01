Elon Musk, sosyal medya platformu X’i (eski adıyla Twitter) yapay zeka girişimi xAI’ye hisse bazlı bir anlaşma ile satarak dikkatleri üzerine çekti ve tartışmalara yol açtı.

Satış duyurusu, Musk’ın Twitter satın alımıyla ilgili açılan toplu davayı reddettirmeye yönelik girişiminin ABD’de bir yargıç tarafından geri çevrildiği 28 Mart tarihinde gelmiş oldu. Söz konusu dava, Musk’ı Twitter’daki ilk hisselerini açıklamakta gecikerek eski hissedarları yanılttığı gerekçesiyle suçluyor.

xAI’nin X’i Satın Alması, Hukuki Riskleri Artırdı

X’in artık xAI’ye ait olması, Musk’ın hukuki risklerini daha da büyüttü.

“Bu hamle işleri iyice karmaşıklaştırdı.” diyen Cinneamhain Ventures ortağı Adam Cochran, anlaşmanın xAI’yi de hukuki tehlikelere maruz bırakabileceğini belirtti.

Musk, anlaşmanın xAI’ye 80 milyar dolar, X platformuna ise 33 milyar dolar değer biçtiğini ve bu rakamlara 12 milyar dolarlık borcun da dahil olduğunu açıkladı. Musk, X’i 2022’nin Nisan ayında yaklaşık 44 milyar dolara satın almıştı.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt). Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at… — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025

Birleşmeyi duyuran Musk, “xAI ve X’in geleceği birbirine bağlı… Bu birleşme, xAI’nin gelişmiş yapay zeka kabiliyetleri ile X’in geniş kullanıcı kitlesini bir araya getirerek büyük bir potansiyelin kilidini açacak.” ifadelerini kullandı.

Ancak Adam Cochran, anlaşmanın yapısını eleştirerek Musk’ın, xAI’nin şişirilmiş değerini kullanarak X’i olduğundan yüksek bir fiyatla devraldığını ve buna rağmen ciddi bir zarar bildirdiğini öne sürdü. “Anlaşmayla hem xAI hem de X yatırımcılarını zarara uğratıyor.” diyen Cochran, bu hamlenin kullanıcı verilerini xAI’ye aktaracak bir mekanizma olabileceğini iddia etti.

Musk’ın Yapay Zeka Aracı Tartışma Yaratıyor

xAI, Musk’ın “Grok” adını verdiği ve X’e entegre ettiği yapay zeka sohbet botunun geliştiricisi olarak biliniyor. Musk, Grok’un akademik kriterlerde ChatGPT’nin orijinal sürümünden daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

Musk, Grok’u insanlığın ilerlemesine katkı sağlayacak ve araştırmaları destekleyecek bir araç olarak konumlandırdı.

In other words, Musk used his pumped up xAI stock to pay multiple times over value for X, but still take an $11B loss on the transaction, while screwing over xAI investors, and X investors and to sell your data to his own AI company. Also Grok at $80B is an insanely dumb… https://t.co/LTN8A6GmRd — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 28, 2025

Ancak xAI’nin 80 milyar dolarlık değerlemesi şüpheyle karşılandı. Adam Cochran bu rakamı “aşırı ve mantıksız” olarak nitelendirirken, bazıları – örneğin kripto geliştiricisi “Keef” – Grok’un farklı yapay zeka görevlerinde lider bir model olabileceğini savunarak hamleyi savundu.