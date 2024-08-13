Milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X’e Donald Trump’ın konuşacağı sırada siber saldırı düzenlendiğini iddia etti.

X’in sahibi Elon Musk, 12 Ağustos’ta mikro blog platformuna, “erişilemez hale gelmesi” amacıyla DDOS saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

DDOS saldırısı, bir internet sitesini sahte trafikle yoğunluk yaratarak, diğer kullanıcılar tarafından erişilemez kılmayı ifade ediyor.

Musk, şöyle açıkladı:

Bu büyük saldırının da gösterdiği gibi, yalnızca Trump’ın ne söyleyeceğini dinlemek isteyen insanlara karşı bile büyük bir muhalefet mevcut. Fakat bu konuşmaya aracılık etmekten onur duydum.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down. Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later. — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

Saldırı Trump’a Mıydı?

İddia edilen saldırı, Elon Musk ve Donald Trump’ın ortak X Spaces yayınıyla aynı zamana denk geldi. Yayın, üç yıl önce platformun eski sahipleri tarafından hesabı kapatılan Trump’ın geri dönüşünü simgeliyordu.

Musk, sistemin günün erken saatlerinde 8 milyon dinleyici ile test edildiğini açıkladı. Yayının daha az dinleyici ile gerçekleştirilmesi ve hemen ardından gönderi olarak paylaşılması planlanıyordu.

Kriptodan Bahsedilmedi

Trump, yayın sırasında kendisine düzenlenen suikastin detaylarına indi ve göç sorunundan bahsetti. Yayında kriptonun veya Elon Musk’ın Dogecoin sevgisinin bahsi geçmedi.

Trump’ın Musk ile dostane bir şekilde gerçekleştirdiği yayın, seçimi kazanması halinde neler yapacağına dair yeni bir bilgi sunmadı.

Ancak Trump, son dönemde Bitcoin’den sık sık bahsetti. Başkan adayı, seçilmesi halinde ABD hazinesindeki Bitcoin’lere dokunmayacağının sözünü verdi.

Trump’ın kripto dostu açıklamaları, rakibi Kamala Harris’i de kriptoyla ilgili seçmenleri düşünmeye zorladı. Hatta “Crypto for Harris (Harris İçin Kripto)” adlı bir grup dahi oluşturuldu.