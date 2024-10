Piyasa değerine göre en büyük memecoin DOGE, hafta başından bu yana en çok yükseliş yaşayan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki DOGE’deki yükseliş hangi seviyelere kadar devam edebilir.

Özet:

Elon Musk, favori kripto para birimi olarak tanımladığı Dogecoin’e (DOGE) her fırsatta destek vermeye devam ediyor. 2024 yılının başlarında ABD Başkan adayı Donald Trump, seçimi kazanması halinde Hükümet Verimliliği Departmanı’nı (D.O.G.E.) kuracağını ve başına Elon Musk’ı getireceğini açıkladı. Bu departmanın memecoin DOGE ile olan isim benzerliği nedeniyle işler ilginç bir noktaya geldi.

Tesla, SpaceX, X gibi devasa teknoloji şirketlerinin patronu Elon Musk, geride bıraktığımız hafta Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (D.O.G.E.) başına geçeceğini doğruladı. Dolayısıyla bu durum, Dogecoin (DOGE) fiyatında yükselişi tetikledi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %8,6 oranında değer kazanan DOGE, 0,1459 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, DOGE’un geride bıraktığımız Haziran ayından bu yana kaydettiği en yüksek seviye. Bu gelişmeler sonucunda kripto para topluluğunda DOGE’un mevcut boğa sezonunda 1 dolara yükselip yükselemeyeceğine dair spekülasyonlar yeniden alevlendi.

Dogecoin is like Bitcoin of the meme coins!

You don't like it? Too bad, you don't matter.$DOGE is going to $1. pic.twitter.com/mr5tVxFS2c

— CROW (@TheCrowtrades) October 18, 2024