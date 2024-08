Milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X’e Donald Trump’ın konuşacağı sırada siber saldırı düzenlendiğini iddia etti.

X’in sahibi Elon Musk, 12 Ağustos’ta mikro blog platformuna, “erişilemez hale gelmesi” amacıyla DDOS saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

DDOS saldırısı, bir internet sitesini sahte trafikle yoğunluk yaratarak, diğer kullanıcılar tarafından erişilemez kılmayı ifade ediyor.

Musk, şöyle açıkladı:

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024