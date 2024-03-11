Elon Musk, X (Twitter) yerine Bitcoin satın alsaydı milyarlarca dolar kâr edebilirdi.

Bitcoin, bugün tarihinde ilk kez 70 bin doları geçerek 72.400 dolara kadar yükseldi. Kripto para son bir ayda yüzde 50’ye yakın, yıl başından beri ise yüzde 72’nin üzerinde değer kazandı.

BTC fiyatının rekor kırmasıyla birlikte, piyasa yorumcuları analiz ve hesaplamalara başladı. Hangi yatırım tercihlerinin kârlı olacağı şimdi yeniden değerlendiriliyor.

Musk Twitter Yerine Bitcoin Satın Alsaydı…

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Ekim 2022’de eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X’i satın aldı. Musk, popüler sosyal medya platformunu satın almak için 44 milyar dolar ödedi.

Kripto paralara yakınlığıyla da bilinen iş insanı, X’i satın aldığından beri masrafları çıkarmak için uğraşıyor. Musk, bunun için Blue adlı ücretli abonelik sistemi dahi getirdi.

Buna rağmen X, Yahoo Finance verilerine göre Musk’a 2023 yılında en az 25 milyar dolar kaybettirdi.

İş insanının Twitter’ı satın aldığı dönemde BTC, yaklaşık 20.200 dolardan işlem görüyordu. Musk, Twitter’a yatırdığı para ile yaklaşık 2,17 milyon BTC satın alabilirdi.

BTC’nin 72 bin doları geçmesiyle bu yatırım, günümüzde 157,2 milyar dolar edecekti. Musk’ın serveti Bloomberg verilerine göre 195 milyar dolar civarında. BTC’ye zamanında böyle bir yatırım yapsaydı, serveti de neredeyse ikiye katlanacak ve açık ara dünyanın en zengin insanı olacaktı.

Yine de Elon Musk, şirketleri sayesinde Bitcoin’in en büyük ikinci kurumsal yatırımcısı konumunda. Arkham verilerine göre, Tesla ve SpaceX’in kasasında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık BTC bulunuyor.